«حمّاد» يتفقد مشاريع الحكومة في شرقي ليبيا

شرع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حمّاد، اليوم السبت، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي، في جولة تفقدية للمشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن ذلك يأتي اِنطلاقًا من الأولوية القُصوى التي تُوليها الحكومة الليبية للملف الخدمي وأوضاع المواطنين بالمدن والمناطق الليبية.

وبدأ حماد جولته في مناطق شرق مدينة بنغازي حيث اطلع على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار، كما حث المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المعتمدة والالتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكان وأهالي المنطقة.

وفي وقت لاحق، وصل رئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق إلى مدينة المرج، للوقوف على الأوضاع الخدمية وجهود معالجة المُختنقات التي استجابت الحكومة الليبية لمناشدات المواطنين بشأنها.

وكان في استقبال الفود؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب وعدد من المهندسين والمسؤولين بالبلدية.

وأثنى رئيس الحكومة على مستوى الأعمال القائمة، داعيًا إلى بذل المزيد من المجهودات؛ لاستكمالها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

رئيس الوزراء د. أسامة حماد رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي و المهندس بالقاسم حفتر يتفقدون عددٍ من المشروعات في بلدية الابيار شرق بنغازي تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣

رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشاريع اعادة الاعمار المدعومة من الحكومة الليبية بمدينة المرج رفقة رئيس لجنة اعادة الاعمار والمهندس بالقاسم حفتر. تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣