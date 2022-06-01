«حمودة»: حكومة الوحدة ترفض تصريحات «عقيلة صالح» حول طرابلس

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة التي تحدث فيها ان دخول طرابلس لن يكون إلا بالقتال أو الحرب، حسب قوله.

حمودة وعبر صفحته في فيسبوك ذكر أن الحكومة تطمئن المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة.

وفي سياق آخر، نقل حمودة تحذير الحكومة من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال المواطنين المودعة في المصارف التجارية، واستخدامها لأجل تمويل الحروب، حسب تعبيره.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال في اجتماعه مع الحكومة المكلفة وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية إن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة ولا يمكن دخولها إلا بقتالها أو موافقتها، مضيفا أن مدينة سرت هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من سيطرة هذه المجموعات.