حملة توعوية ووقائية لـ«أمن طرابلس والحرس البلدي» في المطاعم

جولة توعوية استهدف من خلالها اصحاب المطاعم و المقاهي ومحلات بيع اللحوم [فيسبوك]

مديرية امن طرابلس تساهم مع جهاز الحرس البلدي في حملة توعوية لاصحاب المقاهي و المطاعم و محال بيع اللحوم

تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد قام فريق من مديرية امن طرابلس، و جهاز الحرس البلدي، بجولة توعوية استهدف من خلالها اصحاب المطاعم و المقاهي ومحلات بيع اللحوم،وذلك لتوعيتهم بطرق انتشار العدوى و الزامهم بالتقيد بتوقيت اغلاق المقاهي و المطاعم الرابعة عصرا بحسب قرار المجلس الرئاسي .

وفي وقت سابق أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، حالة الطوارئ والتعبئة العامة؛ لمواجهة تسلل فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

كما أعلن السراج من خلال خطاب موجه إلى الشعب الليبي تخصيص نصف مليار دينار لإجراءات مواجهة خطر الفيروس.

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