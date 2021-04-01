حمودة: استبدال دعم المحروقات لا يزال تحت الدراسة

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص استبدال دعم المحروقات، إنما شكلت لجنة لدراسة الموضوع ومن ثم عرضه على مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن طريقة استبدال الدعم لازالت تحت الدراسة من قِبل اللجنة المشكلة من الحكومة، وسيتم إطلاع المواطنين حول تطورات مخرجات هذه اللجنة خطوة بخطوة، نظرا لما لهذا الأمر من أهمية.

وأشار إلى أن استبدال دعم المحروقات سيساهم في مكافحة التهريب، وسيرفع المعاناة عن المواطنين من خلال حصولهم على البنزين بسعر موحد على مستوى ليبيا بالكامل، الأمر الذي سيدعم إرساء مبدأ العدالة بين كافة المواطنين، وفق قوله.

تم إضافة: كما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إلغاء كل القرارات الصادرة من حكومتي الوفاق والمؤقتة بعد منح تاريخ الثقة للحكومة من مجلس النواب