حملة وطنية لزراعة مليون شجرة في جميع مناطق ليبيا

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، المرحلة الأولى من حملة زراعة مليون شجرة بمناطق “العسة والجفرة، والعزيزية”.

وتأتي الحملة بحسب بيان المؤسسة ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة في قمة المناخ العالمي، وتستهدف غرس مليون شجرة في 40 موقعًا موزعاً على كل مناطق ليبيا.

وأكدت المؤسسة أن الحملة تستهدف عدة مواقع بغرس أنواع من شتول الغابات التي تتناسب مع طبيعتها، لخدمة وتحقيق أغراض بيئية متعددة وزيادة المساحات الخضراء و التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف وعوامل التصحر سببتها أزمة المناخ العالمية.

وشهد انطلاق هذه الحملة تعاوناً كبيراً من عدة جهات كوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها، ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب المدارس والمجالس المحلية بالبلديات وأفواج الكشافة والمرشدات ورجال الأمن بالمنطقتين.