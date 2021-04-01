حمودة: تعجيل مجلس النوّاب في اعتماد الميزانية يُمكن الحكومة من القيام بواجباتها

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة أو ما تعرف بـ”هدية رمضان” ستستهدف الأسر المعوزة والأرامل والنازحين ودوي الدخل المحدود والبالغ عددهم 200 ألف أسرة تقريبا.

وأكد حمودة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم الخميس في طرابلس، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى دعم هذه الشريحة بحيث تكون فوق مستوى خط الفقر لمجابهة تداعيات هذه المرحلة إلى حين تعديل المرتبات.

وأشار إلى أن اتخاذ قرارات وتدابير عاجلة لحل مشاكل هذه الشريحة من الأساس يتطلب وجود قانون الميزانية.

ودعا حمودة مجلس النواب إلى التعجيل في اعتماد الميزانية لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ مشاريعها والقيام بواجبها.

هذا وخصصت حكومة الوحدة الوطنية مبلغ وقدره 166.626.977 مليون دينار من نفقات الباب الخامس “باب الطوارئ” للشركة العامة للكهرباء لمباشرة أعمالها في تنفيذ خطتها الطارئة لتطوير الشبكة الكهربائية وإجراء الصيانات اللازمة.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء أذن أيضا للشركة العامة للكهرباء بان تقوم بالتعاقدات مباشرة مع الشركات المحلية والدولية من اجل توريد قطع الغيار والمعدات اللازمة حتى تستطيع القيام بكافة الإجراءات المطلوبة استعدادا للذروة الصيفية.

وأشار حمودة إلى أن شركة الكهرباء تسعى الآن إلى توريد وتركيب مبردات المياه لمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية وتوريد نضائد وشواحن وقواطع الكهرباء لمحطة غرب طرابلس. إضافة إلى توريد نضائد وشواحن لمحطة كهرباء الخليج.

وأضاف أن الشركة تبذل جهودا لتنفيذ الصيانة لمنظومة الإطفاء وتوريد صمامات منظومة التمرير الجانبي للوحدات البخارية لمحطة الزاوية المزدوجة.

وأكد حمودة أن ملف الكهرباء يعتبر من اهم وأبرز الملفات المطروحة على طاولة حكومة الوحدة الوطنية.