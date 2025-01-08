تحطم طائرة في أستراليا والعثور على جثتين بعجلات أخرى بولاية أمريكية

تحطمت طائرة مائية أثناء إقلاعها من جزيرة سياحية أسترالية مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم سائحان سويسري ودنماركي، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة “إنه تم إنقاذ شخص واحد فقط من بين السبعة الذين كانوا على متن طائرة “سيسنا 208 كارافان” دون إصابات، بعد التحطم الذي وقع ظهر الثلاثاء في جزيرة روتنست”.

وكانت الطائرة المملوكة لشركة “سوان ريفر سيبلينز” في طريق العودة إلى قاعدتها في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية التي تبعد 30 كيلومترا (19 ميلا) إلى الشرق من جزيرة روتنست، المعروفة أيضا باسم “وادجموب” باللغة الأصلية.

وأشار مكتب التحقيق في سلامة النقل الأسترالي، الذي يحقق في الحوادث الجوية، إلى أن المحققين المتخصصين سيرسلون إلى موقع الحادث.

#BREAKING:Seaplane Plunges into Bay Off Rottnest Island: Shocking Video Captures Crash Moments



Confronting footage has emerged of a seaplane crashing into the water near Rottnest Island,Australia shortly after take-off on Tuesday afternoon.



The video shows the plane veering… pic.twitter.com/ml3ZPgZSCW — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) January 7, 2025

العثور على جثتين عند فتحة عجلات طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتين داخل مقصورة هبوط طائرة تابعة لشركة الطيران “جيت بلو”، في مطار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية، فقد تم اكتشاف الجثتين، مساء أمس الاثنين، في منطقة فتحة العجلات بمطار فورت لودرديل – هوليوود الدولي. وصرح متحدث باسم شركة “جيت بلو” بأن الجثتين، تم العثور عليهما خلال فحص صيانة روتيني، أُجري بعد الرحلة.

وكانت الطائرة وصلت إلى مطار فورت لودرديل بعد الساعة 11 مساء بقليل، قادمة من مطار “جون إف كينيدي” الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية.

How in da hell this happened? 🤯



Two dead bodies were found in a JetBlue plane landing gear. Moving from JFK to Fort Lauderdale.



Police has as much information as we have (apparently) pic.twitter.com/bk3VNl07sm — I Legal Thinker (@I_legalthinker) January 7, 2025