حملة «سالت تايفون».. اختراق حسابات موظفي الكونغرس الأمريكي

كشفت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، الخميس، عن تعرض حسابات بريد إلكتروني لموظفين في الكونغرس الأميركي، يعملون في لجان نافذة، لاختراق يُرجّح أنه من مصادر صينية، في إطار حملة تجسس سيبراني تحمل اسم “سالت تايفون”.



وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الصينية تمكنت في ديسمبر الماضي من الوصول إلى أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بموظفين في لجنة شؤون الصين بمجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى مساعدين في لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والقوات المسلحة، تحت إشراف وزارة أمن الدولة الصينية.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم قد طال رسائل أعضاء الكونغرس أنفسهم، لكنه يمثل أحدث حلقات سلسلة هجمات سيبرانية صينية تستهدف الشبكات الأميركية الحيوية.

وتشير المصادر إلى أن حملة “سالت تايفون” تمنح بكين أحيانًا القدرة على الوصول إلى مكالمات هاتفية غير مشفرة، ورسائل نصية، وبريد صوتي، وحسابات بريد إلكتروني، وقد سبق أن اعترضت الصين مكالمات لمسؤولين أميركيين بارزين خلال العامين الماضيين.

وحذر السيناتور الأميركي مارك وارنر من ضعف الاستجابة لهذا التهديد، فيما وصف المستشار السابق للأمن القومي جيك سوليفان شركات الاتصالات الأميركية بأنها “هشة للغاية” أمام هذا النوع من الهجمات.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2024 عن حملة قرصنة صينية أخرى تُعرف باسم “فولت تايفون”، استهدفت أنظمة طاقة ونقل واتصالات أميركية، بما قد يخدم بكين في حال اندلاع صراع مع واشنطن.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد درست فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية بسبب “سالت تايفون”، لكنها تراجعت خشية أن تؤثر هذه العقوبات على مساعي التهدئة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

في المقابل، نفت سفارة الصين في واشنطن جميع الاتهامات، وقال المتحدث باسمها ليو بينغيو: “الصين تعارض بشدة توجيه اتهامات لا أساس لها، واستخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين ونشر معلومات مضللة عن ما يسمى التهديدات الصينية.”