حملة «جو بايدن» ترفض تأجيل المناظرة الثالثة لانتخابات الرئاسة الأمريكية

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في خوض مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في حال تأجيل موعدها من الأسبوع القادم حتى 22 أكتوبر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الحملة، أن المناظرة الثالثة التي كانت مقررة في 22 أكتوبر يجب أن تؤجل إلى 29 من الشهر نفسه.

ويأتي بيان حملة ترامب بعد إعلانه في وقت سابق من اليوم الخميس أنه لن يشارك في المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر.

وقالت كيت بيدينجفيلد المتحدثة باسم حملة بايدن: “نأمل أن تؤجل لجنة المناظرات الرئاسية موعد مناظرة بايدن وترامب إلى 22 من أكتوبر، حتى لا يتسنى للرئيس تفادي المساءلة… يجب أن تتاح للناخبين فرصة طرح الأسئلة على المرشحين مباشرة”.

وأوضحت حملة بايدن أنه سيتحدث إلى الناخبين منفردا في حال انسحب ترامب من المناظرة.

وفي وقت لاحق، رفضت حملة المرشح جو بايدن مقترح ترامب تأجيل موعد المناظرة الثالثة لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية تُقام “افتراضياً” أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية التي قالت في وقت سابق، إن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترمب وبايدن ستكون “افتراضية”، إثر إصابة الرئيس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في مقابلة مع “فوكس بيزنس” إن هذا الترتيب “غير مقبول لدينا”، كما اتهم منظمي المناظرة بمحاولة حماية خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت لجنة المناظرة في وقت سابق اليوم، أن المناظرة بين المرشحين ستكون افتراضية “حرصاً على سلامة جميع المشاركين بالمناظرة الرئاسية”.

وأوضحت أن المرشحَين “سيشاركان من مكانين بعيدين منفصلين”، بينما يظل المشاركون والمسؤولون في ميامي.