حملة ميدانية في ترهونة لمكافحة «حشرة القراد ومنع انتشار الأمراض

انطلقت أمس السبت حملة ميدانية موسعة لمكافحة انتشار حشرة القراد في محلة المصابحة بمنطقة سوق الجمعة بترهونة، وذلك ضمن جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مديريات وإدارات الإصحاح البيئي بالمناطق والبلديات تحت إشراف الإدارة العامة بوزارة الحكم المحلي، وذلك بناءً على تعليمات عاجلة من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت الحملة استجابة سريعة للحالات الطارئة، بعد تسجيل عدة حالات إصابة بمرض الركيتسيا، عقب ملاحظات ميدانية حول انتشار الحشرة التي تعد من العوامل الرئيسية في انتقال هذا المرض في بعض المواقع.

وشاركت في أعمال الحملة فرق متخصصة من إدارة شؤون الإصحاح البيئي القربوللي، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي طرابلس، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي ترهونة، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي جنوب طرابلس، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي زليتن، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي عين زارة، حيث باشر الفريق أعمال الرش المكثف، مع مراعاة قواعد الاستخدام الآمن للمبيدات، بالإضافة إلى توعية المواطنين حول التعامل الآمن معها.

وتمت تغطية جميع المواقع التي سُجلت فيها الإصابة بالحشرة، وذلك ضمن حملة استجابة عاجلة تهدف إلى الحد من انتشارها وضمان الصحة العامة للمواطنين.

كما تأتي هذه الجهود في إطار تعاون ميداني بين إدارات الإصحاح البيئي في البلديات المختلفة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لإعداد برنامج عمل متكامل مع جدول زمني لمتابعة الحالات الطارئة والتعامل الفوري مع أي بؤر محتملة.

وفي ختام الحملة، قدمت وزارة الحكم المحلي الشكر والتقدير لكافة الفرق المشاركة على سرعة الاستجابة وتعاونهم المثمر من أجل حماية المواطنين والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.