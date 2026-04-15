«حوادث دامية» حول العالم.. ما أبرزها؟

في سلسلة من الحوادث المأساوية المتفرقة حول العالم، تصاعدت التقارير عن خسائر بشرية مؤلمة شملت عمليات عسكرية وحوادث طيران وحرائق وانهيارات مناجم، ففي المحيط الهادئ أعلنت الولايات المتحدة مقتل أربعة أشخاص خلال استهداف قارب يشتبه بتهريبه للمخدرات، بينما لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خفيفة غرب ألمانيا. وفي السودان، أدى انهيار منجم ذهب إلى مقتل خمسة عمال مع استمرار محاولات إنقاذ عشرات العالقين، في حين شهدت القاهرة حريقًا داخل مصنع ملابس أسفر عن سبعة قتلى، كما أودى حريق خيمتين في ريف دمشق بحياة خمسة أطفال من عائلة واحدة، في حوادث تعكس تصاعد المخاطر وتعدد بؤر الكوارث خلال وقت قصير.

الولايات المتحدة تعلن مقتل 4 أشخاص باستهداف قارب مخدرات في شرق المحيط الهادئ

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية (ساوثكوم) تنفيذ عملية استهداف لقارب في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.

وأوضحت القيادة الجنوبية، في بيان نشرته عبر منصة X، أن القارب كان يتحرك ضمن مسارات معروفة لتهريب المخدرات، مؤكدة أنه كان منخرطًا في أنشطة تهريب مرتبطة بشبكات وصفتها بأنها “تابعة لمنظمات إرهابية”.

وأكدت أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المشاركة، في حين أدت إلى مقتل جميع من كانوا على متن القارب المستهدف.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في مياه البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، حيث تستهدف القوارب المشتبه بارتباطها بشبكات تهريب المخدرات.

وبحسب المصدر، تتواصل هذه العمليات منذ الخريف الماضي، وأسفرت عن تدمير عشرات القوارب ومقتل عدد من الأشخاص على متنها، دون إخضاعهم لإجراءات محاكمة.

مقتل شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة في غابة غرب ألمانيا

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في منطقة غابات غرب ألمانيا، بعدما عثر متنزهون على حطام الطائرة وجثتين داخل أحراش قرب بلدة هيرتجنفالد.

وقال عمدة بلدة هيرتجنفالد في ولاية شمال الراين-وستفاليا، شتيفان كرانين، إن الطائرة سقطت بالقرب من البلدة عقب إقلاعها من مطار مجاور لمدينة آخن، في حادثة ما تزال ملابساتها غير واضحة حتى الآن.

وأضاف أن متنزهين كانوا يتجولون في المنطقة هم من اكتشفوا موقع التحطم وأبلغوا السلطات، التي هرعت إلى المكان وبدأت إجراءات التحقيق.

وأكدت الشرطة الألمانية أن أسباب الحادث لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الظروف التي أدت إلى سقوط الطائرة.

ولم تفصح السلطات عن هوية أو عمر أو جنس الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، في حين أكدت أنه لم تُسجل أي إصابات أخرى مرتبطة بالحادث.

مصرع 5 عمال في انهيار منجم ذهب بالبحر الأحمر وإنقاذات مستمرة لعشرات العالقين

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، مصرع 5 عمال جراء انهيار منجم للتنقيب عن الذهب في منطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، بينما تتواصل عمليات إنقاذ أكثر من 25 شخصًا لا يزالون عالقين داخل الموقع.

وبحسب الشبكة، وقع الانهيار داخل منجم “كليتي” في منطقة القنب والأوليب، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 5 جثامين، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج.

وأكدت الشبكة أن أكثر من 25 شخصًا ما زالوا عالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة، وسط نقص واضح في المعدات والإمكانات اللازمة لعمليات الإنقاذ والإسعاف، ما يزيد من صعوبة التدخل الميداني.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة تُعد الثانية خلال أربعة أشهر، ما يعكس مخاطر متكررة في قطاع التعدين الأهلي في البلاد، ويمثل مؤشرًا على تراجع إجراءات السلامة في مواقع التنقيب عن الذهب.

ودعت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإنقاذ العالقين وتوفير الدعم الكامل لفرق الإنقاذ، بما يشمل المعدات والكوادر الفنية لتقليل حجم الخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، سبق أن شهد السودان حوادث مشابهة في مناجم التعدين الأهلي، كان آخرها في يناير الماضي عندما لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في انهيار منجم بولاية جنوب كردفان.

ويُعد قطاع التعدين الأهلي من أهم القطاعات غير الرسمية في السودان، حيث يعتمد عليه أكثر من مليوني شخص، ويسهم بشكل كبير في إنتاج الذهب الذي يمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وسط ظروف عمل بالغة الصعوبة ومخاطر متكررة.

مأساة في الزاوية الحمراء.. 7 قتلى في حريق مصنع ملابس بالقاهرة

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع ملابس بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، بحسب ما أعلنت السلطات المصرية.

وأوضحت أجهزة الأمن أنها تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة. كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة لضمان سلامة السكان.

وذكرت السلطات أنه تم نقل الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر.

مصرع 5 أطفال من عائلة واحدة بحريق خيمتين في ريف دمشق

أفاد الدفاع المدني السوري، الأربعاء، بمصرع خمسة أطفال وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء حريق اندلع في خيمتين ببلدة دير الحجر التابعة لمنطقة الغزلانية في ريف دمشق.

وأوضح الدفاع المدني السوري، في بيان رسمي، أن الحريق وقع منتصف الليلة الماضية، وأسفر عن وفاة الأطفال الخمسة، إضافة إلى إصابة سيدتين ورجل بحروق متفاوتة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن المعطيات الأولية ترجح أن سبب الحريق يعود إلى مدفأة كانت مشتعلة داخل إحدى الخيام، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بسرعة داخل الموقع.

وأكد الدفاع المدني أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، إلى جانب التعامل مع المصابين.