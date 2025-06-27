حوادث تهزّ العالم.. وفاة قائد طائرة سعودية وكارثة فيضانات بباكستان وحوادث مأساوية بمصر

أحداث وتطورات متلاحقة شهدها اليوم، تنوعت بين هبوط اضطراري مفاجئ لطائرة سعودية إثر وفاة مدير المقصورة، وحوادث مرورية مروعة حصدت أرواح أطفال في مصر، وصولاً إلى كوارث طبيعية قاتلة في باكستان، وأحكام إعدام لقاتل متسلسل في اليابان، وفي الخلفية، تتصاعد قضايا المشاهير من طلاق أحمد السقا إلى سرقة منزل براد بيت، بينما تحتضن البندقية “زفاف القرن” لجيف بيزوس في مشهد يجمع المال بالنجومية، كل ذلك وسط تحولات سياسية في تركيا باعتقال قيادي إخواني بارز، وتطورات قانونية لصالح هيفاء وهبي في معركتها مع نقابة الموسيقيين المصرية.

هبوط اضطراري في مطار القاهرة الدولي إثر وفاة قائد طائرة سعودية أثناء رحلة من جدة إلى لندن

شهد مطار القاهرة الدولي هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت في طريقها من جدة إلى لندن، بعد وفاة مدير المقصورة، الكابتن محسن بن سعيد الزهراني، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية مهامه على متن الطائرة.

تلقى برج المراقبة في المطار بلاغًا من قائد الطائرة الثاني يفيد بوجود حالة طارئة، ما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار لإتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة. وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان بمساعدة الطيار الثاني الذي تولى قيادة الرحلة بعد وفاة الزهراني.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، في بيان رسمي عبر منصة “إكس”، عن وفاة الزهراني متوجهة بالتعازي الحارة إلى أسرته، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

واصعد فريق طبي إلى الطائرة فور هبوطها في القاهرة، وأكد وفاة مدير المقصورة قبل الهبوط، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق لاستبعاد أي شبهة جنائية.

عقب استكمال الإجراءات، استأنفت الطائرة رحلتها إلى لندن دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص سبب الوفاة.

تأتي هذه الحادثة ضمن حالات نادرة لوفاة قادة طائرات أثناء الرحلات، سبقها هبوط اضطراري مشابه في يونيو 2024 بمطار جدة إثر وفاة قائد طائرة مصرية لأسباب صحية.

مصر.. أب يطلق النار على زوجته ويقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في جريمة مروعة بالهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، جريمة أسرية مأساوية راح ضحيتها طفلة رضيعة، بعدما أطلق والدها الرصاص قاصدًا إصابة زوجته، فأصاب الطفلة التي كانت بين ذراعي والدتها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن الأسرة المكونة من أب مصري وأم سودانية وطفلين، كانت تسير على الطريق الدائري بالقرب من منطقة الهرم، حين قام الأب بإشهار سلاح ناري وأطلق رصاصة باتجاه زوجته إثر خلاف بينهما، لكنها أصابت الطفلة عن طريق الخطأ، لتسقط جثة هامدة في مشهد صادم.

وفور تلقي بلاغ عن الحادث، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان الواقعة، حيث تبينت تفاصيل الجريمة، في حين نجت الأم والطفل الآخر دون إصابات.

وتجري الأجهزة الأمنية حالياً تحريات مكثفة لضبط الجاني، وتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع استدعاء شهود العيان والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد مقلق لحوادث العنف الأسري في مصر، وسط دعوات متجددة لتعزيز التدخلات الاجتماعية والقانونية للحد من مثل هذه الوقائع المأساوية.

حادث مأساوي يهز مصر.. مصرع 18 فتاة وسائق حافلة في طريقهن إلى مزرعة عنب

لقيت 18 فتاة مصرعهن، إلى جانب سائق حافلتهن، في حادث سير مروّع وقع صباح اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، شمال مصر، عندما اصطدمت شاحنة نقل وقود بالحافلة التي كانت تقلهن إلى إحدى مزارع العنب للعمل في جني المحصول.

الفتيات، وهن جميعًا دون سن الـ21، ينتمين إلى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وكان بعضهن من طالبات المدارس والجامعات يعملن في الإجازة الصيفية لتأمين دخل لأسرهن، ما زاد من مأساوية الحادث وأثره الإنساني العميق.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صور من موقع الحادث، أظهرت الحافلة مدمرة بالكامل، بينما وثّقت صور أخرى عشرات النعوش البيضاء للفتيات مصطفة في مشهد مؤلم هز مشاعر المصريين.

وأكدت وزارة الداخلية أن سائق الشاحنة المتسبب في الحادث فرّ من الموقع فور وقوعه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه لاحقًا، وتحيله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

من جانبه، قدّم وزير العمل محمد جبران تعازيه لأهالي الضحايا، ووجه مديرية عمل المنوفية بسرعة صرف التعويضات من حساب رعاية العمالة غير المنتظمة.

وذكر بيان الوزارة أن التعويضات المقررة تصل إلى: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، 20 ألف جنيه لكل مصابة.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي متابعتها للحادث، ووجهت الجهات المعنية بسرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية لصرف الدعم المناسب.

وأشارت إلى أن فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية بدأ بالفعل تقديم التدخلات النفسية والمادية لأسر الضحايا.

في سياق متصل، شهدت محافظة المنيا حادثاً مأساوياً آخر على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مركز سمالوط، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي تقل أسرة مكونة من أربعة أفراد. الحادث أسفر عن وفاة الأم وابنتيها على الفور، فيما توفي الأب لاحقاً متأثراً بجروحه الخطيرة رغم محاولات إنقاذه.

الأجهزة الأمنية مستمرة في التحقيقات، مع جمع شهادات الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد أسباب الحادثين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيضانات وعواصف تضرب باكستان وتتسبب في مقتل 11 شخصاً وتحذيرات من تصاعد الخطر

توفي 11 شخصاً في باكستان جراء فيضانات مفاجئة وعواصف ضربت مناطق متفرقة من البلاد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول مزيد من الأمطار والعواصف خلال الساعات المقبلة، لاسيما في مدن كراتشي وحيدر آباد ومناطق أخرى.

ووفق ما نقلته قناة “جيو نيوز”، سُجّلت الوفيات في ولايات حيدر آباد والبنجاب وجيلجيت، نتيجة الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية وعواصف ترابية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر تحسباً لأي طارئ.

هيئة الأرصاد الباكستانية أصدرت تحذيرات من إمكانية حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار موسم الرياح الموسمية، الذي كثيراً ما يحمل معه مخاطر مميتة على السكان والبنية التحتية.

وتأتي هذه الأضرار الجديدة في ظل مخاوف متجددة من تكرار سيناريو فيضانات 2023 الكارثية، التي خلّفت حينها خسائر مادية قُدّرت بـ40 مليار دولار، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص، وأدت إلى وفاة نحو 1400 شخص، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت الحيوية ونفوق الماشية.

#WATCH: Pakistan issues rain, flood alert till June 28 after deadly downpours hit Punjab, with authorities taking preemptive steps as monsoon triggers flash and urban flooding. https://t.co/d2wkaNPN1W pic.twitter.com/tpzKxlVwCr — Arab News Pakistan (@arabnewspk) June 27, 2025

Gates of Salal Dam fully opened after heavy rains in J&K! Chenab River to carry ocean load of water to Pakistan, who is now staring down disastrous floods.



OBVIOUSLY NO INTIMATION GIVEN as Indus Water Treaty is under Abeyance.



Kharif crop is completely screwed now in Pakistan! pic.twitter.com/N0fmHGSZxR — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) June 26, 2025

اليابان تنفذ أول إعدام منذ ثلاث سنوات بحق “قاتل تويتر” لقتله تسعة أشخاص

أقدمت اليابان اليوم الجمعة، على إعدام تاكاهيرو شيرايشي، المعروف بلقب “قاتل تويتر”، بعد إدانته بقتل تسعة أشخاص في 2017، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وحُكم على شيرايشي بالإعدام شنقاً بعدما خنق وتقطيع ثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا قرب طوكيو. ويُذكر أن المتهم تواصل مع ضحاياه عبر منصة تويتر (التي تغير اسمها لاحقاً إلى “إكس”)، حيث عرض عليهم المساعدة لتحقيق رغباتهم الانتحارية.

ولم يكتفِ شيرايشي بالقتل، بل اعتدى جنسياً على الضحايا الإناث قبل قتلهم، بينما كانت جميع الضحايا يعانين من ميول انتحارية.

وأكد وزير العدل الياباني، كيسوكي سوزوكي، أن قرار تنفيذ الإعدام جاء بعد دراسة متأنية، مشيراً إلى أن دوافع المدان كانت أنانية للغاية وأثارت صدمة وقلقاً كبيرين في المجتمع الياباني.

وتم تنفيذ الإعدام في سجن طوكيو بسرية تامة، دون إعلان مسبق، رغم أن الشرطة اعتقلته عام 2017 بعد العثور على جثث الضحايا محفوظة في صناديق تبريد داخل شقته.

ويأتي هذا التنفيذ وسط استمرار النقاش في اليابان حول عقوبة الإعدام واستخدامها في الجرائم البشعة.

تصاعد أزمة طلاق أحمد السقا ومها الصغير يتحول إلى بلاغ رسمي بالاعتداء

شهدت أزمة طلاق الفنان المصري أحمد السقا والإعلامية مها الصغير تصعيدًا جديدًا بعد أن تقدمت الصغير ببلاغ رسمي في قسم شرطة السادس من أكتوبر بالجيزة، اتهمت فيه السقا بـ”الاعتداء عليها بالضرب والسب، برفقة سائقها”، بحسب محضر رسمي.

وأوضحت مها الصغير في بلاغها أنها فوجئت بوجود طليقها ينتظرها بسيارته أمام محل إقامتها، ثم شرع في مطاردتها داخل مجمعها السكني بسرعة جنونية، مما دفع سائقها لمحاولة الهروب لتفادي أي تصادم.

وأضافت أن السقا اعترض طريقها، وترجل من سيارته لينهال عليها وعلى السائق بالسباب، ثم تطور الأمر إلى اعتداء جسدي مباشر شمل الضرب.

وباشرت الشرطة التحقيقات فور تلقي البلاغ، وبدأت في جمع الأدلة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في المجمع السكني، بالإضافة إلى استدعاء شهود العيان للتحقق من صحة الواقعة، كما تم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي باشرت إجراءات التحقيق.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان أحمد السقا أو من فريقه القانوني حول هذه الاتهامات التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لشهرة الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن السقا كان قد أعلن انفصاله عن مها الصغير رسميًا في 21 مايو الماضي، بعد زواج استمر أكثر من 26 عامًا وأنجبا خلالها ثلاثة أبناء، معبراً عن استغرابه من قرار الطلاق ومتمنيًا لها الخير.

مصر.. توصية قضائية لصالح هيفاء وهبي في قضية منعها من الغناء واتهامها بالإساءة للمصريين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر توصية قضائية لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تقضي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل البلاد، في دعوى كانت قد رفعتها ضد النقابة للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفته بـ”التعسفي”.

ووفق مصادر مقربة من وهبي، فإن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل حاول التوصل إلى تسوية ودية بعد قرار المنع الصادر في مارس الماضي، إلا أن وهبي رفضت التسوية متمسكة بحقوقها القانونية، معتبرة أن القضية تمس بمبدأ “حرية الإبداع الفني” المكفول دستورياً.

التوصية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة أوصت بقبول الدعوى شكلاً، مع وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام النقابة بدفع المصروفات القانونية، على أن يُصدر الحكم النهائي من المحكمة المختصة قريبًا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد منعت وهبي من إحياء حفلات في مصر، بعد شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد مصطفى حسانين – المعروف بـ”خالد التهامي” – يتهمها فيها بالإساءة إلى المصريين، وهي التهم التي نفتها وهبي جملة وتفصيلًا، مؤكدة احترامها الدائم للجمهور المصري.

منزل براد بيت في لوس فيليز يتعرض للسطو والشرطة تحقق في الحادث

شهد منزل النجم الأمريكي براد بيت في لوس فيليز اقتحاماً وسرقة مساء الأربعاء، وفقاً لما نقلته شبكة “إن بي سي نيوز” عن مصادر مطلعة في وكالات إنفاذ القانون.

شرطة لوس أنجلوس أكدت وقوع عملية اقتحام في حوالي الساعة 10:30 مساءً، دون الكشف عن هوية مالك المنزل أو من كان متواجداً أثناء الحادث.

وأشار المحققون إلى أن ثلاثة مشتبه بهم تسلقوا السياج الأمامي ونهبوا المنزل، فيما لم يُعلن بعد عن قيمة المسروقات أو تفاصيلها.

النجم براد بيت كان خارج المنزل في جولة ترويجية لفيلمه الجديد “فورمولا 1” وقت وقوع السرقة، ما جعل من التحقيقات تركز على تحديد المتورطين.

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد عمليات سرقة منازل المشاهير في لوس أنجلوس خلال السنوات الأخيرة، منها محاولة اقتحام منزل زوجته السابقة جينيفر أنيستون في مايو، وعمليات سرقة أخرى طالت نيكول كيدمان، كيث أوربان، وكذلك توم هانكس وريتا ويلسون في 2024.

حريق ضخم يلتهم استوديو “أذربيجان فيلم” السينمائي في باكو وإخماده دون إصابات (فيديوهات)

اندلع حريق كبير في استوديو “أذربيجان فيلم” السينمائي الواقع في العاصمة باكو، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في أذربيجان، مشيراً إلى تمكن فرق الإطفاء من إخماده بفضل استجابات سريعة وعاجلة.

وزارة الداخلية الأذربيجانية أكدت أن الإجراءات الأمنية جارية حالياً، وأنه وفق المعلومات الأولية لم يصب أي من العاملين أو المواطنين بأذى.

وسبق اندلاع الحريق انفجار في مستودع للألعاب النارية تابع للاستوديو، ما أدى إلى اشتعال النيران وأعمدة الدخان التي ظهرت بوضوح في مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل.

التحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، وسط تنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة الطوارئ والجهات الفنية المختصة التي أرسلت خبراء إلى الموقع.

يُذكر أن استوديو “أذربيجان فيلم” يحمل اسم الكاتب والمسرحي الشهير جعفر جبارلي، الذي يعد من أهم رموز الأدب والفن في أذربيجان، ويشتهر بإنتاجه لعدد من الأفلام الوطنية البارزة.

نجوم السينما والمال يتجمعون في البندقية لحضور “زفاف القرن” لجيــف بيزوس ولورين سانشيز

احتشد كبار نجوم السينما ورجال الأعمال في مدينة البندقية الإيطالية هذا الأسبوع لحضور حفل زفاف الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، والإعلامية لورين سانشيز، في مناسبة باتت تعرف إعلاميًا بـ”زفاف القرن”.

ويحتل بيزوس المرتبة الثالثة بين أغنى رجال العالم بثروة تقدر بـ234 مليار دولار، خلف إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، مما يزيد من اهتمام الإعلام والجمهور العالمي بهذا الحدث الفاخر.

وتستمر الاحتفالات على مدار ثلاثة أيام في أجواء تكتم شديد حول تفاصيل الحفل وقائمة الضيوف، مع تسريبات تتحدث عن تكلفة الزفاف التي تقدر بين 46.5 و55.6 مليون دولار، ما يجعلها من أغلى حفلات الزفاف الخاصة في التاريخ.

ويُقام الحفل الرئيسي المتوقع يوم السبت داخل “الترسانة” التاريخية في البندقية، وهي منطقة تعود للقرن الخامس عشر، كانت تستخدم لبناء السفن الحربية في عهد جمهورية البندقية.

وبدأ وصول الضيوف عبر 90 طائرة خاصة إلى مطار البندقية والمطارات المجاورة، مع تأمين 30 تاكسيًا مائيًا لنقل الحضور في المدينة المائية الشهيرة، بينما تم حجز خمسة من أفخم فنادق البندقية لاستضافة ما بين 200 إلى 250 ضيفًا، من بينها فندق شيبرياني وفندق أمان حيث أقام جورج كلوني حفل زفافه.

كما شهدت المدينة وصول شخصيات بارزة على الساحة العالمية، بينها إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وسط توقعات بحضور واسع لشخصيات سياسية وفنية وتجارية رفيعة المستوى.

يعد هذا الزفاف رمزًا لالتقاء القوة المالية والنفوذ الإعلامي، في مشهد يجمع بين الفخامة والرومانسية على قوارب مدينة البندقية التاريخية.

السلطات التركية تلقي القبض على قيادي إخواني مصري هارب بتهم جنائية وتمنعه من السفر

ألقت السلطات التركية القبض على القاضي المصري السابق وليد شرابي، أحد قيادات حركة “قضاة من أجل الشرعية” المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك، في تطور لافت يعكس تعقيدات وجود الإخوان في تركيا وسط تحسّن العلاقات مع القاهرة.

وكشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي أن التحقيقات الأمنية التركية أثبتت تورط شرابي في نزاعات مالية دفعته لمحاولة تهريب أسرته خارج البلاد، ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية ونتج عنه منعه من السفر ورفض طلبه الحصول على الجنسية التركية.

وأوضح فرغلي أن شرابي حاول استغلال أجواء التقارب المصري التركي لتقديم نفسه كـ”ضحية سياسية”، بينما القضية المرفوعة ضده جنائية بحتة ولا تتصل بأي خلفيات سياسية، مشيراً إلى أنه يواجه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد في مصر على خلفية قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع، فضلاً عن مشاركته في حملات إعلامية ضد الدولة المصرية ممولة من جهات خارجية.

وأكد فرغلي أن قضية شرابي تكشف تناقضات مواقف قيادات الإخوان المقيمين في تركيا، الذين يلوذون بالصمت إزاء السياسات التركية رغم تورط بعضهم في قضايا فساد، بينما يواصلون مهاجمة النظام المصري.

ويُعد وليد شرابي من أبرز الوجوه القضائية المنضوية تحت جماعة الإخوان، وقد غادر مصر عقب صدور أحكام قضائية بحقه، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة والقاهرة انفراجة سياسية بعد سنوات من القطيعة والتوتر.

روسيا تضبط 2.2 طن من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات وتقبض على عصابة تهريب

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على عصابة إجرامية متورطة في تهريب المواد المستخدمة في صناعة المخدرات، وضبطت 2.2 طن من المواد الكيميائية في عمليات ميدانية شملت عدة مواقع.

وأفادت مصادر إعلامية روسية بأن المواطن الروسي البالغ من العمر 42 عامًا تم توقيفه عند استلامه 24 برميلاً تحتوي على بلورات بيضاء صغيرة، تستخدم في تحضير المخدرات الاصطناعية، وأقر خلال التحقيقات بأنه يعمل بتوجيهات من شبكة إجرامية تدير ورشة تصنيع في ضواحي موسكو. وبمداهمة الورشة، ضبطت السلطات 34 برميلاً إضافياً من نفس المواد إلى جانب معدات مختبرية.

وشاركت في العملية عدة جهات أمنية من بينها الجمارك المركزية، والمديرية العامة لمكافحة التهريب، وقوات الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية الروسية. وأسفرت العملية عن اعتقال 22 شخصاً من أفراد العصابة التي تضم مواطنين روس وأوكرانيين.

وأوضحت المعلومات أن العصابة كانت تهرب المواد من دول آسيا الوسطى إلى روسيا متخفية داخل شحنات سلع استهلاكية، ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد بتهم التورط في تجارة المخدرات.

فرنسا.. وفاة طفل بطريقة مأساوية بعد نسيانه داخل سيارة تحت أشعة الشمس

أعلنت النيابة العامة في مدينة إيكس أون بروفانس، جنوب فرنسا، اليوم الجمعة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين، بعد أن نسيه والده داخل سيارة مغلقة لساعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 36 درجة مئوية.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان من المفترض أن يقوم الأب بإيصال الطفل إلى مركز للرعاية النهارية صباح يوم الخميس، قبل توجهه إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر، إلا أنه نسي الطفل في المقعد الخلفي للسيارة.

وتم اكتشاف الواقعة المأساوية بعد ساعات، عندما اتصلت والدة الطفل بزوجها عصرًا للسؤال عن سبب عدم وصول الطفل إلى المركز، ليكتشف الأب الأمر على الفور ويعود إلى السيارة، حيث عثر على طفله جثة هامدة.

وأكدت فرق الطوارئ التي حضرت إلى الموقع أن الوفاة ناجمة عن الجفاف الحاد نتيجة التعرض المطوّل لحرارة مرتفعة داخل السيارة. وقد فشلت جميع محاولات إنعاش الطفل.

ووفقاً للسلطات القضائية، تم توقيف الأب ووُضع رهن الاحتجاز، حيث يواجه تهمة “القتل غير العمد نتيجة الإهمال”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن لعدة سنوات، في حال الإدانة.

وأثارت الحادثة موجة من الحزن والغضب في الرأي العام الفرنسي، مع تجدد الدعوات لتوخي أقصى درجات الحذر من ترك الأطفال داخل السيارات، خصوصًا في فترات الحر الشديد.

السويد.. وفاة كلارك أولوفسون المشارك في عملية السطو التي أفرزت “متلازمة ستوكهولم”

أعلنت عائلة المجرم السويدي الشهير كلارك أولوفسون عن وفاته عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في مستشفى بمدينة أرفيكا السويدية، بحسب ما نقلته صحيفة Dagens ETC المحلية.

واكتسب أولوفسون شهرة عالمية بعد مشاركته في عملية السطو المسلح على بنك “كريديتبانكن” في ساحة نورمالمستورغ بالعاصمة ستوكهولم عام 1973، وهي الحادثة التي أدت إلى نشوء المصطلح النفسي الشهير “متلازمة ستوكهولم”.

وكان منفذ العملية الأساسي صديقه في السجن يان إريك أولسون، الذي اقتحم البنك واحتجز أربعة موظفين رهائن، مطالبًا بإحضار أولوفسون من السجن إلى موقع العملية، إضافة إلى مبلغ ثلاثة ملايين كرونة سويدية، وبعد حضور أولوفسون، تحصّن الخاطفان مع الرهائن داخل خزنة البنك لمدة ستة أيام.

وعقب إطلاق سراح الرهائن، فاجأوا الرأي العام بدفاعهم عن الخاطفين ورفضهم الإدلاء بشهادات ضدهم في المحكمة، بل وشاركوا في جمع تبرعات لدفع تكاليف الدفاع القانوني عنهما.

هذه الحالة النادرة ألهمت عالم الجريمة والطب النفسي نيلز بيجيروت لتقديم وصف علمي لهذه الظاهرة السلوكية التي باتت تُعرف بـ”متلازمة ستوكهولم”، حين يتعاطف الضحايا مع خاطفيهم.

وخلال المحاكمة، تمكن أولوفسون من إثبات أنه لم يكن شريكًا في الجريمة، بل سعى إلى حماية الرهائن، ما أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليه آنذاك.

وبوفاة كلارك أولوفسون، تطوى صفحة واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الجريمة المنظمة بالسويد، والتي ساهمت بشكل غير مباشر في صياغة واحدة من أكثر الظواهر النفسية شهرة في القرن العشرين.

تركيا.. المؤبد المشدد لـ4 جنود أتراك في قضية تعذيب لاجئين سوريين حتى الموت

أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق أربعة جنود أتراك، بعد إدانتهم بتعذيب لاجئين سوريين حتى الموت خلال احتجازهم في أحد مراكز الشرطة الحدودية بولاية هاتاي، جنوبي البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى 11 مارس 2023، حين أفادت تقارير حقوقية وإعلامية محلية بأن تسعة مهاجرين سوريين تعرضوا للتعذيب داخل مركز أمني تابع لقيادة القوات البرية في قضاء الريحانية، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا بشكل غير نظامي.

ووفقًا لمصادر إعلامية تركية، أسفر التعذيب الوحشي عن وفاة اثنين من المهاجرين، هما عبد الرزاق القسطل وعبد الستار الحجار، فيما أُصيب أربعة آخرون بجروح بالغة.

وأشارت التقارير إلى استخدام أساليب تعذيب قاسية شملت الضرب المبرح، والإجبار على شرب مواد سامة، إلى جانب الإهانات النفسية.

وأكد الصحفي التركي عليجان أولوداغ أن أحد الضحيتين دُفن داخل ساحة خلفية تابعة لمركز الشرطة، بينما تُرك الثاني أمام أحد مراكز الترحيل.

المحكمة أدانت أربعة جنود من بينهم ضباط برتب عالية، وهم: الملازم جهانغير شن، الملازم الأول محمد منكشه، الرقيب محمد سوروجو، والرقيب مرسل جيلان، بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى حكم بالسجن 7 سنوات ونصف لكل منهم لتعذيب أربعة لاجئين آخرين.

في المقابل، تم تبرئة 11 جندياً من أصل 22 مشتبهاً بهم، بينما صدرت بحق آخرين أحكام مخففة بتهم متعلقة بإخفاء الأدلة أو التسبب بإصابات.

وبحسب التحقيقات، أكد عدد من الجنود أن أوامر التعذيب جاءت من قادة مركز الشرطة، مشيرين إلى تعرضهم للتهديد من قبل رؤسائهم حال رفضهم تنفيذ التعليمات.