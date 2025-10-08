حوادث مأساوية تهزّ العالم.. من الانهيارات الأرضية إلى الهجمات الإرهابية

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، ففي الهند، قضى 18 شخصًا نحبهم إثر انهيار أرضي في ولاية هيماشال براديش، حيث دفنت حافلة ركاب بالكامل تحت الأنقاض، وفي إسبانيا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء انهيار مبنى قيد الترميم في مدريد، وفي كوريا الجنوبية، أثارت جريمة قتل مروعة عبر الإنترنت صدمة كبرى بعد العثور على المؤثرة الشهيرة “يون جي آه” (24 عامًا) مقتولة على يد رجل خمسيني كان يُعرف بلقب “القط الأسود”، أما في الولايات المتحدة، فقد لقي طفل في الثانية من عمره حتفه إثر هجوم من كلبين داخل مركز رعاية غير مرخص في ولاية جورجيا، على جانب آخر، في المملكة المتحدة، وقع هجوم إرهابي في مانشستر استهدف كنيسًا يهوديًا وأسفر عن مقتل شخصين، وفي الصين، تم إنقاذ نحو 900 شخص حوصروا بسبب عاصفة ثلجية قرب جبل إيفرست، بينما في ألمانيا، تسرب غاز سام من مصنع كيماويات في بافاريا، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

كارثة في هيماشال براديش.. انهيار أرضي يبتلع حافلة ويودي بحياة 18 شخصًا

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم في انهيار أرضي مدمّر وقع مساء الثلاثاء في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند، حيث أدى الحادث إلى دفن حافلة ركاب بالكامل تحت الأنقاض، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن السلطات.

ووقع الانهيار على طريق جبلي في منطقة بيلاسبور، بينما كانت الحافلة تقل نحو 30 إلى 35 راكبًا. وبحسب قناة “NDTV” الهندية، تمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشال ثلاثة ركاب أحياء، فيما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص محاصرين تحت الصخور والطين.

ويرجّح المسؤولون أن الانهيار الأرضي نتج عن هطول أمطار غزيرة متواصلة في المنطقة، تسببت في تحرك جزء من الجبل وانزلاقه بشكل مفاجئ نحو الطريق.

وقد أظهرت مشاهد مصورة تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الكبير، حيث غطت الأوحال والأتربة موقع الحادث بالكامل، في حين استمرت عمليات الحفر والبحث لساعات في ظروف صعبة.

وأرسلت السلطات المحلية فرقًا إضافية من الدفاع المدني والشرطة إلى الموقع، كما تم الدفع بآليات ثقيلة لإزالة الركام، في سباق مع الزمن لإنقاذ من قد يكونون لا يزالون على قيد الحياة.

من جهته، أعرب رئيس وزراء الولاية عن تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدًا فتح تحقيق عاجل في الحادث، وتقديم كافة أشكال الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وتُعد الانهيارات الأرضية من الكوارث الشائعة خلال موسم الأمطار الموسمية في مناطق شمال الهند، خاصة في الولايات الجبلية، حيث تشكل التضاريس والانحدارات الحادة بيئة خصبة لوقوع مثل هذه الحوادث.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انهيار مبنى قيد الترميم وسط مدريد

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار مبنى قيد الترميم في وسط العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية “آر تي في إي”.

وأكدت خدمات الطوارئ أنه تم انتشال جميع الجثث من تحت الأنقاض، حيث عُثر على جثتين مساء الثلاثاء، وبعد ساعات طويلة من البحث تم العثور على الجثتين الأخريين قبيل فجر الأربعاء.

وأوضح عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، أن الضحايا هم ثلاثة رجال وسيدة تبيّن لاحقاً أنها المهندسة المشرفة على المشروع.

وأفادت السلطات أن ثلاثة عمال أُصيبوا في الحادث، أحدهم بكسر في الساق واثنان بجروح طفيفة.

جريمة “القط الأسود”: تيكتوكر كورية تُقتل خنقًا بعد بث مباشر والقاتل يعترف

في جريمة صادمة هزت كوريا الجنوبية، عُثر على المؤثرة الشهيرة عبر تيك توك، يون جي آه (24 عامًا)، جثة هامدة في منطقة جبلية نائية بمقاطعة موجو، بعد أيام من ظهورها في بث مباشر من جزيرة يونغ جونغ.

التحقيقات الأولية أظهرت تعرض الضحية للاعتداء والخنق، حيث كشفت الفحوصات عن وجود كدمات وآثار ضغط على الرقبة، وأكد التشريح أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة الضغط على العنق.

وجهت الشرطة الاتهام إلى رجل في الخمسينات من عمره يُدعى تشوي، المعروف بلقب “القط الأسود”، وكان يقدم نفسه كمدير تنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات، رغم مظهره المترف على منصات البث، تبين أنه يعاني من مشاكل مالية كبيرة تشمل ديونًا ومصادرة منزله.

وبحسب التقارير، كانت يون تحاول إنهاء علاقتها المهنية معه بسبب سلوكه المسيطر، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة تشوي وهو يمنعها من مغادرة سيارته في يوم اختفائها.

رغم إنكاره في البداية، اعترف تشوي بالجريمة بعد اكتشاف جثة يون. وأظهرت التحقيقات أنه حاول تضليل السلطات عبر التنقل في عدة محطات أثناء توجهه إلى الجبل، وحاول إخفاء الأدلة، تم القبض عليه خلال 12 ساعة من العثور على الجثة، وهو الآن يواجه تهم القتل العمد.

أثارت الجريمة موجة من الصدمة والغضب في كوريا الجنوبية، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر التفاعل مع المتابعين عبر الإنترنت، خاصة أولئك الذين يظهرون سلوكًا مسيطرًا أو مهووسًا، وفتحت النقاش حول إجراءات السلامة وحماية المؤثرين على منصات البث المباشر.

طفل يُقتل على يد كلبين في مركز رعاية غير مرخّص بولاية جورجيا الأميركية

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه بعد أن هاجمه كلبان من فصيلة “روت وايلر” داخل مركز رعاية أطفال غير مرخّص في مدينة فالدوستا، جنوب ولاية جورجيا، بينما كانت صاحبة المركز نائمة، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

وقالت السلطات إن ستايسي ويلر كوب (48 عامًا)، صاحبة المركز، تركت الطفل دون رقابة لأكثر من ساعتين. يُعتقد أن الطفل دخل إلى فناء المنزل الخلفي وفتح باب قفص الكلبين، اللذين هاجماه حتى الموت،وقد وثّقت كاميرات المراقبة الحادثة، بحسب ما ذكرته والدة الطفل على صفحة لجمع التبرعات.

ووصلت الشرطة إلى المكان في الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وكان الطفل قد فارق الحياة، وتم توجيه تهم القتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال إلى صاحبة المركز، التي تم نقلها إلى سجن مقاطعة لاوندز.

وأشارت الشرطة إلى أن الطفل كان الوحيد الموجود في المركز وقت الحادث، رغم أن عدد الأطفال المعتاد رعايتهم يصل إلى عشرة.

والطفل يُدعى كايمير جونز، وفق ما أعلنت والدته، التي عبّرت عن صدمتها من غياب التواصل مع مقدّمة الرعاية لعدة ساعات، وهو ما لم يكن معتادًا. وأضافت: “كان مشهدًا مفجعًا ومؤلمًا وصادمًا لا أتمنى لأي شخص أن يمر به”.

السلطات البريطانية تفكك شبكة تهريب دولية للهواتف المسروقة بعد عملية استثنائية في لندن

تمكنت السلطات البريطانية من تفكيك شبكة تهريب دولية للهواتف المسروقة، يعتقد أنها هربت نحو 40 ألف جهاز من لندن خلال العام الماضي، في عملية وصفت بـ”الاستثنائية”.

وأطلق المحققون على القضية اسم “عملية إيكوستيب”، حيث كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تشتري الهواتف المسروقة من لصوص محليين ثم تشحنها إلى الخارج لإعادة بيعها بأسعار قد تصل إلى 4 آلاف دولار للهاتف الواحد.

وجاءت البداية عندما استخدمت امرأة ميزة “فايند ماي فون” لتتبع هاتف آيفون مسروق لها، واكتشفت أن الهاتف كان في طريقه إلى مطار هيثرو بلندن. وأبلغت الشرطة التي فتشت شحنة متجهة إلى هونغ كونغ ووجدت بداخلها حوالي 900 هاتف ذكي معظمها مسروق.

وقال كبير المفتشين مارك غافن إن القضية ليست جريمة بسيطة، بل نشاط إجرامي واسع النطاق. وبعد عام من التحقيقات المكثفة، تمكنت الشرطة من القبض على اثنين من زعماء العصابة، عثر بحوزتهما على أكثر من ألفي هاتف.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة 15 شخصًا آخرين، وداهمت 28 عقارًا في لندن وهيرتفوردشير، وعثرت على أدلة وتحويلات مالية متعلقة بالشبكة.

تسرب غاز سام من مصنع كيماويات جنوب ألمانيا يُصيب 4 أشخاص ويغطي سماء آشافنبورغ

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن أربعة أشخاص أُصيبوا جراء حادث وقع في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة آشافنبورغ بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، ما أدى إلى تسرب سحابة ضخمة من الغاز السام غطت سماء المنطقة.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن الحادث تسبب في تشكيل سحابة يُشتبه بأنها سامة، مما دفع السلطات إلى فرض حالة طوارئ مؤقتة في المدينة، قبل أن تُرفع مساء الثلاثاء بعد السيطرة على الموقف.

ونقل موقع Main-Echo عن الشرطة المحلية أن التسرب وقع نتيجة سقوط جزء معدني داخل حوض يحتوي على حمض النيتريك، ما أدى إلى تفاعل كيميائي تسبب في انبعاث الغاز الخطير.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الإصابات الأربعة نُقلت لتلقي العلاج، فيما لم تُسجل حالات وفاة. وأكدت السلطات أن فرق الإطفاء والطوارئ تحركت بسرعة لاحتواء الوضع ومنع انتشار السحابة إلى مناطق سكنية.

وقد نُصِح سكان المناطق القريبة بإغلاق النوافذ والبقاء داخل منازلهم خلال فترة الطوارئ، فيما تحقق الجهات المختصة في ملابسات الحادث وأسباب الخلل الفني الذي أدى إلى التسرب.

إنقاذ 900 شخص حوصروا بعاصفة ثلجية قرب جبل إيفرست في الصين

أعلنت وسائل الإعلام الصينية، مساء الثلاثاء، عن نجاح فرق الإنقاذ في إنقاذ نحو 900 شخص، بينهم متسلقون ومرشدون وعاملون، كانوا قد حوصروا لعدة أيام بسبب عاصفة ثلجية عنيفة ضربت الجانب الصيني من جبل إيفرست.

العاصفة بدأت مساء السبت، وأدت إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى موقع إقامة المتنزهين الذين كانوا يخيمون على ارتفاع يزيد عن 4900 متر فوق سطح البحر.

وبحسب السلطات المحلية، كان من بين العالقين 580 متسلقًا وأكثر من 300 مرشد وعامل. وتمكن نحو 350 منهم من النزول بحلول ظهر الاثنين، في حين جرى إنقاذ البقية بحلول الثلاثاء.

وأشارت وكالة “شينخوا” إلى أن بعض المتنزهين عانوا من انخفاض حرارة الجسم، وتدخلت فرق الإنقاذ لتقديم الغذاء والدواء ووسائل التدفئة والأكسجين، كما تم إجلاء 12 شخصًا منهم إلى نقطة تجمع آمنة.

السلطات قررت إغلاق المنطقة السياحية المحيطة بجبل إيفرست مؤقتًا، في إقليم التبت الصيني، حفاظًا على السلامة العامة. ويقع الجبل، الذي يُعد الأعلى في العالم بارتفاع يقارب 8850 مترًا، على الحدود بين الصين ونيبال.

نجاة ركاب سيارة “أمجاد” من حريق مفاجئ في بورتسودان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق مفاجئ في سيارة “أمجاد” لنقل الركاب بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، إثر تسرب مفاجئ للبنزين داخل المركبة.

وقع الحادث في أحد الشوارع الرئيسية، ما تسبب في حالة هلع بين المارة، بينما تمكن الركاب من القفز خارج السيارة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب شهود عيان.

وأظهر الفيديو المتداول ألسنة اللهب وهي تلتهم السيارة خلال دقائق، وسط محاولات الأهالي لإخماد الحريق بوسائل بدائية، إلى أن وصلت فرق الدفاع المدني وسيطرت على النيران.

شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم مانشستر والاتصال الهاتفي للمهاجم مع الشرطة

كشفت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر، الأسبوع الماضي، أجرى مكالمة طارئة مع الشرطة أثناء هجومه، معلنًا ولاءه لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفاد متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب شمال غربي إنجلترا، أن “المهاجم، في بداية هجومه خارج كنيس هيتون بارك العبري، تواصل مع الشرطة هاتفيًا ليعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم داعش”، وفقًا لوسائل إعلام غربية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم، الذي تم تحديد هويته باسم جهاد الشامي، 35 عامًا، قُتل برصاص الشرطة خلال سبع دقائق من بدء الهجوم.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين يهوديين، يُرجح أن يكون أحدهما قد أصيب برصاصة طائشة أطلقتها الشرطة.

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، الخميس الماضي، إن “أشخاصًا عدة تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران”.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن “الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن”، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين.

وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليًا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية.

وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة “بي بي سي مانشستر”: “إنه حادث خطير”، مضيفًا: “أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة”.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر.

يُذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم “داعش”، ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعًا جدًا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.