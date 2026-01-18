حملة رقابية على أسعار «المواد الغذائية».. استجابة فورية لشكاوى المواطنين

تلقت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدداً من الشكاوى من المواطنين بشأن الحملة الرقابية التي استهدفت تجار المواد الغذائية وضبط الأسعار، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الإدارة أنها استقبلت هذه الشكاوى عبر الأرقام المخصصة لتلقي البلاغات والشكاوى، مؤكدة أنها تعاملت معها بشكل سريع.

وأشار مدير الإدارة وعضو اللجنة، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، إلى أنه تم تحويل الشكاوى إلى رئيس جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضمان متابعة المخالفات ومعالجتها بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.

وتأتي هذه الحملة الرقابية في إطار جهود الحكومة لمراقبة الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمل التجار وضمان حصول المواطنين على المواد الغذائية بأسعار عادلة، مع توفير قنوات فعّالة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل عاجل.