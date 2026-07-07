حوادث مأساوية تحصد «عشرات الأرواح» في السودان وبنغلاديش والصين

في يوم حافل بالكوارث الإنسانية والحوادث المأساوية، تصدرت انهيارات المناجم والكوارث الطبيعية المشهد، مع تسجيل عشرات الضحايا في السودان وبنغلاديش والصين، إلى جانب جرائم أثارت غضباً واسعاً ومطالبات بتحقيق العدالة، وبينما تكشف هذه الأحداث عن مخاطر التعدين غير المنظم وتداعيات الطقس المتطرف، تستمر الجهود الرسمية والإنسانية لاحتواء الأضرار وإنقاذ المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث.

مصرع 15 شخصاً إثر انهيار بئر تعدين للذهب في شمال السودان

لقي 15 شخصاً مصرعهم إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة سمنة جنوب مدينة وادي حلفا شمال السودان، في حادث جديد يسلط الضوء على مخاطر التعدين غير المنظم في البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الضحايا بعد عمليات بحث استمرت في ظروف ميدانية صعبة، فيما نجا شخص واحد من الحادث ونُقل إلى مستشفى وادي حلفا لتلقي العلاج.

وقال مدير شرطة محلية حلفا إن الضحايا جرى دفنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن لجنة أمن المحلية ستبحث ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز معايير السلامة في مواقع التعدين والحد من تكرار مثل هذه الكوارث.

ويشهد السودان انتشاراً واسعاً للتعدين الأهلي والعشوائي عن الذهب، الذي يمثل مصدر رزق لآلاف المواطنين، لكنه يجري في كثير من المناطق دون رقابة فنية كافية أو تطبيق صارم لاشتراطات السلامة، ما يتسبب بشكل متكرر في انهيارات للآبار والمناجم وسقوط ضحايا.

مقتل 9 لاجئين من الروهينغا في انهيارات أرضية وسيول تضرب مخيمات كوكس بازار ببنغلاديش

لقي تسعة لاجئين من الروهينغا، بينهم طفل، مصرعهم في ثلاثة انهيارات أرضية متفرقة ضربت مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش، إثر أمطار موسمية غزيرة استمرت منذ مطلع الأسبوع.

كما تسببت الأمطار في تدمير أكثر من 1100 مسكن خشبي وبلاستيكي، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة وزيادة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتستضيف مخيمات كوكس بازار نحو 1.4 مليون لاجئ روهينغي موزعين على 33 مخيماً، يعيشون في مساكن هشة شُيدت على تلال طينية معرضة للانهيارات. ودعت منظمات إنسانية إلى تعزيز جهود الإغاثة مع توقعات بفيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس في ظل تراجع المساعدات الدولية واستمرار المخاطر المناخية التي تهدد حياة اللاجئين.

اعتداء مروع على طبيبة عراقية يشعل الغضب الشعبي ومطالبات بتحقيق العدالة

أثارت حادثة اعتداء وحشي على طبيبة عراقية موجة غضب واسعة في البلاد، بعد تعرض الدكتورة فيروزة، طبيبة التخدير، لهجوم داخل منزلها في بغداد، وسط تضارب الأنباء بشأن حالتها الصحية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن طليقها، الطبيب محمد العقيدي، متهم بالاعتداء عليها بشكل عنيف، ما أدى إلى إصابتها بجروح وحروق خطيرة، بعدما تعرضت لهجوم داخل شقتها في مجمع النخيل السكني يوم 5 يوليو/تموز 2026.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، مؤكدة أن التفاصيل النهائية ستُحدد وفق نتائج التحقيقات والتقارير الطبية الرسمية.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم الدكتورة فيروزة مطالبات شعبية بتطبيق القانون وتشديد الإجراءات لمواجهة العنف الأسري، في وقت حذرت فيه الجهات الرسمية من تداول معلومات غير مؤكدة حول وضع الضحية أو تفاصيل الواقعة قبل انتهاء التحقيقات.

الإعدام شنقاً لمدان بقتل سائحة روسية داخل شقتها في الغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في مصر بإعدام رجل شنقاً بعد إدانته بقتل مواطنة روسية داخل شقتها بمدينة الغردقة عام 2025، عقب موافقة مفتي الديار المصرية على تنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2025، حين تسلل المدان محمد بدوي، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى شقة الضحية بهدف السرقة، مستغلاً عدم إغلاق الباب، قبل أن يطعنها حتى الموت بعد أن قاومته، ثم فرّ من المكان بعد سرقة مبالغ مالية وهاتفها المحمول.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد حارس المجمع السكني أن الضحية كانت تتمتع بسيرة هادئة ولم تكن لديها خلافات أو عداوات، موضحاً أنه عثر عليها متوفاة داخل شقتها بعد أن طلب منه صاحب العقار الاطمئنان عليها إثر انقطاع التواصل معها.

ويأتي الحكم بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، ليصبح من الأحكام النهائية الصادرة في القضية وفق ما أعلنته المحكمة.

عواصف وفيضانات تضرب الصين وتوقع 10 قتلى و275 مصابًا وسط عمليات إنقاذ وإجلاء واسعة

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 275 آخرون جراء عواصف رعدية ورياح قوية وفيضانات ضربت مناطق متفرقة في الصين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ والإجلاء في المناطق المتضررة.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي “CCTV” بأن عدة مناطق في مقاطعة هوبي تعرضت، يوم الاثنين، لطقس عنيف شمل عواصف رعدية ورياحًا عاتية، ما تسبب في سقوط 8 قتلى وإصابة مئات الأشخاص، إضافة إلى تسجيل أعاصير في بعض المناطق وفقدان شخص واحد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” أن منطقة هوانغتشو سجلت 275 إصابة حتى صباح الثلاثاء، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها، مشيرة إلى إجلاء 408 سكان إلى مناطق آمنة، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات.

وفي جنوب الصين، تسببت أمطار غزيرة وفيضانات مرتبطة بإعصار مايساك في وفاة شخصين على الأقل بمنطقة قوانغشي، فيما أقدمت السلطات على إجلاء 48 ألف شخص حتى مساء الاثنين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ورفعت مدينة ناننينغ مستوى الطوارئ الخاص بالسيطرة على الفيضانات إلى أعلى درجة، بعد انهيار سدود نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى مناطق سكنية وغمر عدد من القرى والبلدات.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الصيني تدفق مياه موحلة بقوة بين المناطق المتضررة، وجرفها للأنقاض والخرسانة، إضافة إلى غمر منازل ومركبات، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

ويحذر علماء المناخ من تزايد شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم مع استمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض، فيما تعمل الصين على خفض انبعاثاتها وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 عبر استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة.

July 6_3⃣🌀

Climate Awareness🚩



🌊Large-scale flood in Nanning, Guangxi-Zhuang AR, #China, 745.7mm/24h (745.7 liters/1m2)😰

📍Powerful monsoon rains, caused by abnormal ocean warming and extreme atmospheric instability, have turned city streets into raging rivers#ClimateScience https://t.co/dAbVb3xqvN pic.twitter.com/Vk9qwnBSgi — Irene (@irene_makarenko) July 6, 2026