حوادث العالم اليوم.. وفيات وكوارث في عدّة دول

شهد العالم سلسلة من الحوادث المأساوية والدراماتيكية، أسفرت عن وفاة العشرات وإصابة المئات، وفي غواتيمالا، لقي 15 شخصًا مصرعهم بانقلاب حافلة على طريق جبلي، وفي كازاخستان عُثر على جثث ثلاثة متسلقين فقدوا منذ 24 ديسمبر، كما توفي طيار في البرازيل إثر سقوط طائرة فائقة الخفة، بينما أنقذ رجل أمن سعودي معتمرًا حاول الانتحار بالحرم المكي، على صعيد آخر، انفجر بركان إتنا بإيطاليا، وأحبطت الأردن تهريب 138 ألف حبة مخدرة، فيما فككت أستراليا والفلبين شبكات استغلال جنسي للأطفال، وأعلنت فرنسا ومصر عن وفاة شخصيات فنية بارزة.

عواصف مطرية وسيول تغلق الطرق بين بغداد والشمال العراقي

ضربت عواصف مطرية سيول قوية في العراق اليوم الأحد، ما أدى إلى قطع الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الشمالية والطريق الذي يربط العراق بإيران. وتأثرت بشكل خاص قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، حيث غمرت السيول الطريق البديل بعد انهيار جزئي لجسر شمال غربي القضاء قبل أكثر من أسبوعين، والذي كان يشكل الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك، مما أدى إلى توقف حركة الشاحنات واحتجاز مئات المركبات.

وأفاد السائقون أن السيول أعاقت الحركة على الطريق البديل، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح الطرق وتأمين حركة المركبات. وكان انهيار جزء من الجسر ضمن حدود طوزخورماتو يوم 9 ديسمبر الماضي قد دفع السلطات لتحويل الشاحنات إلى الطريق البديل المعروف بـ”الطريق الحولي”، إلا أن الأمطار الغزيرة اليوم أدت إلى فيضان جديد وغمر الطريق بالكامل، ما عطل حركة الشاحنات بشكل تام.

كازاخستان.. العثور على جثث ثلاثة متسلقي جبال فقدوا منذ 24 ديسمبر

عثرت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان على جثث ثلاثة متسلقين في جبال ألماتي بالقرب من قمة لوكوموتيف على ارتفاع 3700 متر، بعد أن فقدوا منذ 24 ديسمبر. وأكدت الوزارة أن الضحايا لم يكونوا متسلقين محترفين وأنهم جميعًا مواطنون كازاخستانيون.

وشارك في عملية البحث نحو 80 فردًا، مع 12 قطعة معدات، وأربع وحدات كلاب بوليسية، وأربع طائرات مسيرة. واجهت الفرق ظروفًا صعبة بسبب انخفاض درجات الحرارة، الانهيارات الثلجية، والتضاريس الوعرة، مما أبطأ سير عمليات البحث واستخدام الطائرات.

وتم نقل الجثث سيرًا على الأقدام إلى مركز الإنقاذ وتسليمها للشرطة لإجراء الفحص الجنائي. وذكّرت الوزارة السياح بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة في الجبال ومراعاة الأحوال الجوية.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإنقاذ نفذوا منذ بداية عام 2025، 119 عملية بحث وإنقاذ في المناطق الجبلية، بزيادة 22.7% مقارنة بالعام الماضي.

السعودية: إنقاذ معتمر حاول القفز من الأدوار العليا بالحرم المكي بفضل شجاعة رجل أمن

وثق مقطع فيديو من زاوية جديدة بالحرم المكي لحظة محاولة معتمر القفز من الأدوار العلوية، قبل أن يتمكن رجل الأمن ريان بن سعيد العسيري من إنقاذه ومنعه من ارتطام الأرض.

أظهر الفيديو المعتمر وهو يقف على حافة نافذة ثم يلقي بنفسه وسط حالة من الهلع بين المعتمرين، فيما تحرك رجل الأمن بسرعة مخاطراً بحياته وتمكن من الإمساك به، مسجلاً موقفاً بطولياً.

وأسفر الحادث عن إصابة رجل الأمن أثناء عملية الإنقاذ، وقد حظي بتقدير واسع لشجاعته وتفانيه الإنساني. وأكدت الجهات الأمنية التعامل مع الواقعة وفق البروتوكولات النظامية والإنسانية، ونقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل التحقيقات لمعرفة دوافع الحادث.

البرازيل: مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانات فائقة الخفة قرب شاطئ كوباكابانا

لقي طيار مصرعه بعد سقوط طائرة فائقة الخفة تسحب لافتة إعلانية قبالة شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو بعد ظهر السبت، وفقًا للسلطات المحلية.

تم نقل جثمان الطيار إلى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هويته، فيما أطلقت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء عمليات بحث باستخدام الدراجات المائية والزوارق القابلة للنفخ والغواصين والدعم الجوي، وشملت عملية البحث أيضًا معدات تعمل بالسونار لتحديد موقع أي ضحايا محتملين وحطام الطائرة.

وأعلنت القوات الجوية البرازيلية فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث، وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة سقوط الطائرة بمقدمتها في البحر قرب الشاطئ.

غواتيمالا.. حادث حافلة مروع يسفر عن 15 قتيلًا وإعلان الحداد الوطني

أعلنت السلطات في غواتيمالا وقوع حادث مأساوي لحافلة تعمل بين المدن، حيث انحرفت عن الطريق وسقطت في منحدر عميق، ما أسفر عن مقتل 15 راكبًا وإصابة 15 آخرين على الأقل، وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

ووقع الحادث ليلة الجمعة خارج بلدة توتونيكابان على طول الطريق السريع للأميركيتين، فيما استغرقت فرق الإنقاذ أكثر من ساعتين لاستعادة الجثث وإنقاذ المصابين. وأكدت السلطات أن 15 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج من إصاباتهم في المستشفيات المحلية.

ونشر رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي أعرب فيه عن أسفه الشديد للمأساة، مؤكدًا التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة للمتضررين.

وتعتبر حوادث الطرق شائعة في غواتيمالا، البلد الجبلي الذي تشهد طرقه الضيقة والمزدوجة معدلات عالية من الحوادث نتيجة تطبيق لوائح النقل بشكل فضفاض. وأظهر المرصد الوطني لسلامة النقل أن 446 مركبة نقل عام تسببت بحوادث خلال عام 2025 حتى أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 111 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين.

الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام: أداء العمرة في 117 دقيقة فقط خلال جمادى الآخرة

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن متوسط زمن أداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ 117 دقيقة، في تنظيم وصف بـ”غير المسبوق” من حيث الكفاءة والانسيابية.

وأوضحت الهيئة أن نسبة من أدى الطواف في صحن المطاف بلغت 94%، فيما أدى 64% منهم السعي في الدور الأرضي، مشيرة إلى أن مدة الطواف استغرقت 46 دقيقة، ومدة السعي 51 دقيقة، في حين بلغ زمن الانتقال من الساحات إلى المطاف 10 دقائق، ومن المطاف إلى المسعى 10 دقائق أيضًا، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكدت الهيئة حرصها على متابعة حركة المعتمرين بدقة لتسهيل أداء المناسك بكل راحة واطمئنان، مع تعزيز الإجراءات التنظيمية داخل المسجد الحرام ومرافقه.

وسجلت الأرقام أن عدد المعتمرين في عام 2025 تجاوز 15.2 مليون معتمر خلال الربع الأول، ونحو 5.44 مليون معتمر في الربع الثاني، مع تفوق الفئة الذكورية عمومًا، خصوصًا الفئات العمرية بين 25 و34 سنة سواء من الداخل أو الخارج.

حريق هائل يلتهم الواجهة البحرية التاريخية في ميناء بورتلاند بولاية مين الأمريكية

اندلع حريق هائل في الواجهة البحرية التاريخية للميناء القديم بمدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية، ما أسفر عن أضرار جسيمة بمبان قديمة وعدد من القوارب.

ووفقًا للسلطات، انتشرت ألسنة اللهب والدخان بسرعة بين المباني الواقعة على رصيف “كستم هاوس وارف”، وهو مركز تاريخي يعود للقرنين التاسع عشر والعشرين لصناعة الصيد ويضم اليوم مطاعم للمأكولات البحرية، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، فيما أصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة.

ونشرت إدارة الإطفاء في بورتلاند إشعارًا بالحادث، دعت فيه السكان إلى توخي الحذر وتجنب المنطقة، فيما استخدمت فرق الطوارئ قوارب لإطفاء النيران بسبب مشكلات ناجمة عن تجمد صنابير الإطفاء، وأسفر الحريق عن تضرر عدة قوارب وغرق واحد منها على الأقل.

من جانبه، نشر مطعم “بورثول” رسالة امتنان شكر فيها المجتمع على دعواته، مؤكدًا أن جميع العاملين من موظفين وصيادين ومالكين بخير وسلامة.

عمدة نيويورك يثير الجدل

دعا عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم مع اشتداد عاصفة ثلجية ضربت المدينة، مشيرًا إلى أن الظروف تشكل فرصة للبقاء في الداخل وتشجيع ما وصفه بزيادة الخصوبة الديموغرافية.

ونقلت قناة ABC أن توقعات الأرصاد أشارت إلى تساقط نحو 18 سنتيمترًا من الثلوج يوم الجمعة، وهو أعلى معدل تشهده نيويورك منذ قرابة أربع سنوات، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات يوم السبت، بعد تسجيل أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج في بعض مناطق المدينة، وبلوغ التراكمات في مناطق أخرى من الولاية نحو 25 سنتيمترًا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح آدامز في مقابلة مع قناة ABC أن البقاء في المنازل خلال العاصفة يمنح السكان فرصة للاستمتاع بالطقس، ووجه دعوة مباشرة لتجنب التنقل غير الضروري، من دون الكشف عن خططه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى تأثير العاصفة إلى إلغاء وتأجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وسط اضطرابات واسعة في حركة الطيران والنقل.

ارتفاع طلبات زواج القاصرات في المغرب 11 بالمئة خلال 2024 رغم رفض النيابات العامة

عاد ملف زواج القاصرات إلى واجهة النقاش الحقوقي في المغرب بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 11 بالمئة في طلبات الإذن بزواج القاصرات خلال عام 2024، لتصل إلى 16 ألفًا و960 طلبًا مقابل 15 ألفًا و319 طلبًا خلال عام 2023.

ويعكس هذا الارتفاع مسارًا تصاعديًا جديدًا بعد التراجع المسجل في 2023، مقارنة بـ19 ألفًا و848 طلبًا خلال 2022، رغم توجه النيابات العامة إلى رفض غالبية هذه الطلبات عبر ملتمسات قضائية أمام المحاكم.

وأثار هذا التطور قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، التي رأت فيه دليلًا على محدودية الإطار القانوني الحالي في حماية الطفلات، وعدم قدرته على كبح الظاهرة بشكل فعّال.

واعتبرت رئيسة جمعية كيف ماما كيف بابا غزلان ماموني أن الأرقام المسجلة تشكل مؤشرًا مقلقًا يعكس غياب الحسم التشريعي، ودعت إلى منع مطلق لزواج القاصرات دون سن 18 عامًا دون أي استثناءات، مشيرة إلى أن منح سلطة الإذن القضائي حول الاستثناء إلى قاعدة عملية.

وأشارت رئيسة جمعية أيادي حرة ليلى أميلي إلى ما وصفته بالمفارقة المقلقة في سياسات حماية الطفولة، وربطت استمرار الظاهرة بعوامل اجتماعية واقتصادية تشمل الفقر والهدر المدرسي، إضافة إلى أعراف اجتماعية مثل الزواج بالفاتحة، مطالبة بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة وبناء سياسة شاملة تحمي الطفلة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق.

المغرب يواجه غضبًا شعبيًا بعد استيراد التبن البرازيلي وسط أزمة أعلاف

أثار قرار الحكومة المغربية الموافقة على استيراد التبن من البرازيل ردود فعل متباينة بين السخرية الشعبية والتبريرات المهنية، في ظل أزمة أعلاف ناتجة عن ست سنوات متتالية من الجفاف الشديد.

وشهدت أسعار بالة التبن وزن 15 كغم ارتفاعًا من 20 إلى 45 درهمًا، متجاوزة أحيانًا أسعار الأعلاف المركبة، ما دفع مستخدمي وسائل التواصل إلى السخرية من القرار واعتباره دليلًا على فشل السياسات الزراعية.

وأكد المهنيون في قطاع تربية المواشي، مثل سعيد شاطبي مدير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن التبن ضروري للهضم والاجترار لدى المجترات، ولا يمكن تعويضه كليًا بالأعلاف البروتينية، معتبرين الاستيراد خطوة إيجابية مؤقتة لخفض تكاليف الإنتاج واستقرار أسعار اللحوم حتى موسم الحصاد في مايو–يونيو.

ويواجه صغار المربين تحديات كبيرة مع قطيع يناهز 30.6 مليون رأس من الأغنام والماعز، وفي ظل غياب مخزون استراتيجي، شدد الخبير الزراعي عبد الكريم نعمان على ضرورة إصلاحات طويلة الأمد في الإنتاج والتخزين لمواجهة التقلبات المناخية.

ويشير الخبراء إلى أن الأزمة الحالية في التبن انعكست على أسعار الأعلاف والحبوب المحلية مثل القمح والشعير، حيث أدت قلة الإنتاج وارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار بأكثر من 100%، ما يزيد الضغوط على صغار المربين ويجعل تأمين التغذية أولوية قصوى.

مصر.. هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة والأمن يحقق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يظهر هروب عدد كبير من نزلاء مصحة لعلاج الإدمان في محافظة الجيزة، وسط مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ويظهر الفيديو أعدادًا كبيرة من الشباب يهرولون بعد خروجهم من المصحة، فيما صرح بعضهم بأنهم لم يتلقوا الطعام لعدة أيام، وأن ذويهم دفعوا مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا مقابل علاج في مصحة غير مرخصة، مؤكدين أنهم هربوا بعد كسر الباب.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول للتحقق من ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط متابعة دقيقة للحادثة لضمان حقوق النزلاء ومعالجة المخالفات إن وجدت.

أستراليا والفلبين يضبطان شبكات استغلال جنسي للأطفال ويعتقلان 31 متورطًا

أعلنت السلطات الأسترالية اتهام 13 مواطنًا بارتكاب جرائم استغلال جنسي للأطفال في الفلبين عبر الإنترنت، ضمن تحقيقات أجرتها الشرطة الفيدرالية خلال عام 2025، فيما تم اتهام 18 شخصًا آخر في الفلبين كوسطاء أو منفذين.

وأسفرت 35 عملية مشتركة بين أستراليا والفلبين عن إنقاذ 92 طفلًا، أصغرهم يبلغ 6 سنوات فقط، كانوا ضحايا لشبكات استغلال جنسي منظمة، حيث دفع بعض الأستراليين مبالغ مالية لوسطاء في الفلبين مقابل مواد إباحية تتضمن عنفًا جنسيًا صريحًا ضد الأطفال، ووصفتها السلطات بـ”الشنيعة”.

وأشارت هيلين شنايدر، قائدة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إلى أن جميع الأنشطة عبر الإنترنت قابلة للتتبع، مؤكدة أن الشرطة ستلاحق المتورطين مهما كان مكان وقوع الجريمة.

ويعمل التعاون بين أستراليا والفلبين عبر المركز الفلبيني لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال (PICACC)، الذي أسس في فبراير 2019 بدعم من أستراليا والمملكة المتحدة وهولندا، وأسفر عن إنقاذ 865 طفلًا واعتقال 187 مجرمًا منذ إنشائه، مع إحالة جميع القضايا إلى السلطات الفلبينية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفاة المخرج المصري عمر بيومي

توفي صباح اليوم المخرج والممثل المصري عمر بيومي، تاركًا إرثًا فنيًا ممتدًا في عالم السينما المصرية. وُلد بيومي في 13 سبتمبر 1962، وحصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1985.

بدأ مشواره المهني كمخرج مساعد في منتصف الثمانينيات، حيث شارك في إخراج نحو 15 فيلمًا روائيًا، من أبرزها فيلم “جري الوحوش” (1987). انتقل لاحقًا إلى لندن وعمل كمدير عام لشركة “يونايتد سينماس إنترناشونال” بين 1991 و1994، ثم عاد إلى القاهرة وعمل منسقًا في إحدى شركات الإنتاج بين 1995 و1997.

قدم بيومي أيضًا عدة أفلام تسجيلية قصيرة مثل “الجسر” و”الشمس لم تشرق غدًا”، وبرز كمخرج في العقد الأول من الألفية من خلال فيلمه “بلد البنات” (2008) الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رحيل عمر بيومي يمثل فقدانًا للوسط الفني لمخرج وممثل ظل ملتزمًا بالتجربة السينمائية الجادة ووفيا لرسالة السينما في طرح الأسئلة ومناقشة هموم المجتمع.

وفاة مطرب المهرجانات دقدق صاحب أغنية “إخواتي” الشهيرة في مصر

رحل عن عالمنا اليوم مطرب المهرجانات الشعبي المصري، دقدق، صاحب أغنية “إخواتي” التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد صراع مع المرض.

وانتشرت على الفور رسائل النعي والمواساة من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني، الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم، مشيدين بعلاقته الإنسانية القوية وشخصيته البسيطة.

وفي تصريحات سابقة لتليفزيون “اليوم السابع”، تحدث فانكي — الشريك الفني لدقدق في أغنية “إخواتي” — عن صداقتهما التي تعود إلى الطفولة، قائلاً: “علاقتنا صداقة منذ الصغر، وكل واحد فينا له سرير في شقة الآخر. وأعطيته كيس دم وهو صغير، فأصبح دمنا واحد”.

وكشف فانكي أن كليهما خاض أكثر من 40 مهنة قبل الشهرة، من بينها النقاش والنجارة والحدادة والعمل في مصانع البلاستيك والملابس، كما امتلكا معًا فرشة لبيع الملابس في الشارع، وعملوا في المعمار والخرسانة.

وأوضح أن نجاح أغنية “إخواتي” يعود إلى أن الجمهور يبحث عن “حركة وموسيقى وروح”، وليس مجرد كلمات موضوعية، وهو ما جعل الأغنية ظاهرة شعبية.

ورداً على الانتقادات الموجهة لفن المهرجانات، قال فانكي: “ليس من حق أحد أن يحكم علينا، فنحن نقدم ما يريده الناس، وليس ما تفرضه الأطر التقليدية”، مؤكداً أن فن المهرجانات يقاس برسالته وقربه من الشارع.

فرانس برس: وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عامًا

أعلنت وكالة فرانس برس وفاة الممثلة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عامًا، وُلدت باردو في 28 سبتمبر 1934 في باريس، واشتهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كرمز للجمال والإغراء والحرية الجنسية.

وبدأت مسيرتها كراقصة باليه وعارضة أزياء، ثم انطلقت عالميًا بفيلم “وخلق الله المرأة” (1956)، وشاركت بعده في أكثر من 40 فيلمًا مثل “شأن خاص جدًا” (1962)، كما سجلت أغاني مع سيرج غينسبورغ قبل اعتزالها التمثيل في 1973 عن عمر 39 عامًا.

وتزوجت باردو أربع مرات وأنجبت ابنًا واحدًا، وواجهت تحديات نفسية شملت الاكتئاب ومحاولات الانتحار بسبب ضغوط الشهرة.

كما أسست عام 1986 مؤسسة لحماية الحيوانات، وجمعت ملايين الفرنكات عبر مزادات شخصية، وأصبحت ناشطة بارزة ضد صيد الحيوانات واستهلاك اللحوم، وظلت مكرسة لقضايا حقوق الحيوان حتى أواخر حياتها.

الأردن يوقف تهريب 138 ألف حبة مخدرة في عمليتين على الحدود مع سوريا

تمكنت قوات الأمن الأردنية من إحباط محاولتين لتهريب المخدرات على الحدود مع سوريا، وضبطت خلالهما 138 ألف حبة مخدرة.

وفي التفاصيل، كشفت إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط 118 ألف حبة في العملية الأولى بعد العثور عليها داخل إطار سيارة في المنطقة الحرة السورية الأردنية، أما العملية الثانية فتم فيها العثور على 20 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل محرك سيارة في منطقة صحراوية شمالية.

التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورطين في كلا الحادثتين.

انفجار قوي في بركان إتنا بإيطاليا وإطلاق حمم تصل إلى 400 متر

شهد بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية انفجاراً جديداً أطلق حمماً بركانية بلغ ارتفاعها بين 300 و400 متر، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين الإيطالي (INGV).

وأفاد البيان الصادر عن المعهد بأن النشاط بدأ عند الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش يوم 27 ديسمبر في الحفرة الشمالية الشرقية، بعد ساعات من الهدوء النسبي. وتصاعدت المواد البركانية بسرعة، مشكّلة عموداً غنياً بالبيروكلاستيات ارتفع إلى عدة كيلومترات فوق القمة، ثم تبدد غرباً بفعل الرياح.

وأشار المعهد إلى أن المرحلة الحالية من نشاط إتنا بدأت في 24 ديسمبر ولا تزال مستمرة، فيما التقطت كاميرات المراقبة صوراً لمواد متوهجة ومضات ساطعة مستمرة، ما يدل على استمرار الانفجارات الليلية.

على الرغم من شدة النشاط، لم تتأثر حركة الطيران في مطار كاتانيا القريب، بينما ظل نظام التنبيه البركاني لسلامة الطيران (VONA) عند “الدرجة الحمراء” — أعلى مستوى تحذير — دون فرض قيود على الرحلات.

ويعد إتنا من أكثر البراكين نشاطاً في العالم، وعادةً ما يشهد انفجارات متكررة دون التسبب بكوارث كبيرة، بفضل أنظمة الرصد المبكر المتقدمة.