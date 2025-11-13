حوادث عالمية تهز تركيا وكوريا وفرنسا وأمريكا

تعرضت عدة دول اليوم لسلسلة حوادث متتالية تشمل هزات أرضية عنيفة في تركيا، تصادم شاحنة بسوق في كوريا الجنوبية، حرائق واسعة في فرنسا، وتسرب غاز الأمونيا في الولايات المتحدة، مخلفة إصابات وقلقاً واسعاً بين السكان ومطالبات بالتحقيق الفوري.

ثلاث هزات أرضية تضرب بلدة في غرب تركيا خلال خمس دقائق

شهدت بلدة سندرجي التابعة لمدينة باليكسير غربي تركيا، ثلاث هزات أرضية متتالية خلال فترة لم تتجاوز خمس دقائق، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد).

وقعت الهزة الأولى عند الساعة 6:16 صباحاً، وبلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 12.31 كيلومتراً تحت سطح الأرض. وبعد نحو أربع دقائق، عند الساعة 6:20، سجلت المنطقة هزة ثانية، تلتها هزة ثالثة بعد دقيقة واحدة فقط في الساعة 6:21 صباحاً.

وذكرت إدارة الطوارئ أن الهزتين الأخيرتين بلغت شدتهما 4.2 درجات على مقياس ريختر، على أعماق 7 كيلومترات و7.89 كيلومترات على التوالي.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، فيما أعرب السكان عن قلقهم جراء تتابع الهزات بهذا الشكل القصير والمتلاحق

إصابة 21 شخصاً في كوريا الجنوبية بعد اصطدام شاحنة بسوق في بوتشون

أصيب 21 شخصاً اليوم الخميس إثر اصطدام شاحنة برصيف أحد الأسواق في بوتشون، غرب سيئول، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وانحرفت الشاحنة، التي يقودها رجل في الستينيات من عمره، إلى رصيف السوق حوالي الساعة 10:55 صباحاً بالتوقيت المحلي، وسارت نحو 100 متر داخل السوق قبل أن تصطدم بمتجر وتتوقف.

وشملت الإصابات ثلاث نساء في السبعينيات والثمانينيات تعرضن لسكتة قلبية، إضافة إلى 9 آخرين بإصابات خطيرة، بينما أصيب بقية المتضررين بجروح متفرقة.

وقد أرسلت سلطات الإطفاء حوالي 20 آلية و60 فرداً إلى موقع الحادث للتعامل مع الإصابات والأضرار.

وأفاد سائق الشاحنة للشرطة بأن الفرامل تعطلت أثناء القيادة، فيما أكد مسؤول بالشرطة أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول ولم يكن في حالة حرجة، مع استمرار التحقيق في السبب الدقيق للحادث.

حريق يلتهم أكثر من 20 سيارة تسلا في مرآب وكالة بفرنسا

اندلعت نيران قوية، اليوم الخميس، في موقف سيارات تابع لوكالة لبيع سيارات تسلا في بلدية لو بين ميرابو بضواحي مرسيليا الفرنسية، ما أدى إلى تدمير أكثر من 20 سيارة بالكامل، وفق ما أفادت قناة BFMTV.

وقالت القناة إن الحريق دمر 24 سيارة تسلا، فيما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ مبنى المعرض و50 سيارة أخرى كانت بجوار المكان. واندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة فجراً، وتم إرسال نحو 50 رجل إطفاء لإخماده، واستغرق الإطفاء حوالي ثلاث ساعات قبل السيطرة الكاملة على النيران.

وأعيد فتح المعرض أمام الزبائن صباح اليوم التالي، على الرغم من الأضرار التي لحقت بموقف السيارات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة حرائق مشابهة طالت صالونات سيارات تسلا في الولايات المتحدة وأوروبا، منها حرائق في إيطاليا وفرنسا خلال الأشهر الماضية، تضمنت أيضاً استهداف محطات شحن كهربائية للسيارات، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مرتبطة بممتلكات الشركة.

إجلاء المئات ونقل العشرات للمستشفى بعد تسرب غاز الأمونيا في أوكلاهوما

أجلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص من مدينة ويذرفورد بولاية أوكلاهوما، وجرى توجيه تحذيرات لسكان المنطقة بعدم مغادرة أماكنهم، إثر تسرب غاز الأمونيا اللامائي من شاحنة صهريج في ساحة انتظار أحد الفنادق، قبل الساعة العاشرة مساء الأربعاء.

وأفاد مسؤولو المدينة في مؤتمر صحفي بأن الأشخاص المتواجدين في المنطقة عانوا من مشاكل تنفسية، وتم نقل 36 شخصاً على الأقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وذكرت السلطات أن ما بين 500 و600 شخص كانوا محتجزين في أحد الملاجئ حتى صباح الخميس، كما أُغلقت المدارس وعدد من دور الرعاية كإجراء احترازي، فيما تواصل فرق الطوارئ مراقبة جودة الهواء والتأكد من خلو المنطقة من التسرب، مؤكدة أن الصهريج لم يعد ينفث الغاز.

ويُستخدم غاز الأمونيا اللامائي عادة كسماد لتوفير النيتروجين لمحاصيل الذرة والقمح، ويشكل خطراً على الإنسان عند ملامسته في حالته الغازية أو السائلة، إذ يمكن أن يسبب حروقاً ومشاكل تنفسية.