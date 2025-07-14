حملة تفتيش موسعة في طرابلس لتنظيم سوق العمل وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة

يواصل مفتشو وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة في عدد من مناطق العاصمة طرابلس، في إطار تنفيذ قرار وزير العمل بتشكيل غرفة عمليات مركزية للتفتيش تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها، مع التركيز على متابعة أوضاع العمالة

وشملت الحملة عدداً من الأنشطة التجارية والصناعية والطبية في مناطق أبوسليم، وعين زارة، والسبعة، ووادي الربيع، حيث تم التحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، وبتنظيم إجراءات تشغيل العمالة الوافدة، إلى جانب التدقيق في مدى الالتزام بشروط السلامة المهنية، كما تم رصد عدد من المخالفات التي طالت جوانب إدارية وتشغيلية تتعلق بالعمالة وأخرى تخص بيئة العمل وسلامتها.

وتضم غرفة العمليات المركزية التي تشرف على تنفيذ الحملة تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واسعة، ممثلين عن جهات أمنية وخدمية، منها جهاز الحرس البلدي، ومباحث الجوازات، ومديريات الأمن، والإدارة العامة للإصحاح البيئي، والمجالس البلدية، بما يعزز من تكامل الأدوار لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن الحملة ستتواصل لتشمل مختلف المناطق وقطاعات العمل، داعية أصحاب المؤسسات إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم وفقاً للوائح المعتمدة، التزاماً بالقانون، وحفاظاً على بيئة عمل منظمة وآمنة تخدم الصالح العام.