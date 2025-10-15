حوادث مأساوية.. انفجارات وجرائم حول العالم

في يومٍ حافل بالأحداث المروعة حول العالم، تصدّرت مشاهد الموت والعنف عناوين الأخبار، البداية كانت من الهند، حيث لقي 20 شخصًا مصرعهم إثر حريق هائل اندلع داخل حافلة كانت تقل أكثر من 50 راكبًا بولاية راجاستان، وفي إندونيسيا، أدى حريق على ناقلة نفط بمدينة باتام إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين، بينما هزّ انفجار متعمد في الإكوادور مدينة جواياكيل الساحلية، موقعًا قتيلًا وعدة جرحى، ولم يسلم الوسط الفني من الفقد، حيث توفي الفنان المصري سمير ربيع بعد مسيرة طويلة في الدراما والسينما، أما في العراق، فقد شهدت محافظة الديوانية جريمة مروعة نفذتها امرأة أقدمت على ذبح أفراد عائلة زوجها في حادثة هزّت الشارع العراقي، أما في الأردن، فقد تسبب تسرّب كيميائي في مصنع بالعقبة في إصابة 43 شخصًا، بينما أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل أعلى مستويات تاريخية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وفي الولايات المتحدة، تصاعدت التوترات الأمنية والسياسية، بداية بـمحاولة اغتيال المليونير الأمريكي من أصل عربي إيدي جواد داخل قصره بولاية ميشيغان، وصولًا إلى جدل واسع أثاره النائب الجمهوري تشيب روي الذي تقدم بمشروع قانون مثير للجدل يقضي بمنع دخول وترحيل “الملتزمين بالشريعة الإسلامية”، وفي لوس أنجلوس، أُعلنت حالة الطوارئ المحلية لمواجهة مداهمات الهجرة المكثفة وحماية المجتمعات المهاجرة، وأخيرًا، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على شبكة لترويج المخدرات في وهران.

مصرع 20 شخصًا في حريق مروّع داخل حافلة بولاية راجاستان الهندية

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم، في حريق اندلع داخل حافلة كانت تقل أكثر من 50 راكبًا في ولاية راجاستان غربي الهند، بحسب ما أفادت به السلطات ووسائل إعلام محليّة.

وأوضح راجيش مينا، مسؤول كبير في الشرطة، لوكالة فرانس برس، أنّ “19 راكبًا قضوا داخل الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرًا بحروقه في الطريق إلى مدينة جودبور”.

وكانت الحافلة في طريقها بين مدينتي جايسالمر وجودبور، عندما لاحظ السائق تصاعد دخان من القسم الخلفي، فتوقّف على الطريق السريع، لكن النيران سرعان ما التهمت المركبة.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن صدمته إزاء الحادث، مؤكدًا أنّ الحكومة ستقدّم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) لكل ضحية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الهند، التي تُعدّ أكبر دول العالم سكانًا، تُسجّل سنويًا معدلات مرتفعة من الحوادث المرورية، إذ شهد عام 2023 أكثر من 480 ألف حادث، أسفر عن مقتل ما يقرب من 173 ألف شخص.

محاولة اغتيال مليونير أمريكي من أصول عربية في قصره بولاية ميشيغان

تعرض رجل الأعمال الأمريكي من أصول عربية إيدي جواد، مالك نحو عشرين محطة وقود في ولاية ميشيغان، لإطلاق نار صباح الثلاثاء في قصره الفخم الواقع في بلدة ماكومب تاونشيب بمقاطعة ماكومب.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في منزل جواد الذي تبلغ مساحته حوالي سبعة آلاف قدم مربعة بالقرب من تقاطع شارعي ميل 24 وفوس.

وباشرت فرق التحقيق جمع الأدلة من موقع الجريمة، بما في ذلك فوارغ الرصاص، مع وجود علامات تشير إلى احتمال أن إطلاق النار وقع خارج المنزل، لكن ذلك لم يتأكد بعد.

وأشار مكتب شريف المقاطعة إلى أن المشتبه بهم فروا بسيارة رياضية داكنة اللون متجهة شرقًا على طريق ميل 24، ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية عن التحقيق.

ويُعرف إيدي جواد في منطقة ديترويت كرجل أعمال بارز، وظهر مؤخراً في اجتماع محلي يعبر عن معارضته لمشروع محطة وقود جديدة لشركة “شيتز”، حيث تم إبعاده من الاجتماع بعد رفع صوته.

وأكد مراسل محلي أن جواد هو ضحية إطلاق النار ومن المتوقع أن يتعافى. وصرح شريف المقاطعة أنتوني ويكرهام بأن التحقيقات تشير إلى وجود أكثر من مهاجم، وأن جواد لا يعرف هوياتهم، لكنه أطلق النار رداً عليهم ويتعاون مع الشرطة.

وطلبت السلطات من أي شخص لديه معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة متعلقة بالحادث التواصل مع مكتب الشريف، مع تواجد مكثف لسيارات الشرطة ودعوة السكان لتجنب المنطقة حتى انتهاء التحقيقات.

الأمم المتحدة تحذر: ثاني أكسيد الكربون يسجل أكبر زيادة تاريخية ويهدد الأمن الاقتصادي والمناخي

أعلنت الأمم المتحدة أن تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت العام الماضي “أكبر زيادة منذ بدء عمليات القياس الحديثة عام 1957″، في مؤشرات تنذر بتفاقم الأزمة المناخية على مستوى العالم.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية—ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز—بلغت مستويات قياسية، مما يزيد من مخاطر ظواهر مناخية متطرفة.

وأرجعت النشرة السنوية السبب إلى الانبعاثات البشرية المستمرة، وحرائق الغابات، إضافة إلى انخفاض قدرة “مصارف” الكربون الطبيعية، مثل الغابات والمحيطات، على امتصاص الغازات الدفيئة.

وأوضحت أن هذه الظروف قد تدخل الأرض في “حلقة مناخية مفرغة”، حيث تؤدي الحرارة والغازات الدفيئة إلى تفاقم الظواهر المناخية بشكل مستمر.

وأكدت مساعدة الأمين العام للمنظمة كو باريت أن “الحرارة الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى تفاقم الظروف المناخية والظواهر الجوية المتطرفة”، مضيفة أن تقليص الانبعاثات ليس ضروريًا فقط من أجل حماية المناخ، بل أيضًا لضمان الأمن الاقتصادي العالمي، في ظل تأثير الكوارث المناخية على النشاطات الاقتصادية والبنية التحتية.

الجزائر.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وضبط آلاف الأقراص المهلوسة في وهران

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات في ولاية وهران غرب الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات داخل الأحياء السكنية، وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وضبط 2765 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابلين” بجرعة 300 ملغ.

وجاءت العملية بعد معلومات ميدانية تفيد باستخدام أفراد الشبكة لمساكنهم كمخازن لبيع وتخزين المواد المخدرة. وبعد مراقبة نشاطهم المشبوه واستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على إذن قضائي بالتفتيش والتوقيف، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المشتبه بهم والكميات المذكورة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية يُعتقد أنها عائدات النشاط الإجرامي.

وتم تقديم الموقوفين للنيابة، التي أصدرت أمرًا بإيداعهما في الحبس الاحتياطي، في خطوة تعكس جهود السلطات الجزائرية المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية الأحياء السكنية من انتشار هذه الظاهرة.

النائب الجمهوري تشيب روي يقدم مشروع قانون لترحيل ومنع دخول الأجانب “الملتزمين بالشريعة الإسلامية” إلى الولايات المتحدة

قدم النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية تكساس، تشيب روي، مشروع قانون يهدف إلى منع دخول الأجانب “الملتزمين بالشريعة الإسلامية” إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ترحيل المقيمين في البلاد الذين يثبت التزامهم بها.

وفي بيان صحفي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، أكد روي أن الولايات المتحدة تواجه “تهديدًا وجوديًا” يتمثل في انتشار الشريعة الإسلامية، زاعمًا أن هناك محاولات من قبل بعض الأشخاص لاستبدال النظام القانوني الأمريكي بنظام آخر لا يتوافق مع قيم البلاد. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تهدد نمط الحياة الأمريكي وحقوق النساء والأطفال وأتباع الديانات الأخرى.

وقال روي أيضًا إن ما شهدته أوروبا من تآكل للقيم الغربية بسبب انتشار الشريعة الإسلامية يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار” لأمريكا، داعيًا إلى “تحصين نظام الهجرة الأمريكي لمنع دخول المتبعين للشريعة.”

ينص مشروع القانون المقترح على أن وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمدعي العام الأمريكي سيكونون ملزمين برفض منح تأشيرات هجرة أو إقامة للأشخاص الذين يثبت التزامهم بالشريعة الإسلامية.

كما يتطلب المشروع إلغاء الإقامة أو التأشيرات السارية لأي شخص داخل الولايات المتحدة يثبت التزامه بها، مع ترحيله على الفور.

كما يشمل المشروع عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون معلومات كاذبة حول التزامهم بالشريعة الإسلامية أمام الجهات الفيدرالية الأمريكية، حيث سيتم إلغاء إقامتهم أو تأشيرتهم وترحيلهم.

يحظى مشروع القانون بدعم من عدة نواب جمهوريين من بينهم راندي فاين، تيم بورشيت، وكيث سيلف، بالإضافة إلى مجموعة من النواب الآخرين من مختلف الولايات.

يجدر بالذكر أن تشيب روي يخوض حاليًا سباق الترشح لمنصب المدعي العام في ولاية تكساس.

لوس أنجلوس تعلن حالة الطوارئ لمواجهة مداهمات الهجرة وحماية المجتمعات المهاجرة

أعلنت سلطات مقاطعة لوس أنجلوس حالة الطوارئ المحلية اليوم الأربعاء، على خلفية الحملة المكثفة التي تشنها سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وجاء الإعلان عبر بيان من ليندسي هورفاث، عضو مجلس المشرفين بالمقاطعة، مؤكدة أن القرار جاء “استجابة لتصاعد عمليات الإنفاذ الفدرالية التي خلقت الخوف، وعطلت الأحياء، وزعزعت استقرار العائلات والعمال والشركات”.

وبموجب إعلان الطوارئ، تم تفويض جميع الوكالات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية “المجتمعات المهاجرة المستهدفة بالإجراءات الفدرالية”، وستظل حالة الطوارئ سارية المفعول حتى يقرر مجلس المشرفين رفعها.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات المتعلقة بقضايا الهجرة في كاليفورنيا، حيث شهدت مدن مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو مظاهرات واسعة ضد سياسات الهجرة، في ظل تشديد الرئيس دونالد ترامب على منع دخول المهاجرين غير الشرعيين وبدء ترحيل الملايين منهم منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

مصرع 10 وإصابة 18 آخرين في حريق ناقلة نفط بإندونيسيا

أفادت وكالة “أنتارا” بمقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء حريق اندلع على متن ناقلة النفط “إم تي فيدرال الثانية” (MT Federal II) في حوض لتصليح السفن بمدينة باتام، بمقاطعة رياو في إندونيسيا.

وذكر رئيس الشرطة المحلية زينال عاريفين أن الحريق اندلع حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث. وأكد أن السفينة لم تكن تنقل النفط وقت اندلاع الحريق.

وأشار المسؤول إلى أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينما يواصل فريق الطوارئ والإنقاذ تأمين موقع الحادث، في حين تدرس السلطات اتخاذ إجراءات لتعزيز السلامة في أحواض تصليح السفن بالمقاطعة.

وفاة الفنان المصري سمير ربيع بعد مسيرة فنية امتدت لعقود

توفي صباح اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع، وفق ما أعلن صديقه الفنان عادل عطية عبر حسابه على فيسبوك، حيث كتب: “انتقل إلى رحمة الله تعالى جل جلاله، أخويا وصديقي الغالي الفنان سمير ربيع. ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.

بدأ سمير ربيع مسيرته الفنية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، وقدم أدوارًا ثانوية ومساندة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: “الوصية”، “النوة”، “السقوط في بئر سبع”، “أبو العلا 90″، “التوأم”، “الأصدقاء”، “كناريا وشركاه”، “عفاريت السيالة”، “للثروة.. حسابات أخرى”، و”قلب ميت”، إضافة إلى مسلسلات أخرى مثل “شيخ العرب همام”، و”سلسال الدم”.

وفي السينما، ظهر الراحل في أفلام مثل: “رجل لهذا الزمان”، “بيت الكوامل”، “الجلسة سرية”، “الهاربات”، “كيد العوالم”، و”الهجامة”، بالإضافة إلى فيلم “1000 مبروك”.

وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل “بدون ذكر أسماء” عام 2023، من تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن، وبطولة أحمد الفيشاوي وحورية فرغلي وروبي وعدد من الفنانين الآخرين.

انفجار شاحنة في جواياكيل الإكوادورية يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم متعمد

انفجرت شاحنة في شارع تجاري مزدحم بمدينة جواياكيل الساحلية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. الحادث الذي وصفه حاكم الإقليم بـ”الهجوم المتعمد” وقع في وقت الذروة، مما أثار حالة من الذعر في المنطقة.

وذكر الميجور خورخي مونتانيرو، من إدارة الإطفاء في جواياكيل، في تصريح لقناة إكوافيزا المحلية أن الضحية كان سائق سيارة أجرة كان بالقرب من موقع الانفجار.

وأوضح أنه تم تفتيش جميع المركبات في المنطقة المحيطة بالحادث كإجراء احترازي. كما أشار إلى أنه تم إخلاء المباني المجاورة للانفجار في خطوة لتأمين المنطقة.

وعن طبيعة الانفجار، قال مونتانيرو: “نحن بانتظار نتائج التحقيق، ولا نعلم بعد إذا كان الانفجار ناتجًا عن سيارة مفخخة، لكن السيارة العادية لا تنفجر بهذه الطريقة”.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة الإكوادورية أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في الحادث، وبدأت في استجواب الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الإكوادور شهدت في عام 2023 سلسلة من تفجيرات السيارات على خلفية تصاعد أعمال العنف في البلاد، خصوصًا بعد اغتيال أحد المرشحين للرئاسة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

إصابة العشرات في تسرب كيميائي بمصنع في العقبة الأردنية

أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء عن وقوع حادث تسرب كيميائي في أحد المصانع بمدينة العقبة الساحلية، ما أسفر عن إصابة 43 شخصًا نتيجة تسرب أبخرة حامض الكبريتيك داخل المصنع.

وأكدت السلطات أن جميع الحالات الصحية للمصابين تحت السيطرة.

وفي تصريحات لقناة “المملكة”، قال محافظ العقبة، أيمن العوايشة، إن ستة من المصابين في الحادثة تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وتم إدخالهم للمراقبة الطبية وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد.

وأضاف العوايشة أن بقية المصابين في حالة جيدة، وتم التعامل مع إصاباتهم ميدانيًا أو في المستشفيات.

وأشار الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إلى أن تسرب أبخرة حامض الكبريتيك تسبب في تكوّن سحابة كيميائية امتدت على مساحة تقدر بـ400 متر مربع، وانتشرت الأبخرة في محيط المصنع.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني قامت بإجراءات فورية لاحتواء الحادث، بالتعاون مع فرق الإسناد، كما تم استخدام أحدث الأجهزة للتعامل مع المواد الخطرة.

من جانبه، أكدت الجهات المعنية أن الفرق الطبية بدأت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا مشتركًا لمعرفة أسباب التسرب الكيميائي.

فيما أعلنت السلطات أن نسبة الغازات في الجو قد أصبحت ضمن المعدلات الطبيعية، مع تطمينات بعدم وجود أي تهديد للصحة العامة في الوقت الحالي.

امرأة ترتكب جريمة مروعة بذبح عائلة زوجها في العراق

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية في العراق عن كشفها لوقائع جريمة مروعة خلال ساعة واحدة من وقوعها، حيث قامت امرأة بذبح أفراد عائلة زوجها في جريمة وصفها البيان بأنها “تقشعر لها الأبدان”.

وفي بيان رسمي، أفادت القيادة الأمنية أن الجريمة تمثلت في قيام المتهمة بنحر والد زوجها، والدته، وشقيقته داخل منزلهم باستخدام سكين، وذلك على خلفية خلافات عائلية سابقة.

وتمكنت القوات الأمنية، بإشراف شخصي من قائد شرطة المحافظة اللواء نجاح محمود سلطان، من القبض على المرأة خلال فترة زمنية لم تتجاوز الساعة من حدوث الجريمة، وذلك بفضل جهود استخباراتية دقيقة.

وأكد البيان أن العملية الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على الجانية تم تنفيذها بالتعاون بين عدة أجهزة أمنية، شملت مديرية الاستخبارات، جهاز الأمن الوطني، قسم مكافحة الإجرام، وعدد من أقسام الشرطة.

كما تم تصديق أقوال المتهمة قضائيًا، وهي الآن في انتظار إحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

وفي مقطع فيديو نشرته شرطة الديوانية على “فيسبوك”، ظهر اللواء نجاح محمود سلطان وهو يواجه المتهمة شخصيًا بجريمتها البشعة، في مشهد أثار العديد من ردود الفعل بين متابعي الفيديو.