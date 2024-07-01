 حوادث حول العالم.. وفيات وإصابات بانهيار منزل في مصر وعواصف بعدّة مدن أوروبية (فيديو)

لا تزال الحوادث اليومية تتصدر عناوين وكالات الأنباء يوميا، جرّاء تسببها بعشرات الوفيات والإصابات، سواء بسبب العواصف أو انهيار منازل أو جرائم القتل وغيرها.. فما أبرز الأحداث التي سجّلت صباح اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024؟

قتلى وجرحى انهيار منزل بأسيوط

في مصر، انهار منزل مكون من 4 طوابق بحارة “درويش”، في حي شرق مدينة أسيوط المصرية، ما تسبب بوقوع وفيات وإصابات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 3 جثث و8 مصابين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض للبحث عن باقي سكان العقار”.

وأكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، “أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل”.

وفاة سبعة أشخاص جراء أمطار غزيرة اجتاحت دولا أوروبية

أدت العواصف الرعدية الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى وفاة سبعة أشخاص على الأقل.

وبحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية، “لقي ثلاثة مسنين حتفهم مساء السبت بعد سقوط شجرة على سيارة كانوا يستقلونها في شمال شرق فرنسا، جراء العواصف والرياح العاتية”.

وفي سويسرا، أعلنت الشرطة في كانتون تيسينو، “مصرع ثلاثة أشخاص بعد انزلاق للتربة جراء الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البلاد”.

وفي ساس غروند بكانتون، “عثر على شخص ميتا في فندق، وأعلنت الشرطة فقدان شخص آخر في لوفاليه”.

كما شهدت منطقة بيدمونت ووادي أوستا في إيطاليا، كذلك “فيضانات وسيولا من الطين، وأعلن رجال الإطفاء في بيدمونت أنهم نفذوا 80 عملية تدخل لإنقاذ الأشخاص العالقين”.

وفي وادي أوستا، المتمتع بالحكم الذاتي والواقع على طول الحدود مع فرنسا وسويسرا، “أدى انزلاق للتربة إلى تعليق حركة المرور بشكل مؤقت على الطريق الذي يؤدي إلى سيرفينيا، وتسبب الفيضان بأضرار جسيمة في وسط هذه المدينة السياحية حيث غمرت المياه العديد من المتاجر”.

وفي اقصى غرب سويسرا، “أدى فيضان نهر الرون وروافده بسبب الامطار الغزيرة وذوبان الثلوج إلى إجلاء مئات الأشخاص واغلاق العديد من الطرقات”.