حملة تطعيمات للبلديات التي تشهد تفاقماً في الوضع الوبائي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بصدد الإعداد لحملة تطعيمات الأسبوع القادم بالبلديات التي تشهد تفاقما في الوضع الوبائي، وهي بلديات (الزاوية، مصراتة، زليتن، زوارة).

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز عبدالباسط سميو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، إن المركز وزع لقاح “سبوتنيك” المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على الفروع الـ4 (طرابلس – بنغازي – سبها – مصراتة) لتشرع في توزيعه على مراكز التطعيمات الواقعة في نطاقها.

وأوضح أن المستفيدون من التطعيمات بلغ عددهم (437414) مواطنا، وعدد المسجلين في المنظومة (905) آلاف مواطن.

وأضاف: “ننتظر شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك تحوي 500 ألف جرعة ستصل السبت أو الأحد بحسب ما وعدت به الشركات الموردة”.