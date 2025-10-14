حوادث عالمية دامية وفقدان نجوم رياضيين

سلسلة حوادث دامية شهدها العالم خلال الساعات الماضية، بدأت في فنزويلا حيث لقي 14 شخصًا مصرعهم بانهيار منجم ذهب في ولاية بوليفار بعد أمطار غزيرة تسببت بفيضانات مفاجئة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال العالقين، وفي شمال إيطاليا، قُتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب 13 آخرون بانفجار خلال عملية أمنية أدت لانهيار مبنى في منطقة “كاستل دازانو”، ومن روسيا، نعى الوسط الرياضي وفاة أسطورة الجمباز الأولمبي ألكسندر ديتياتين عن 68 عامًا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الذهبية، أما في آسيا، فقد تصاعد الجدل في إندونيسيا عقب قرار منع مشاركة إسرائيل في بطولة العالم للجمباز بعد رفض محكمة “كاس” الطعون المقدمة، بينما في الولايات المتحدة أثار الرئيس دونالد ترامب الجدل مجددًا بانتقاده الحاد لصورة غلاف مجلة “التايم” التي وصفها بأنها “الأسوأ في تاريخه”.

مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم ذهب جنوب شرق فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت السلطات الفنزويلية، أمس الإثنين، أن 14 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب في منطقة “إل كاياو”، جنوب شرق البلاد، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة.

وقع الحادث في منجم “كواترو إسكيناس دي كاراتال” بولاية بوليفار، على بُعد حوالي 850 كيلومترًا من العاصمة كاراكاس.

وذكرت وكالة الحماية المدنية أن الانهيار وقع في ثلاثة أعمدة مختلفة من المنجم، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وتم إنشاء مركز قيادة لتنسيق جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا، بقيادة العميد غريغوري غونزاليس أسيفيدو، رئيس المناطق العملياتية لتقييم الأضرار وتحليل الاحتياجات في الولاية.

وأوضحت الوكالة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن أولى الإجراءات شملت تفريغ آبار التعدين لخفض منسوب المياه، قبل مباشرة عمليات الإنقاذ للأشخاص الذين قد يكونون لا يزالون عالقين.

رجال الإطفاء في مدينة إل كاياو أفادوا بأن عدد القتلى تم تقديره استنادًا إلى شهادات عمال نجوا من الحادث، مؤكدين أن الفيضانات أدت إلى انهيار المناجم العمودية، المعروفة محليًا باسم “الوديان”.

وتُعد مدينة إل كاياو من المراكز الرئيسة لتعدين الذهب في فنزويلا، ويعتمد غالبية سكانها البالغ عددهم نحو 30 ألف نسمة على هذا القطاع في معيشتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

إيطاليا: مقتل 3 من الشرطة بانفجار خلال عملية أمنية في شمال البلاد

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء إثر انفجار وقع خلال عملية أمنية في منطقة “كاستل دازانو” جنوب فيرونا شمال إيطاليا.

وأصيب 13 آخرون من أفراد الشرطة وقوات الكارابينييري ورجال الإطفاء، عندما كانوا يقومون بتطهير منزل ريفي يقيم فيه ثلاثة أشخاص.

وتم احتجاز رجل وشقيقته في الستينيات للاشتباه في تورطهما بالحادث، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن الشخص الثالث المشتبه به. تسبب الانفجار في انهيار المبنى المكون من طابقين، مما أدى إلى دفن بعض رجال الشرطة تحت الأنقاض.

ترامب ينتقد غلاف مجلة “التايم”: “قد تكون أسوأ صورة لي على الإطلاق”

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة غلاف مجلة “التايم” التي ظهرت له بتسريحة شعر “مخفية” وزاوية تصوير غير مناسبة، معبراً عن استيائه من الصورة التي وصفها بـ”السيئة جداً”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن الصورة جعلت شعره يبدو وكأنه يختفي، مع وجود شكل يشبه تاجًا صغيرًا فوق رأسه، كما أشار إلى عدم رضاه عن الزاوية السفلية التي التقطت منها الصورة.

رغم ذلك، أقر ترامب بأن المقالة المصاحبة كانت جيدة نسبياً، حيث تناولت دورها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وفاة بطل الجمباز الأولمبي ألكسندر ديتياتين عن عمر 68 عاماً

توفي اليوم ألكسندر ديتياتين، بطل الجمباز السوفيتي الشهير، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وأعلن عن وفاته عبر الموقع الرسمي لجامعة هيرتسن الروسية التربوية، حيث كان ديتياتين يعمل أستاذاً في السنوات الأخيرة من حياته.

وعبّر رئيس الجامعة سيرغي تاراسوف عن حزنه العميق لرحيل النجم الرياضي، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد رياضي استثنائي، بل معلم مخلص نقل خبراته للأجيال الجديدة بمحبة وتفانٍ، معبراً عن تعازيه الحارة لأسرته وأصدقائه.

ويُعد ديتياتين من أعظم لاعبي الجمباز في التاريخ، حيث حقق إنجازاً بارزاً في دورة الألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980، حين فاز بثماني ميداليات في منافسة واحدة، منها ثلاث ميداليات ذهبية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الجمباز الأولمبي.

وبعد اعتزاله عام 1983، تحول ديتياتين إلى التدريب، وفي عام 2002 تولى رئاسة قسم الجمباز وتقنيات اللياقة البدنية في جامعة هيرتسن، حيث استمر في عمله حتى وفاته.

إندونيسيا تمنع مشاركة إسرائيل في بطولة العالم للجمباز بعد رفض “كاس” الطعون

رفضت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الطعون التي تقدم بها الاتحاد الإسرائيلي للجمباز للسماح له بالمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني المقررة الأسبوع القادم في جاكرتا، وأكدت المحكمة أن الاتحاد الدولي للجمباز لا يملك سلطة على سياسات التأشيرات في إندونيسيا.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تمنح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، وهو القرار الذي أثار معارضة شديدة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة بالعالم، التي لطالما دعمت الفلسطينيين.

ورفضت المحكمة أيضًا طلب إسرائيل بإجبار الاتحاد الدولي على ضمان مشاركتها أو نقل البطولة، كما رفضت محاولة إلغاء بيان الحكومة الإندونيسية بشأن التأشيرات.

وتضم بطولة العالم 86 دولة مشاركة، ويبرز فريق إسرائيل اللاعب أرتيوم دولجوبيات، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021 وبطل العالم في منافسات الحركات الأرضية للرجال، ما يجعل مصير مشاركته في البطولة محل شك بعد القرار الإندونيسي.