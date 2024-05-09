حملة لإزالة التوصيلات المخالفة على خط مياه سوق الخميس ـ الشويرف

ناقشت اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خطة تأهيل خطوط الإمداد المائي للمنظومات، وتأهيل الآبار المعطلة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس اليوم الخميس، وضم رئيس اللجنة أحمد الذيب، وأعضاء اللجنة ومديري المنظومات وممثلين عن الإدارات العامة، تطرق المجتمعون إلى تنفيذ خطة الإمدادات المائية الحساونة – سهل الجفارة، وتحديد موعد تدفق مياه النهر بخط السائح – تاجوراء.

وتم الاتفاق على إطلاق حملة لإزالة التوصيلات غير القانونية بخط سوق الخميس – الشويرف، وصيانة خط أبوزيان، والعمل على إمداد بلدية جادو بمياه النهر، وإعادة تأهيل الآبار التي تعرضت لعمليات تخريب.