انطلاق حملة «الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية» في طرابلس

شاركت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، الدكتورة فوزية بن غشير، في فعاليات انطلاق حملة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، التي نظمتها مراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز.

وبحسب وزارة التربية واللتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين الطلاب والمعنيين في المجتمع المدرسي حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية.

كما تسعى الحملة إلى توعية المشاركين حول التفريق بين دواعي الاستعمال السليمة للمضادات الحيوية، والآثار الجانبية الناتجة عن سوء استخدامها.

وتضمنت فعاليات الحملة سلسلة من المحاضرات التوعوية التي استهدفت المشرفين الصحيين، الاختصاصيين الاجتماعيين، وتلميذات الشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي، بهدف نشر ثقافة الصحة السليمة في البيئة المدرسية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية يُقام سنويًا خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، وقد حددته منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة المضادات الحيوية، ولتشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات في مختلف أنحاء العالم.