حوادث أمنية تزعزع استقرار عدة دول حول العالم.. ما أبرزها؟

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث، من ضبط محاولات تهريب مخدرات في عُمان والمجازر العشائرية في العراق، إلى قضايا الفساد والإرهاب في النيجر وبريطانيا، في الولايات المتحدة، هزت حادثة دهس جماعي بمدينة لوس أنجلوس وأزمة أمنية داخل مستشفى، في حين تصاعد التوتر الإعلامي بقضية دونالد ترامب ضد صحيفة وول ستريت جورنال،على الصعيد الدولي، تصاعدت جهود فرنسا والسعودية في مكافحة المخدرات وحماية الشباب، بينما جددت الجزائر موقفها الدبلوماسي الثابت وسط تحديات إقليمية.

مقتل 27 شخصًا على الأقل إثر انقلاب قارب سياحي في خليج هالونغ بفيتنام

لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم، السبت، إثر انقلاب قارب سياحي قبالة سواحل مقاطعة كوانغ نينه شمالي فيتنام، في حادث مأساوي وقع بسبب أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية “فن إكسبريس”، فقد كان على متن القارب السياحي “واندر سي” 48 سائحًا و5 من أفراد الطاقم، عندما انقلب القارب حوالي الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي (09:45 بتوقيت موسكو) بالقرب من كهف داو جو في خليج هالونغ.

وأكدت قوات حرس الحدود المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إنقاذ 12 شخصًا حتى مساء السبت، بينما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين. وقد تواصلت عمليات البحث رغم الظروف الجوية الصعبة التي شملت أمطارًا غزيرة وعواصف قوية.

ولم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل حول جنسيات الضحايا أو الناجين.

ويُعد خليج هالونغ من أبرز الوجهات السياحية في فيتنام، ويغطي مساحة تزيد عن 1500 كيلومتر مربع، ويضم نحو ألفي جزيرة. كما أدرجته منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي، ويستقبل ملايين السياح سنويًا.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أيام من وقوع انفجار في قارب سياحي كان يحمل سياحًا من روسيا وكازاخستان في تايلاند.

شرطة عُمان تضبط إيرانيين حاولا تهريب مخدرات عبر قارب صيد

أعلنت شرطة سلطنة عُمان، الجمعة، إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية بعد محاولتهما تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر قارب صيد، ودخولهما بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن زوارق خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تمكنت من توقيف المتسللين، وبحوزتهما مخدر الكريستال والحشيش والماريخوانا، إضافة إلى أكثر من 68 ألف قرص من المؤثرات العقلية.

وأكدت السلطات أن الإجراءات القانونية مستمرة بحقهما، ونشرت صورة مموهة للموقوفين برفقة المضبوطات.

الداخلية العراقية تنفي تورط سوريين في حريق الكوت وتعلن توقيف مسؤولين وضباط بعد تحقيقات أولية

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن “تورط أكثر من 30 سوريًا” في الحريق الكارثي الذي اندلع في مركز تسوق “هايبر ماركت” بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة تمامًا ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق”.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد السوريين المتواجدين فعليًا في موقع الحادث هو ستة فقط، يعملون داخل المول بشكل قانوني، ودخلوا البلاد بطريقة شرعية، مضيفة أن جميع بياناتهم مثبتة لدى الجهات الرسمية، وتم التحقق من أوضاعهم بدقة، وهم حاليًا يمثلون أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة.

ودعت الداخلية وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُربك الرأي العام، مؤكدة أن أي معلومات رسمية ستُعلَن عبر القنوات المعتمدة فقط.

في السياق ذاته، أعلنت لجنة التحقيق العليا المكلفة بمتابعة الحادث عن إيقاف 17 موظفًا حكوميًا عن العمل، وتوقيف 3 ضباط أمنيين، بينهم مدير الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني في واسط، وذلك بعد الكشف عن “تقصير إداري وفني واضح” ساهم في تفاقم الكارثة.

وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن الإجراءات جاءت استنادًا إلى أدلة ميدانية وإفادات شهود، ووفقًا لصلاحيات اللجنة العليا وقانون العقوبات العراقي لعام 1969، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستستمر حتى كشف كافة ملابسات الحادث، مع التعهد بإعلان النتائج بشفافية ومحاسبة جميع المقصرين.

وكان الحريق، الذي اندلع فجر الأربعاء في مركز “هايبر ماركت الكوت”، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما رجّحت السلطات المحلية ارتفاع عدد الضحايا نظرًا لوجود جثث لم يُنتشل بعضها حتى الآن، في واحدة من أكثر الكوارث المدنية فتكًا في العراق خلال السنوات الأخيرة.

مسلحون يقتحمون مستشفى أبي الخصيب في البصرة ويقتلون أحد المصابين بنزاع عشائري

اقتحمت مجموعة مسلحة مستشفى أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وقتلت أحد المصابين في نزاع عشائري وقع صباح اليوم بين أبناء عمومة في القضاء، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى المستشفى فور الحادث، في حين كانت شرطة البصرة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال متهمين في مشاجرة مسلحة راح ضحيتها ستة قتلى من أبناء العمومة بسبب خلاف عائلي قرب موكب حسيني في أبي الخصيب.

وأوضحت الشرطة أنها استنفرت جميع مفارزها وتمكنت من القبض على المتهمين من الطرفين بعد مداهمات سريعة، وضبطت أسلحة متنوعة بينها رشاش BKC وبنادق ومسدسات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وسيارات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ترامب يرفع دعوى بـ10 مليارات دولار ضد وول ستريت جورنال ومردوخ بعد تقرير عن علاقته بإبستين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، رفع دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكها قطب الإعلام روبرت مردوخ، بعد يوم من نشر تقرير يربطه بالممول الراحل جيفري إبستين، ما اعتبره “تشهيرًا متعمدًا وكاذبًا”.

وهاجم ترامب الصحيفة بسبب نشرها ما وصفها برسالة “مزيفة وخبيثة” مزعومة باسمه، ورد أنها كانت جزءًا من ألبوم عيد ميلاد إبستين في عام 2003، وتضمنت عبارات ذات إيحاءات جنسية ورسومًا لامرأة عارية. ونفى ترامب بشكل قاطع أي علاقة بالرسالة، مؤكدًا: “هذه ليست كلماتي، ولا طريقتي في الحديث، وأنا لا أرسم صورًا”.

وتزامنت الدعوى مع طلب وزارة العدل من محكمة فيدرالية رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين، بعد انتقادات واسعة طالت إدارة ترامب بسبب رفضها نشر ملفات إضافية رغم وعود سابقة.

وتتهم الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي، الصحيفة ومراسليها بـ”النشر المتعمد والمتهور لمعلومات كاذبة ومهينة”، وتؤكد أنها تسببت بأضرار فادحة على مستوى السمعة والمكانة السياسية والمالية للرئيس.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، اعتبر ترامب الدعوى جزءًا من “معركته ضد الإعلام الكاذب”، معلنًا أنها لا تمثله وحده بل “جميع الأميركيين الذين سئموا من تضليل وسائل الإعلام”.

من جانبها، ردت وول ستريت جورنال عبر متحدث باسم شركة “داو جونز” المالكة لها، مؤكدة ثقتها التامة بدقة تقاريرها، وتعهدت بالدفاع عنها بقوة أمام المحكمة.

مقتل هندي وخطف آخر وفقدان ثالث بهجوم إرهابي جنوب غرب النيجر

قُتل مواطن هندي وخُطف آخر فيما فُقد أثر ثالث، في هجوم وُصف بأنه إرهابي جنوب غرب النيجر، وفق ما أعلنت السفارة الهندية في نيامي، التي دعت رعاياها في البلاد إلى توخي الحذر.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لوحدة من الجيش النيجري كانت تؤمن موقعاً لمشروع بناء خط كهربائي في منطقة دوسو، الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر من العاصمة نيامي.

السفارة الهندية أكدت أنها تتابع القضية مع السلطات النيجيرية، وتعمل على إعادة جثمان القتيل وضمان إطلاق سراح المخطوف، مشيرة إلى أن الهجوم وقع الثلاثاء قرب الحدود، دون أن تُعلن الحكومة النيجرية أي تعليق رسمي حتى الآن.

وأفادت تقارير محلية بمقتل جندي نيجري واحد على الأقل في العملية، التي تأتي في سياق تدهور أمني مستمر منذ سنوات، تشهده مناطق الجنوب والغرب النيجري نتيجة هجمات متكررة تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش.

وتُعد منطقة دوسو نقطة توتر أمني لوقوعها قرب الحدود مع نيجيريا وبنين، وتشهد هجمات متكررة تستهدف المدنيين والجيش، بالإضافة إلى منشآت استراتيجية مثل خط الأنابيب الذي ينقل النفط من النيجر إلى بنين.

وكان خمسة فنيين هنود قد خُطفوا في أبريل الماضي شمال مدينة ساكوارا المجاورة، في هجوم أودى أيضاً بحياة 12 جندياً نيجرياً، كما شهدت المنطقة نفسها في وقت سابق من الشهر الجاري خطف ثلاثة هنود من مصنع للأسمنت.

“الجدة الزعيمة”.. ستينية تدير إمبراطورية كوكايين بـ80 مليون جنيه وتُغرق عائلتها بالجريمة

حكمت محكمة بريطانية على ديبورا ماسون، البالغة من العمر 65 عاماً، بالسجن 20 عاماً بعد إدارتها شبكة عائلية لتهريب وتوزيع الكوكايين بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني عبر أنحاء المملكة المتحدة، مستخدمة أبناءها وأقاربها في عمليات النقل، ومتباهية بلقب “غانغستر ديبز” و”الملكة النحلة”.

ماسون، وهي أم لسبعة وجدّة، جنّدت شقيقتها وأربعة من أبنائها وشركاءهم لنقل طن من الكوكايين من موانئ مثل هارويتش إلى مدن كبرى، مقابل ألف جنيه عن كل رحلة، المحكمة كشفت أنها كانت تصطحب أحفادها خلال عمليات التهريب، وتخفي المخدرات داخل صناديق كرتونية بجانب مقاعد الأطفال.

أنفقت أرباح المخدرات على رحلات فاخرة إلى دبي والبحرين، وملابس وإكسسوارات من علامات شهيرة، إلى جانب شراء قلادة ذهبية بقيمة 400 جنيه لقطتها البنغالية المدللة “غوست” من “غوتشي”، كما كانت تتقاضى أكثر من 50 ألف جنيه سنوياً كمساعدات اجتماعية، وتخطط لجراحة تجميلية في تركيا.

داهمت الشرطة منزلها الفاخر بقيمة 1.5 مليون جنيه، لتجدها جالسة على المرحاض بملابس النوم، وقد صُدمت لحظة اعتقالها. وخلال التحقيقات، اتضح أنها حجبت جزءاً من أموال أفراد العائلة، واستغلت ابنها المدمن الذي يعاني من إصابة دماغية.

أُدينت العصابة العائلية المؤلفة من 10 أشخاص، بينهم ابنتا ماسون روزان وديمي، وابنها ريجي، وشقيقتها تينا، بالسجن لمدد بلغ مجموعها أكثر من 106 سنوات، وفق ما أعلنته محكمة “وولوِتش كراون”.

وصرح محقق شرطة لندن جاك كراوشار بأن هذه العصابة اتجهت للجريمة بدافع الجشع، مؤكداً أن الأحكام الصادرة تمثل رادعاً قوياً لأي شخص يسعى لتمويل حياة فاخرة عبر المخدرات، بينما أكد المدعي العام أن “ماسون أنشأت شبكة إجرامية أدخلت بها أقاربها إلى السجن بدلاً من حمايتهم”.

وزارة الداخلية السعودية تنشر فيديو مداهمة وكر مخدرات في القصيم

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على 3 مواطنين سعوديين في منطقة القصيم بتهمة ترويج 26 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أقراص طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

أظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة دوريات أمنية تتابع تحركات المتهمين، قبل مداهمة مقرهم وضبط السيارة المحملة بالمخدرات، واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلن حرس الحدود في جازان ضبط 4 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود أثناء محاولتهم تهريب 33 كيلوغرامًا من الحشيش و401,850 قرصًا طبيًا خاضعًا للتنظيم.

فرنسا.. الإليزيه يعيد إطلاق خطة حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا

أعلن قصر الإليزيه الجمعة عن إعادة إطلاق خطة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، استنادًا إلى قرار أوروبي جديد يسمح لعدد من الدول من بينها فرنسا باختبار تطبيق للتحقق من العمر عبر الإنترنت.

المفوضية الأوروبية أطلقت هذا الإجراء لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار، ضمن إطار تنفيذ لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA).

وصرح الإليزيه أن المبادئ التوجيهية الأوروبية تفتح الطريق لإقرار حظر قانوني على مستوى الدول الأعضاء التي ترغب في تطبيقه، فيما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الإجراء بأنه “انتصار لحماية أطفالنا”، مؤكداً أن فرنسا ستكون من الدول الرائدة في ذلك.

وكان ماكرون قد تعهد في يونيو الماضي بالسعي لفرض هذا الحظر إذا لم يُطبق على المستوى الأوروبي خلال أشهر قليلة، مشيرًا إلى تقارير خبراء تناولت تأثير الشاشات على الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأسترالي سبق وأن أصدر قانونًا يحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، مما يعد من أشد القوانين في العالم على منصات مثل “X” وTikTok وInstagram وFacebook.

فرنسا.. مدينة نيم تفرض حظر تجوال على القاصرين دون 16 عامًا

قررت مدينة نيم فرض حظر تجوال ليلي على القاصرين دون 16 عامًا، يبدأ من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، بهدف حماية القاصرين غير المصحوبين ومنع تعرضهم للعنف واحتواء التوترات الأمنية في المدينة.

وجاء القرار بعد تصاعد أعمال العنف والجريمة، خصوصًا المتصلة بالاتجار بالمخدرات، حيث شهدت المدينة عدة حوادث إطلاق نار وتصفية حسابات أدت إلى مقتل شاب وإصابة آخرين، بينهم قاصرون.

السلطات المحلية أكدت تعزيز التواجد الأمني في المناطق الحساسة، واعتبرت أن هذا الإجراء وقائي ويهدف للحفاظ على أمن القاصرين ووقف النزيف الأمني المتكرر في أحياء مثل بيسيفين وفالدغور وماس دي مينغي.فرنسا.. مدينة نيم تفرض حظر تجوال على القاصرين دون 16 عامًا

إصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث دهس بمركبة مجهولة في لوس أنجلوس وسط أنباء عن عراك وإطلاق نار

أصيب أكثر من 20 شخصًا، بينهم 5 في حالة حرجة، إثر حادث دهس وقع مساء السبت على جادة سانتا مونيكا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عندما اصطدمت مركبة مجهولة بحشد من المارة، في واقعة لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بوجود عدد كبير من المصابين، موزعين بين حالات حرجة وخطيرة وبسيطة، مشيرة إلى أن الحادث وقع قرب تقاطع جادة سانتا مونيكا وشارع فيرمونت، وأن عمليات الإغاثة ونقل المصابين إلى المستشفيات لا تزال جارية.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث مشاهد صادمة لأشخاص ممددين على الطريق، وقد تجمّع حولهم مواطنون لتقديم الإسعافات الأولية، في حين ظهرت سيارة رمادية متضررة اصطدمت بالرصيف أمام مبنى “ذا فيرمونت”. كما بدت آثار الحطام متناثرة في الشارع، وسط حالة من الذعر في المنطقة.

وفيما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن دوافع الحادث أو هوية السائق، نقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة The Sun، عن بلاغات طارئة تلقّتها الشرطة تشير إلى اندلاع شجار بين نحو 15 شخصًا تخلله إطلاق نار، ما يفتح احتمال ارتباط الحادث بعنف سابق للحظة الدهس.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

وفاة رجل أمريكي بعد أن جذبه جهاز رنين مغناطيسي بسبب سلسلة معدنية حول عنقه

لقي رجل أمريكي يبلغ من العمر 61 عامًا مصرعه في حادث مروّع بمدينة ويستبري بولاية نيويورك، بعدما جذبه جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) نتيجة ارتدائه سلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه أثناء تواجده داخل غرفة الفحص.

ووفقًا لما أعلنته شرطة مقاطعة ناسو، وقع الحادث يوم الأربعاء في مركز “ناسو أوبن إم آر آي”، حين اندفع الرجل إلى غرفة التصوير بعد سماعه صرخات قريبه الذي كان يخضع للفحص، متجاهلًا التحذيرات المشددة بعدم دخول أي شخص يحمل مواد معدنية إلى محيط الجهاز.

المجال المغناطيسي القوي لجهاز الرنين جذب السلسلة المعدنية بعنف شديد، مما أدى إلى إصابة الرجل بجروح خطيرة في الرقبة والصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى “نورث شور الجامعي”، حيث فارق الحياة بعد يوم من الحادث.

وقال تشارلز وينترفيلدت، مدير خدمات التصوير بالمستشفى، في تصريح لشبكة “CBS News”، إن “الأجسام المعدنية تصبح مثل الطوربيدات داخل مجال الرنين المغناطيسي، وتندفع بسرعة نحو مركز المغناطيس”.

من جهتها، أشارت الطبيبة بايال سود إلى أن الحادث، رغم ندرته، يسلط الضوء على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة داخل مراكز التصوير، خاصة في ما يتعلق بمنع دخول أي معدن إلى غرفة الفحص.

ولم يُصدر مركز “ناسو أوبن إم آر آي” أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن، بينما تستمر التحقيقات في ملابساته والمسؤوليات المحتملة.