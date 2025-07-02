حملة مكثفة لـ«سفيرات التوعية» لتعزيز استلام بطاقة الناخب في البلديات

تواصل سفيرات التوعية، تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تنفيذ حملات توعوية ميدانية في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، بالتزامن مع بدء توزيع بطاقة الناخب، التي تعد خطوة محورية في مسار الانتخابات.

وتركز الحملات على تعزيز وعي المواطنين بأهمية استلام بطاقة الناخب كشرط أساسي للمشاركة في الاقتراع، وتشمل جولات ميدانية في الأحياء والأسواق، ومحاضرات توعوية، وجلسات حوارية مباشرة مع المواطنين، إضافة إلى لقاءات عبر الإذاعات المحلية.

وحرصت السفيرات على تقديم شروحات مبسطة حول آلية استلام البطاقة ومواقع مراكز التوزيع، مع الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية ومراحلها المختلفة.

وتأتي هذه الجهود بعد تدريبات متخصصة تلقتها السفيرات بإشراف وحدة دعم المرأة، ركزت على مهارات الاتصال والتوعية الانتخابية، مما مكنّهن من أداء دور فعّال في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وزيادة نسب المشاركة الفعلية.

يُذكر أن مشروع “سفيرات التوعية”، الذي انطلق منذ عام 2019، يمثل إحدى أبرز مبادرات المفوضية لإشراك المرأة في الحياة العامة، حيث لعبت السفيرات دوراً محورياً في رفع نسب التسجيل في سجل الناخبين خلال الاستحقاقات السابقة، ويواصلن اليوم مساهمتهن الحيوية في إنجاح مرحلة توزيع بطاقة الناخب، تمهيداً لانتخابات بلدية نزيهة وشاملة.