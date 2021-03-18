حمودة: نتطلع إلى علاقات أكثر فاعلية مع تونس

قال الناطق باسم بحكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إنّ العلاقات الليبية التونسية كانت عبر التاريخ علاقات أخوة.

وأكد حمودة في تصريح لقناة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، أن ليبيا تتطلع إلى علاقات أقوى وأكثر فاعلية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن تونس كان لها دورا إيجابيًا في المشهد الليبي، وكانت المكان الآمن لليبيين في السنوات الماضية أثناء الحروب والأزمات التي واجهت ليبيا.

وتحدث حمودة عن علاقة نفعية ومفيدة وإيجابية للطرفين، وقال: “فنحن نكمّل بعضنا بعضًا”، وأشار إلى وجود أمور تمتلكها ليبيا ذات فائدة قد تكون بحاجة إليها تونس، والعكس صحيح.

وأشار الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن فكرة الاتحاد المغاربي التي تحدّث عنها الرئيس التونسي على هامش زيارته لليبيا هي فكرة موجودة دائمًا في وجدان المغاربة، باعتبارها الحلم الذي كان وما زال يراود كافة الساسة والشعوب، مشدّدًا على وجوب أن يُعيد القادة تجديد هذا الحلم بحيث يصبح حقيقة.