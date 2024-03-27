«حمّاد» يجري جولة تفقدية على مشاريع إعادة إعمار درنة

أجرى رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب أسامة حماد، جولة تفقدية على المشاريع القائمة بمدينة درنة.

وذكرت صفحة الحكومة الليبية على الفيسبوك، أن “حماد”، تجول في شوارع وأحياء مدينة درنة، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مشددا على ضرورة تنفيذها والاستمرار في وتيرة الإعمار والبناء والصيانة.

واطلع حمّاد على نِسب الإنجاز بالمشاريع وسير العمل بشكل عام، مثمنا كافة المجهودات المبذولة من قبل صندوق تنمية وإعمار ليبيا ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعمار درنة.

هذا وشارك في الجولة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.