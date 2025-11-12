حوادث قطارات وانفجارات ومآسي حول العالم

في موجز عالمي متسارع، شهدت الأرجنتين خروج قطار عن السكة ما أدى إلى إصابة 19 شخصاً، بينما أصيب طفل في روسيا بانفجار مفخخة متنكرة كهدية، وفي تركيا أثار مدير مدرسة غضباً واسعاً بعد دفعه طفلاً مصاباً بالتوحد من السلالم، من جهة أخرى، تصدرت حادثة المذيعة الأمريكية التي قبلت حذاء نائبة ديمقراطية منصات التواصل، بينما انهار جزء من جسر حديث في الصين دون إصابات، بريطانيا تواجه انتقادات بعد الإفراج الخاطئ عن أكثر من 90 سجينا، فيما أعلن أردوغان العثور على الصندوق الأسود لطائرة عسكرية تركية، ووجه الرئيس الإيراني بزشكيان تحقيقاً عاجلاً في وفاة شاب أضرم النار في نفسه نتيجة إغلاق كشك أسرته.

الأرجنتين.. إصابة 19 شخصاً بخروج قطار عن السكة في بوينس آيرس

أُصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً بجروح إثر خروج قطار عن السكة في حي لينيرس بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحسب ما أعلن مدير هيئة الطوارئ ألبرتو كريسينتي.

وأوضح كريسينتي أن 9 مصابين نُقلوا إلى المستشفى، فيما تلقى 10 آخرون إسعافات في موقع الحادث.

من جانبها، ذكرت شركة النقل “ترينيس أرخنتينوس” أن حركة القطارات في المنطقة توقفت مؤقتاً، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق وسيتم تحديدها بعد استكمال أعمال الفحص الميداني.

روسيا.. إصابة طفل بانفجار مفخخة على شكل هدية

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، بعد أن التقط جهازاً متفجراً تم تمويهه على شكل هدية مع ورقة نقدية من فئة 10 روبلات مثبتة عليها. وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تركيا.. مدير مدرسة يدفع طفلاً مصاباً بالتوحد من السلالم

وثقت كاميرات المراقبة في مدرسة “رفيق بينار” الإعدادية بمنطقة تورغوتلو التركية لحظة قيام مدير المدرسة، بكر غوجلو، بدفع طالب يبلغ من العمر 13 عاماً ومصاب بالتوحد من على السلالم، قبل أن يبتعد تاركاً الطفل يتألم على الأرض.

وأوضحت والدة الطفل، ديريا يافوز، أن ابنها عاد إلى المنزل بمفرده، ملابسه ممزقة ومغطاة بالغبار، ويعاني من آلام في رأسه وذراعه، مؤكدة أن المدير كان قد اعتدى عليه سابقاً دون اتخاذ أي إجراء ضده.

ورغم وجود فيديو يثبت الواقعة، لم يُفصل المدير عن عمله، بل نُقل إلى مدرسة أخرى، ما أثار غضباً واسعاً ودعوات من جمعيات حقوق المصابين بالتوحد لمحاسبته فوراً وضمان حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع فرض برامج تدريبية للعاملين في التعليم للتعامل الإنساني مع هؤلاء الطلاب.

مذيعة أمريكية تسجد وتقبل حذاء نائبة ديمقراطية وتثير الانتقادات على الإنترنت

سجدت المذيعة الأمريكية والمضيفة الإذاعية ستيفاني ميلر أمام النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت وقبلت حذاءها الرياضي خلال حدث احتفالي في كاليفورنيا بمناسبة الاقتراح رقم 50 لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ونشرت ميلر الصور والفيديو على حسابها في منصة “إكس”، وعلقت: “نعم، لقد قبلت حذاء جاسمين كروكيت وأنا أعبد الأرض التي تمشي عليها!”، مشيرة إلى احترامها وتقديرها للنائبة.

تفاعل الجمهور كان واسعاً، حيث سخر العديد من رواد المنصة وانتقدوا التصرف، واصفين إياه بالمحرج والمقزز.

الواقعة أثارت جدلاً واسعاً على الإنترنت، خاصة مع انتشار الفيديو والصور التي تظهر ميلر وهي تنحني أمام كروكيت وتحتضنها.

انهيار جزء من جسر “هونغتشي” حديث الإنشاء في سيتشوان الصينية

انهار جزء من جسر “هونغتشي” الذي اكتمل بناؤه مؤخراً في مقاطعة سيتشوان الصينية، نتيجة الانزلاقات الأرضية في المنطقة.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء على الطريق السريع الذي يربط وسط الصين بمنطقة التبت، ولم تُسجل أي إصابات.

وكانت الشرطة قد أغلقت الجسر البالغ طوله 758 متراً منذ يوم الاثنين بعد رصد تشققات في المنحدرات المجاورة وتغيرات في تضاريس الجبل.

وأكدت السلطات أن الانهيار ناجم عن تدهور الظروف الجيولوجية وليس بسبب عيوب في البناء.

بريطانيا تواجه انتقادات بعد إفراج خاطئ عن أكثر من 90 سجينا

تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة بعد الإفراج عن 91 سجينا عن طريق الخطأ بين أبريل وOctober الماضي، في سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا حول إدارة السجون والأمن العام.

وأكد وزير العدل ديفيد لامي، في جلسة أمام مجلس العموم، أن عملية الإفراج عن السجناء تحتاج إلى إصلاح جذري، وقدم اعتذارا صريحا، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء الذين أُفرج عنهم لا يزالون طلقاء، فيما يُجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.

وأوضحت وزارة العدل أن أغلب الأخطاء نتجت عن ضياع أوامر الحبس أو أخطاء في المستندات القضائية، لافتة إلى أن من بين المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينا أدينوا بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرون بجرائم جنسية.

وسجلت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في أخطاء الإفراج، إذ بلغت 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، مقارنة بـ115 حالة في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 128 بالمئة.

وأشار لامي إلى أن السجون تعاني من ضغط كبير ونقص في التمويل والموظفين، وأن بعض الأخطاء تعود إلى سياسات الحكومات السابقة، حيث انخفض عدد موظفي السجون بمقدار الربع بين 2010 و2017.

وفي ضوء هذه الحوادث، أعلنت السلطات البريطانية عن إجراءات أمنية مشددة داخل السجون وفتح تحقيقات مستقلة لفحص أسباب الإفراج الخاطئ ومنع تكراره.

أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التركية المنكوبة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التركية المنكوبة في جورجيا، واكتشاف جثث 19 من ضحايا الحادث، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عسكري آخر مفقود.

وأوضح أردوغان أن الصندوق الأسود سيساهم في بدء التحقيقات الرسمية لتحديد أسباب الحادث، مؤكداً متابعة الجهود الميدانية لكشف ملابسات الواقعة بكافة أبعادها.

وأشارت صحيفة “تركيا” إلى أن التحطم لم يكن بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، ما يثير احتمال تدخل خارجي أو انفجار الذخائر على متن الطائرة، فيما نشرت وزارة الدفاع التركية صور الضحايا وأسمائهم ورتبهم العسكرية.

بزشكيان يوجه بالتحقيق العاجل في وفاة شاب أضرم النار في نفسه

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ببدء التحقيق الفوري في وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما أضرم النار في نفسه بعد قيام بلدية مدينة الأهواز بإغلاق كشك الطعام الذي تديره أسرته، ما أثار موجة غضب واسعة وأعاد الجدل حول تفاقم الفقر وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن القرار الرئاسي شمل توقيف عمدة الأهواز ومدير شرطة إنفاذ القانون في المدينة، إضافة إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في الحادثة.

وتوفي أحمد باليدي يوم الثلاثاء متأثرا بحروق غطت 70% من جسده، في حادثة سلطت الضوء مجدداً على التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية في إيران.