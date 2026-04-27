حوادث حول العالم.. من الكوارث إلى الجرائم المروّعة

في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتتباين فيه التحديات، تتوزع الحوادث بين قارات ودول مختلفة، عاكسةً تنوع الأزمات بين صراعات أمنية وكوارث طبيعية ووقائع إنسانية مؤلمة. من مياه المحيطات قرب أمريكا اللاتينية، إلى غابات إفريقيا، مرورًا بسوريا ومصر والعراق، وصولًا إلى اليابان، تتشكل لوحة عالمية معقدة تُبرز حجم المخاطر التي تواجه الإنسان في بيئات وسياقات متعددة.

مقتل 3 أشخاص في ضربة أمريكية استهدفت قارباً بالمحيط الهادئ

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت قارباً يشتبه في تورطه بنقل المخدرات شرق المحيط الهادئ.

وأوضحت القيادة أن العملية تأتي ضمن حملة عسكرية متواصلة تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة في المياه القريبة من أمريكا اللاتينية منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وبحسب البيانات الأمريكية، فقد أسفرت هذه العمليات حتى الآن عن مقتل 186 شخصاً على الأقل في مناطق مختلفة تشمل المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

وعقب الضربة الأخيرة، نشرت القيادة الجنوبية الأمريكية مقطع فيديو عبر منصة إكس يظهر قارباً يتحرك بسرعة في المياه قبل أن يتعرض لانفجار أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأكدت القيادة أن الاستهداف طال مهربين مزعومين ضمن ما تصفه واشنطن بطرق التهريب المعروفة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار العسكري منذ سنوات.

وفي سياق متصل، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تخوض نزاعاً مسلحاً مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، مبرراً الضربات بأنها ضرورية لوقف تدفق المواد المخدرة إلى الولايات المتحدة.

في المقابل يثير هذا التصعيد جدلاً واسعاً، حيث يشكك منتقدون في قانونية استهداف القوارب خارج إطار العمليات التقليدية المعروفة.

فيل يدهس رجل أعمال أمريكياً حتى الموت خلال رحلة صيد في إفريقيا

لقي رجل أعمال أمريكي يبلغ من العمر 75 عاماً مصرعه إثر تعرضه لهجوم من أنثى فيل خلال رحلة صيد في إحدى الغابات الاستوائية بإفريقيا، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل.

وأفادت الصحيفة أن رجل الأعمال إيرني دوزيو كان يرافق صياداً محترفاً أثناء الرحلة، عندما واجها قطيعاً يضم خمس إناث من فيلة الغابات برفقة صغيرها.

وبحسب التفاصيل، شعرت الحيوانات بالتهديد فبادرت بمهاجمة الرجلين، ما أدى إلى إصابة الصياد المحترف بجروح خطيرة، بينما لم يتمكن دوزيو من الدفاع عن نفسه رغم حمله بندقية صيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنثى الفيل قامت بدهس رجل الأعمال حتى الموت خلال الهجوم المفاجئ.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن السفارة الأمريكية في الغابون تعمل على تنسيق إجراءات نقل جثمان الضحية إلى ولايته الأصلية في ولاية كاليفورنيا.

ووفق خبراء نقلت عنهم الصحيفة، فإن هجمات الفيلة تعد نادرة في تلك المناطق، إلا أنها قد تحدث عند المواجهات المفاجئة داخل الغابات الكثيفة، خصوصاً في حال وجود صغار ضمن القطيع.

وتُعد الفيلة الإفريقية من أكبر الحيوانات البرية حجماً، حيث قد يصل ارتفاع الإناث إلى نحو أربعة أمتار، فيما يمكن أن تصل سرعتها إلى ما يقارب 40 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها شديدة الخطورة عند الهجوم.

سدّ بشري في ريف حلب.. الأهالي يواجهون انهيار سد السيحة بأجسادهم

شهد ريف حلب الجنوبي شمال سوريا مشهدًا استثنائيًا، حيث شكّل الأهالي سدًا بشريًا في محاولة لاحتواء تداعيات انهيار سد السيحة الترابي قرب بلدة رسم الحرمل، ومنع تدفق المياه نحو الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة.

وبحسب ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة، باشر السكان التدخل بشكل مباشر عبر ردم موقع الانهيار يدويًا، مستخدمين الأتربة والحجارة في محاولة لإبطاء تدفق المياه والحد من اتساع رقعة الأضرار، في ظل ضعف الإمكانات وتأخر وصول الآليات المتخصصة.

وشارك عشرات الأهالي في جهود احتواء الانهيار، حيث تحوّلوا إلى خط الدفاع الأول في مواجهة المياه المتدفقة، في محاولة لمنع تفاقم الأوضاع، في مشهد يعكس حجم الخطر الذي يهدد المنطقة، إلى جانب محدودية وسائل الاستجابة الطارئة.

ويُعد سد السيحة من السدود الترابية المحلية التي تُستخدم لتجميع مياه الأمطار وتوفيرها لأغراض الري، ما يجعل انهياره مصدر قلق للمزارعين والسكان، خاصة مع احتمالات حدوث خسائر في الأراضي الزراعية والممتلكات.

سيول عارمة تغمر طريق الرقة في ريف حماة الشرقي وتغلق الحركة المرورية مؤقتاً

تسببت الأمطار الغزيرة في ريف حماة الشرقي وسط سوريا في تشكل سيول عارمة أدت إلى غمر أجزاء من طريق الرقة في منطقة الشيخ هلال، ما أسفر عن انقلاب ومحاصرة عدد من السيارات.

وأدت السيول إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت وتعطّل حركة المرور، في وقت تدخلت فيه فرق الإنقاذ والطوارئ للعمل على سحب المركبات العالقة وتأمين سلامة الركاب.

ولم ترد حتى الآن أي حصيلة نهائية حول وقوع إصابات جراء الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات المتابعة الميدانية في المنطقة.

وفي السياق نفسه دعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء التنقل وتجنب استخدام الطرق المنخفضة أو القريبة من مجاري السيول، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية.

كما شددت على ضرورة عدم المجازفة بعبور المناطق التي تشهد تجمعات مائية أو تدفقاً للسيول، إلى حين انتهاء فرق الطوارئ من معالجة الأضرار وإعادة فتح الطريق بشكل آمن أمام حركة السير.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال اليابان دون تسجيل خسائر أو إصابات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة شمال اليابان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، دون تسجيل أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ووقع الزلزال على بعد 18 كيلومتراً غرب بلدة سارابيتسو في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وعلى عمق 81 كيلومتراً، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قدرت شدته بـ 6.1 درجة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عدم إصدار أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال.

ويأتي هذا الحدث بعد أيام من زلزال أقوى بلغت شدته 7.7 درجة ضرب قبالة شمال اليابان، ما أدى حينها إلى إطلاق تحذير مؤقت من تسونامي وتنبيهات مرتبطة باحتمال نشاط زلزالي أعلى في المناطق الساحلية.

ولم ترد حتى الآن أي مؤشرات على تأثيرات إضافية مرتبطة بالهزة الأخيرة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع الزلزالي في المنطقة.

شاب مصري يقتل والدته المسنّة بزعم “السحر” في الإسماعيلية

شهدت قرية فنارة التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية في مصر جريمة أسرية مروّعة، حيث أقدم شاب يعمل محامياً على قتل والدته البالغة من العمر 87 عاماً داخل منزل الأسرة، مستخدماً أسطوانة غاز، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ووفق التحقيقات الأولية، برّر المتهم فعلته بادعاءات تتعلق بقيام والدته بأعمال سحر وشعوذة ضده. وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً، وتم ضبط المتهم ونقله للتحقيق.

وأفادت المعاينات الأولية بأن الضحية تُدعى “سميرة. ذ. س”، وقد فارقت الحياة متأثرة بالاعتداء، بينما تم نقل جثمانها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل التحقيق في ملابسات ودوافع الجريمة، بما في ذلك دراسة الحالة النفسية للمتهم.

العراق.. 10 قتلى و19 جريحاً في حادث سير مروّع على طريق كركوك – السليمانية

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، إثر حادث سير مروّع وقع عند مدخل مدينة كركوك على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية شمال العراق.

ووفق مصادر أمنية، فإن الحادث نجم عن اصطدام شاحنة مخصصة لنقل الإسمنت بأكثر من 20 سيارة، ما أدى إلى سلسلة تصادمات كبيرة، حيث تضررت نحو 36 مركبة بشكل متفاوت.

وأفاد المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر شواني، أن الشاحنة اشتعلت فيها النيران بعد الحادث مباشرة، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا والخسائر، مشيراً إلى أن سائق الشاحنة لقي مصرعه في موقع الحادث.

وعقب الحادث، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروف وقوعه.

ويُعد هذا الطريق من أكثر الطرق ازدحاماً في المنطقة، ما يجعله عرضة للحوادث الخطيرة، خصوصاً مع مرور الشاحنات الثقيلة عليه بشكل مستمر.