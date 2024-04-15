«حمّاد» يزور النُّصب التذكاري «لمعركة القرضابية» بمنطقة بوهادي

زار رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، النُّصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة بوهادي في سرت.

واطلع حمّاد خلال الزيارة، “على وضع النصب ومعالمه التي تعرضت للإهمال على مدار الأعوام الماضية، بالرغم مما يعنيه من أهمية كبرى لدى كافة الليبيين”.

كما اطلع “على مرافق النصب من الداخل ومايحتويه من مقتنيات توثق حقبة هامة من ملاحم جهاد الآباء والأجداد، بالاضافة إلى الاطلاع على الشعلة فوق النصب التذكاري، وشواهد قبور الأجداد في محيط النصب”.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، ومدير صندوق تنمية وإعمار ليبيا، “تعليماتٍ عاجلة بضرورة الاهتمام بهذا الصرح وصيانته للمحافظة عليه مع قرب حلول ذكرى معركة القرضابية، التي اختلطت فيها دماء كافة الليبيين من كافة المدن والمناطق للدفاع عن الوطن في ملحمة تاريخية ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية”.

يذكر أنه رافق “حماد”، خلال الزيارة، مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، وآمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم وعميد البلدية مختار المعداني.

رئيس الوزراء ومدير عام صندوق التنمية والإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، يزورون النُّصب التذكاري لمعركة… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠٢٤

كما أجرى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، جولة تفقدية بمطار القرضابية الدولي، للاطلاع على سير عمل صيانة برج المراقبة بالمطار، أجرى أيضا جولة تفقدية على مباني وكليات جامعة سرت، وبحث أوضاع منطقة بوهادي بمدينة سرت مع مختار محلة المنطقة ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والمرافق.

كما تفقد رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، الدمار الذي لحق بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت وجزء من حي المنارة والأضرار التي لحقت بالحي جراء الحرب على الإرهاب بالمدينة للوقوف على أوضاعها والبدء في وضع التصاميم المناسبة للبدء بإعادة إعمار المنطقة وحصر الأضرار.