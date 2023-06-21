حملة تطعيم في الجنوب استجابة لتفشي مرض الحصبة

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تطعيم استجابة لتفشي مرض الحصبة في الجنوب الليبي، تستهدف 4 بلديات وهي (وادي آجال ووادي الشاطئ، وغات والقطرون) بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وأفادت منظمة “يونيسف” في بيان أُرسِل إلى “عين ليبيا”، بأن هذه الحملة تستمر لمدة 5 ايام في الفترة ما بين 18 إلى 22 يونيو، ويُقدر عدد الاطفال المستهدفين في هذه الحملة 45.000 طفل كجزء من الحملة الوطنية الشاملة.

ودعمت “يونيسف” الحملة بتوفير 300,000 جرعة فيتامين “أ” وعدد 55,000 جرعة من اللقاح الواقي من مرض الحصبة والحميراء.

ونوه بيان المنظمة إلى حملة التحصين تلعب دورا هاما في الحد من انتشار تفش مرض الحصبة وتعزيز الصحة العامة للأطفال.

كما قامت منظمة “يونيسف” وبالتعاون مع المركز والوطني لمكافحة الأمراض بإجراء حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتعريف بمرض الحصبة وكذلك اهمية التطعيم و تشجيع الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في المناطق المستهدفة لإعطاء الأولوية لصحة أطفالهم من خلال تطعيمهم .

وتقدمت “يونيسف” بالشكر للحكومة الألمانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتوفير معدات سلسلة التبريد الأساسية التي تضمن التخزين والنقل المناسبين لهذه اللقاحات.

يُشار إلى أن “الحصبة” هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.