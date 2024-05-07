«حمّاد» يوجّه بتقديم الدعم الإنساني للنازحين السودانيين

التقى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، وزير الداخلية المكلف اللواء عصام أبو زريبة.

وخلال اللقاء، اطلع “حماد”، “على سير عمل اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (56) لسنة 2024 المختصة بمتابعة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بالتعاون الكامل مع القيادة العامة للقوات المسلحة”.

كما اطلع رئيس الحكومة المكلفة، أيضاً “على الزيارات التي أجرتها اللجنة لمناطق تواجد النازحين والمهجَّرين من السودان الشقيق، والقيام بحصر وتحديد أماكنهم وأعدادهم وتقديم الدعم الإنساني والنفسي لهم بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والإنسانية بالداخل والخارج”.

وبشأن ملف المصالحة بين قبيلة الزوية وقبائل التبو في مدينة الكفرة، أكد حماد، خلال اللقاء “على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتقريب وجهات النظر بمدينة الكفرة برعاية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وبتنفيذ رئيس الوزراء”.

وأوضح “بأنه سيتم استصدار قرار بالخصوص، في سبيل اتخاذ خطوات حقيقية لإجراء مصالحة شاملة بين الفرقاء، وإبرام وثيقة عهد بين كافة التركيبات؛ للاتفاق فيما بينهم ونبذ الفرقة والتعايش في تآخٍ ووئامٍ ، والعمل على النهوض بمدينتهم وتقديم الدعم اللازم لصندوق إعمار ليبيا، حتى يتمكن من إطلاق قطار الإعمار الحقيقي وتفعيل كافة الخدمات في المدينة، ورفع العبء على المواطنين من معاناة السفر إلى المدن الأخرى لتلقي العلاج والخدمات”. من جهته، “قدّم وزير الداخلية- رئيس اللجنة المكلفة، “تقريراً بنتائج أعمال وتوصيات اللجنة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة”.

رئيس وزراء الحكومة الليبية يطلع على سير عمل اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا بنغازي /… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ٦ مايو ٢٠٢٤