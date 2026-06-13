حوادث مأساوية تضرب المشهد العالمي

في يومٍ حافل بالأحداث المتسارعة حول العالم تتصدر المشهد سلسلة تطورات أمنية وطبيعية وسياسية لافتة تبدأ بهزة أرضية خفيفة ضربت شمال غرب حلب وشعر بها سكان سوريا وتركيا دون أضرار تُذكر مروراً بحوادث مأساوية من اليمن والمكسيك والهند وبريطانيا وصولاً إلى عمليات أمنية وتصفيات لقيادات إجرامية وقرارات قضائية بارزة في الولايات المتحدة.

هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب شمال غرب حلب وتُشعر سكان سوريا وتركيا

سجّل المركز الوطني للزلازل في سوريا، التابع لـوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة شمال غرب مدينة حلب بنحو 86 كيلومترًا، فجر السبت، وعلى عمق يقدّر بنحو 7.5 كيلومتر.

وأوضحت الوزارة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (13 يونيو)، مشيرة إلى أن سكان مناطق شمال سوريا شعروا بها، دون تسجيل تفاصيل فورية عن أضرار مادية أو بشرية.

وبيّن المركز في بيانه أن هذه الهزة تُصنّف ضمن الهزات المتوسطة، وتندرج ضمن النشاط الزلزالي المرتبط بمنظومة فالق شرق الأناضول.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية المعروفة باسم آفاد أن الهزة امتدت لتشمل منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأضافت أن سكان عدد من الولايات التركية، بينها غازي عنتاب وكهرمان مرعش وكلّس وعثمانية وهاتاي، شعروا بالهزة الأرضية.

وفاة مغامر يمني بعد سقوطه في فوهة بركانية خامدة في الضالع

لقي مغامر يمني مصرعه إثر سقوطه داخل فوهة بركانية خامدة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، خلال أدائه عرضاً بهلوانياً على حواف الفوهة التي تُعد موقعاً سياحياً معروفاً، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الدولية “سبوتنيك” نقلاً عن مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة.

وذكر المصدر أن الشاب عنتر العبسي، المعروف بلقب “القعقاع بن عنتر”، فقد توازنه بشكل مفاجئ أثناء استعراضه على الحواف الداخلية لفوهة “دمت” البركانية التاريخية الواقعة شمالي محافظة الضالع، ليسقط إلى قعر الفوهة يوم الجمعة.

وبحسب المعلومات، كان العبسي يمارس منذ سنوات عروضاً بهلوانية على حواف الفوهة، ويعتمد على مهارته البدنية في التسلق والمشي على الجدران الداخلية، مقابل مبالغ مالية بسيطة يقدمها الزوار، إلى جانب قيامه بكتابة أسماء الزوار على جدران الموقع الذي تحول إلى مزار سياحي ومكان للاستجمام بالمياه الكبريتية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في حكومة صنعاء استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشال جثمان الضحية، حيث باشرت فرق الغوص والإنقاذ المائي في محافظة الضالع عمليات مسح ميدانية في موقع الحادث والمناطق المحيطة به فور تلقي البلاغ.

وأضافت المصلحة أنه جرى تعزيز فرق الإنقاذ بفريق متخصص من رئاسة المصلحة نظراً لطبيعة الموقع الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق داخل الفوهة، مؤكدة استمرار عمليات التنسيق والبحث حتى العثور على الجثمان وانتشاله.

ودعت مصلحة الدفاع المدني اليمنية إلى ضرورة توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في المناطق الجبلية والوعرة، والالتزام بإجراءات السلامة لتجنب حوادث مماثلة.

وتشهد بعض المواقع الجبلية والبركانية في اليمن إقبالاً سياحياً محدوداً، رغم المخاطر الطبيعية المرتفعة وصعوبة التضاريس، في ظل ضعف البنية التحتية الخاصة بالسلامة والإرشاد السياحي.

العثور على جثة داخل سيارة قرب ملعب تدريبات المنتخب الإيراني في المكسيك

عُثر على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة متوقفة قرب ملعب «كاليينتي» في مدينة تيخوانا شمال غرب المكسيك، وهو الموقع الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال مونديال 2026.

ووفقاً للسلطات المحلية ووكالة «فرانس برس»، تم اكتشاف السيارة في موقف تابع لأحد المتاجر مقابل الملعب، على بُعد دقائق من فندق إقامة المنتخب. وعند فتح السيارة، وهي من نوع «تويوتا» رباعية الدفع، وُجدت الجثة ملفوفة داخل كيس أسود وعليها آثار عنف، فيما كانت المركبة متوقفة منذ عدة أيام.

وأفادت النيابة العامة بأن دورية أمنية هي من عثرت على السيارة، وتم استدعاء فرق متخصصة لنقل الجثة وإجراء الفحوصات الجنائية. وتُعد مدينة تيخوانا من أكثر المدن خطورة في المكسيك، حيث تسجل معدلات جرائم قتل مرتفعة.

ويخضع المنتخب الإيراني لإجراءات أمنية مشددة منذ وصوله، مع مرافقة أمنية دائمة في تنقلاته بين الفندق وملعب التدريب، وغادر اللاعبون الملعب بعد وقت قصير من نقل الجثة.

تحطم طائرة عسكرية هندية من طراز «أنتونوف – AN-32» أثناء الهبوط في قاعدة جورهات

أعلنت القوات الجوية الهندية عن تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز An-32 أثناء عملية هبوطها داخل قاعدة جورات الجوية في ولاية آسام شمال شرقي الهند، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات.

ووفقًا للتفاصيل الأولية، فقد تحطمت الطائرة داخل محيط القاعدة الجوية أثناء الهبوط، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق في موقع الحادث عقب الاصطدام مباشرة.

وأكدت القوات الجوية الهندية أنها باشرت إجراءات التحقيق، معلنة تشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الأسباب التي أدت إلى التحطم.

وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما إن السلطات على علم بالحادث الذي طال طائرة نقل تابعة لسلاح الجو في جورات، مضيفًا أن التفاصيل الكاملة لا تزال قيد المتابعة.

وفي بيان لاحق، أعلنت القوات الجوية الهندية أن الحادث أسفر عن مقتل خمسة عسكريين، في حين نجا طيار واحد من الحادث.

وأضاف البيان أنه تم نقل مساعد الطيار الناجي الوحيد إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن حالته الصحية حتى الآن.

🚨 BREAKING: #Indian Air Force AN-32 Transport Plane Crashes at Jorhat Airbase in Assam – Pilot Feared Dead (13/June/2026 – #IAF)



An Indian Air Force Antonov AN-32 tactical transport aircraft crashed while attempting to land at Jorhat Air Force Station (Rowriah) in Assam on… pic.twitter.com/eLJahdUMO4 — Foskaay (@SolomonFoskaay) June 13, 2026

INDIAN AIR FORCE AN-32 TRANSPORT AIRCRAFT CRASHES WHILE LANDING AT JORHAT AIR FORCE STATION IN ASSAM EARLIER pic.twitter.com/xAhrDB3quA — Shah (@Saddam_Shahh) June 13, 2026

طعنة في رقبة فتاة مراهقة تثير صدمة في لانكشاير البريطانية واعتقال مشتبه به

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بجروح إثر تعرضها لطعنة في الرقبة خلال حادث اعتداء في بلدة برييرفيلد بمقاطعة لانكشاير شمال غربي بريطانيا، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة.

وقالت شرطة لانكشاير إنها تلقت بلاغاً عن الحادث عند الساعة 3:06 من بعد ظهر الجمعة، حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عاماً من سكان البلدة، للاشتباه في تورطه بجريمة شروع في القتل، ولا يزال قيد الاحتجاز رهن التحقيق.

وأكدت السلطات أن حالة الفتاة مستقرة ولا تشكل إصاباتها خطراً على حياتها، كما تمكنت من التواصل مع الطواقم الطبية والشرطة.

وأضافت الشرطة أنها عززت من تواجدها الأمني في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لطمأنة السكان وتهدئة مخاوف المجتمع المحلي.

🇬🇧A 30-year-old man was filmed stabbing a 17-year-old girl in neck in Burnley, England.



Now, a video has been published which reportedly shows the man being arrested.



Follow: @RMXnews pic.twitter.com/X4B1c4be3g — Remix News & Views (@RMXnews) June 12, 2026

واشنطن تعلن مقتل زعيم عصابة «ترين دي أراغوا» في عملية مشتركة داخل فنزويلا

أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية «ساوثكوم» أن زعيم عصابة «ترين دي أراغوا» الإجرامية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بـ«نينيو جيريرو»، قُتل في عملية استهدفت مجمعاً تابعاً للعصابة داخل فنزويلا، وُصفت بأنها عملية مشتركة مع قوات الأمن الفنزويلية.

وقال قائد «ساوثكوم» فرانسيس دونوفان إن العملية نُفذت ضد ما وصفه بـ«مجمع تابع لمنظمة مخدرات إرهابية»، معرباً عن شكره للقوات الفنزويلية على دعمها في تنفيذ المهمة.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الضربة جاءت في إطار عملية استهدفت العصابة في وقت سابق من الأسبوع، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العملية كانت «سريعة وقاتلة» وأسفرت عن مقتل الزعيم المطلوب.

وكانت السلطات الأميركية قد وجهت اتهامات لفلوريس تتعلق بالابتزاز وتهريب المخدرات وتسهيل أعمال عنف تمتد لأكثر من عقد، إضافة إلى إدراجه على قائمة المطلوبين مع رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وتصنف الولايات المتحدة عصابة «ترين دي أراغوا» كمنظمة إرهابية، وتتهمها بالمسؤولية عن أعمال عنف وتهريب مخدرات في عدة دول عبر الأميركيتين وأوروبا.

إزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من واجهة مركز كينيدي في واشنطن تنفيذًا لحكم قضائي

أزال عمال اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من واجهة مركز كينيدي للفنون المسرحية في العاصمة واشنطن خلال ساعات مبكرة من صباح السبت، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على إضافته إلى المبنى، تنفيذًا لحكم قضائي قضى بعدم قانونية إعادة تسمية المعلم الثقافي البارز.

ويعود مركز كينيدي، الذي افتتح عام 1971، إلى كونه نصبًا تذكاريًا مخصصًا لتخليد ذكرى الرئيس الديمقراطي جون إف كينيدي John F. Kennedy الذي اغتيل عام 1963، حيث نص الحكم على عدم جواز تغيير اسمه دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

وبحسب وكالة رويترز، بدأت أعمال إزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump في نحو الساعة 1:20 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش)، وذلك عقب ساعات من إعلان وزارة العدل الأمريكية عدم القدرة على الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة عند الساعة 11:59 مساء الجمعة.

وأرجعت وزارة العدل التأخير إلى ظروف مناخية شملت عواصف رعدية، ما دفعها لطلب تمديد إضافي لمدة 12 ساعة حفاظًا على سلامة العمال أثناء تنفيذ عملية الإزالة في المبنى الواقع في واشنطن، والذي تم تدشينه قبل نحو 50 عامًا.

وتشير التفاصيل إلى أن مجلس إدارة مركز كينيدي، الذي يرأسه ترامب، كان قد صوت في ديسمبر 2025 على تغيير اسم المؤسسة ليصبح “مركز دونالد جيه. ترامب” بدلًا من “مركز جون إف كينيدي التذكاري للفنون المسرحية”، حيث بدأت بعدها مباشرة أعمال تثبيت الاسم الجديد على واجهة المبنى.