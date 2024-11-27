حملة تطعيم في بنغازي ضد «الإنفلونزا»

في إطار الاستعداد لانطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية في بنغازي، عن إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وبحسب المكتب، “ستبدأ الحملة في الأول من ديسمبر 2024 وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وستتوافر اللقاحات في 26 مركزًا صحيًا في مدينة بنغازي”.

ووفق بيان المكتب، “ستستهدف الحملة الأشخاص الذين أعمارهم من (55) سنة فما فوق، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، والعاملين الصحيين، والاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأطفال من ستة أشهر إلى 18 سنة”.

في إطار الاستعداد لانطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي… تم النشر بواسطة ‏إدارة الخدمات الصحية بنغازي‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤