حملة تبرعات واسعة في بريطانيا لمتضرري ليبيا

شهدت جميع المساجد في المملكة المتحدة، حملة تبرعات كبيرة، اليوم الجمعة، لضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا.

وأكد رئيس المركز الإسلامي الثقافي والتعليمي بمنطقة بترسي بالعاصمة البريطانية لندن عباس علي في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن كافة المبالغ التي تم تحصيلها اليوم سيتم تجميعا وإرسالها دفعة واحدة للمتضررين من جراء الفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن تواصل المواقف من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية، للتضامن مع ليبيا في مواجهة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد جراء العاصفة “دانيال”، وخلّفت مئات القتلى وفقدان الآلاف، في كارثة وصفت بالأولى من نوعها في البلاد منذ 4 عقود.