حوادث صادمة وكشف عصابات.. أهم الأخبار العالمية في لمحة

تصدرت أخبار العالم اليوم مجموعة من الأحداث البارزة والمثيرة، حيث نجا الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا من حادث سير مروع في نيجيريا أودى بحياة اثنين من مرافقيه، وسط صدمة في الوسط الرياضي الدولي.

وفي مصر، كشفت السلطات عن تفاصيل عصابة الذهب المغشوش، وضبطت 15 متهمًا بينهم أجانب، في عملية أمنية واسعة تهدف إلى حماية السوق المحلي ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

وفي لبنان، يواجه نائب لبناني شائعات قضائيًا بعد تداول أخبار عن صلته بأمير سعودي مزيف، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل المحلي.

أما في المملكة العربية السعودية، روى رجل أمن تفاصيل إنقاذ معتمر حاول إلقاء نفسه من المسجد الحرام، في حادثة أثارت تعاطفًا واسعًا مع جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة الزوار.

الملاكم أنتوني جوشوا ينجو من حادث سير مروع في نيجيريا أودى بحياة اثنين من مرافقيه

نجا الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، من حادث سير مروع وقع على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، وأسفر عن مصرع شخصين من مرافقيه، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

أوضح المتحدث باسم شرطة ولاية أوغان أولوسي باباسي أن السيارة التي كانت تقل أنتوني جوشوا تعرضت لحادث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته، مشيرًا إلى أن جوشوا كان يجلس في المقعد الخلفي، وتعرض لإصابات طفيفة، ويتلقى العلاج حاليًا.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الملاكم البالغ 36 عامًا، والمنحدر من أصول نيجيرية، وهو يجلس داخل سيارة بعد إخراجه من المركبة المحطمة، ويبدو عليه التأثر جراء الحادث.

وأشار إيدي هيرن، مروج نزالات جوشوا، إلى أن الملاكم كان يقضي عطلة عائلية، وأنه تلقى نبأ الحادث بشكل مفاجئ، موضحًا أن المؤشرات الأولية تؤكد سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة.

وأفادت صحيفة بانش النيجيرية أن الحادث وقع على طريق لاغوس إيبادان السريع، إثر اصطدام السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة، ما أدى إلى وفاة شخصين كانا يجلسان بجوار السائق وبجانب جوشوا مباشرة.

وأكدت المصادر أن الضحيتين هما سينا غامي ولطيف أيوديلي، وهما صديقان مقربان وعضوان في فريق الملاكم، في حادث وصف بالمأساوي.

وجاء الحادث بعد أيام من فوز جوشوا بالضربة القاضية على صانع المحتوى الأمريكي جايك بول، في نزال أقيم في ميامي ونقلته منصة نتفلكس، مع جائزة مالية قدرت بنحو 184 مليون دولار.

ويستعد جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، لمواجهة مرتقبة أمام مواطنه تايسون فيوري خلال العام المقبل، علمًا أن آخر نزال احترافي له قبل مواجهة بول كان في سبتمبر 2024، وانتهى بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام دانيال دوبوا.

السلطات المصرية تكشف تفاصيل عصابة الذهب المغشوش وتضبط 15 متهمًا بينهم أجانب

كشفت تحريات السلطات المصرية عن تورط تشكيل عصابي دولي في عملية نصب واسعة باسم “عصابة الذهب المغشوش”، حيث تمكن المتهمون من جمع نحو 180 مليون دولار من دولة الهند قبل فرارهم من البلاد، وفق ما أفادت وزارة الداخلية المصرية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، وأنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لحوالي 1000 مواطن مصري، تحت ستار الاستثمار في الذهب والفضة والأحجار الكريمة.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية عن توجيه ضربة قوية للتشكيل العصابي المكون من 15 شخصًا، 13 منهم يحملون جنسية أجنبية، حيث ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة، وموازين مزيفة، وأدوات ومستندات تثبت النشاط الاحتيالي، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 30 مليون جنيه مصري، وتم تسليمها للجهات المختصة للفحص الفني وتحديد درجة التزوير.

وأفادت الوزارة بأن العصابة اعتمدت على استقطاب الضحايا عبر وعود بأرباح أسبوعية متصاعدة مقابل استثمار أموالهم في شراء مشغولات مغشوشة، وشجعوا الضحايا على جذب المزيد من الأشخاص ضمن “نظام هرمي كلاسيكي”.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شركة وهمية في مقر بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة لعقد اللقاءات مع الضحايا، كما استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعملية وإضفاء الشرعية عليها.

كما استخدمت العصابة مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة مع ختم دمغة مزيف، وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية تحاكي ختم الذهب لتضليل الضحايا حول جودة المنتجات.

يواجه نائب لبناني الشائعات قضائيًا بعد تداول أخبار عن صلته بـالأمير السعودي المزيف

قرر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اللجوء إلى القضاء لمواجهة الشائعات المتداولة حول علاقته بما يعرف بـالأمير السعودي المزيف أبو عمر، على خلفية أخبار جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقدّم المحامي ماجد البويز بوكالته عن النائب جبران باسيل بثلاث شكاوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم القدح والذم والتشهير بحق كل من نشر أو روّج أخبارًا وصفها بالكاذبة والمفبركة.

أوضحت الشكاوى أن الأخبار المنسوبة إلى النائب باسيل تحدثت زورًا عن سعيه لعقد لقاءات سياسية مع المملكة العربية السعودية عبر شخص يدعى أبو عمر، مقابل مبالغ مالية قيل إنها دُفعت له.

شملت الدعاوى صاحب موقع Lebtalks كريستيان الجميل، وصاحبة حساب نادين بركات على منصة إكس، وصاحب صفحة السيد Alsayed على موقع فيسبوك، على خلفية نشرهم أو إعادة تداول هذه الاتهامات.

تزامن التحرك القضائي مع اتساع الجدل في لبنان حول قضية رجل ادعى أنه أمير سعودي، واستطاع خلال سنوات خداع عدد من السياسيين عبر الإيحاء بامتلاكه نفوذًا مباشرًا وعلاقات وثيقة مع مرجعيات سعودية رفيعة.

كشفت الروايات أن الشيخ خلدون عريمط لعب دورًا محوريًا في الترويج للأمير المزعوم وقدرته على التأثير في الحياة السياسية مقابل منافع مادية، مستفيدًا من فترة تراجع التواصل الرسمي السعودي مع لبنان آنذاك.

أشارت التحقيقات إلى أن الشخص الذي عُرف باسم أبو عمر هو في الواقع مصطفى الحسيان، لبناني من عكار يعمل في حدادة السيارات ويتقن التحدث باللهجة الخليجية، وقد اعترف خلال التحقيقات بأنه تصرّف بناءً على طلب خلدون عريمط.

بيّنت المعلومات أن أبو عمر نجح في بناء شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط السياسية، وطلب من شخصيات عدة تقديم دعم مالي وخدمات لعريمط، مقابل وعود بتسهيل وصولهم إلى مناصب وزارية ونيابية أو دعمهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

انكشفت القضية بعد استئناف التواصل الرسمي السعودي مع لبنان وعودة نشاط السفارة السعودية في بيروت، ما أدى إلى تزايد الشكوك حول هوية الأمير المزعوم، قبل أن يتم توقيف الحسيان عند الحدود اللبنانية.

نفى خلدون عريمط من جانبه أي تورط في القضية، وأعلن تقدمه بإخبار أمام النيابة العامة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة بحقه، مؤكدًا أنه لم يُستدعَ إلى أي تحقيق.

رجل أمن سعودي يروي تفاصيل إنقاذ معتمر حاول إلقاء نفسه من المسجد الحرام

أكد رجل الأمن السعودي ريان بن سعيد العسيري أن الشعور بالمسؤولية كان الدافع الأساسي لتدخله الفوري وإنقاذ معتمر ألقى بنفسه من أحد الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام، موضحًا أن الموقف لم يترك له مجالًا للتفكير بسلامته الشخصية.

وأوضح العسيري أن الحادثة أسفرت عن تعرضه لإصابة في الركبة وكسرين في الساق، مشيرًا إلى خضوعه لعمليتين جراحيتين ناجحتين، ولفت إلى تلقيه اتصالًا من وزير الداخلية السعودي للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن ما قام به يندرج ضمن واجبات رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن وجوده في المكان والوقت المناسبين ساهم في إنقاذ حياة المعتمر، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء.

وشدد على أن التدخل لإنقاذ حياة المعتمر لا يعد أمرًا استثنائيًا، بل يعكس ما يتحلى به المواطنون السعوديون من إحساس بالمسؤولية، مؤكدًا أن رجال الأمن يتلقون تدريبات مكثفة للتعامل مع مختلف الحالات بما يضمن أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وبيّن أن سلامة ضيوف الرحمن تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لدى رجال الأمن، وهو ما دفعه للتصرف بشكل فوري دون تردد رغم خطورة الموقف.

وانتشر خلال الأيام الماضية مقطع مصور يوثق لحظة إلقاء أحد المعتمرين نفسه من الأدوار العلوية في المسجد الحرام، حيث تدخل رجل الأمن لمحاولة إنقاذه، ما أدى إلى تعرضهما لإصابات متفاوتة.

وعلّق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس على الحادثة، داعيًا قاصدي الحرمين الشريفين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعظيم حرمة المكان، ومراعاة الآداب الشرعية، والانشغال بالعبادة والطاعة.