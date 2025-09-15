حوادث مأساوية تهزّ دولاً عديدة حول العالم

شهدت الساحة الدولية اليوم سلسلة من الأحداث المهمة تبدأ بحادث مأساوي في إيطاليا حيث توفي الدراج الإيطالي غابرييلي كوتيني إثر حادث خطير خلال سباق على مضمار “كريمونا”، وفي العراق، أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع السعودية عن اعتقال اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين في عملية أمنية نوعية، أما في نيبال، فقد اختار الشباب عبر منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي رئيسة المحكمة العليا سوشيلا كركي لتكون أول رئيسة وزراء مؤقتة في البلاد، وفي الجانب البريطاني، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستمنع تسجيل الطلاب الإسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية ابتداءً من سبتمبر 2026.

وفاة الدراج الإيطالي غابرييلي كوتيني في حادث مأساوي خلال سباق على حلبة “كريمونا”

توفي الدراج الإيطالي غابرييلي كوتيني، البالغ من العمر 39 عامًا، متأثرًا بإصاباته بعد تعرضه لحادث خطير خلال مشاركته في سباق Dunlop Cup 600 على مضمار “كريمونا”.

ورغم تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث ونقله إلى المستشفى، فارق كوتيني الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه. ورغم الحادث المأساوي، قرر منظمو السباق عدم إلغاء الحدث، بينما ألغيت مراسم التتويج، وخصص الفائزون انتصاراتهم لروحه.

الراحل لم يكن محترفًا في السباقات، بل كان يمارسها كهواية إلى جانب عمله كـعامل صيانة ميكانيكية، جامعًا بين شغفه بالموتو وحياته العملية.

بالتنسيق مع السعودية.. العراق يعلن اعتقال تاجري مخدرات دوليين في عملية نوعية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين، بعملية أمنية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، في إطار التعاون الأمني وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال العقيد عباس البهادلي، الناطق باسم الوزارة، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السليمانية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكّنت من تحديد هوية المتهمين ومتابعتهما بدقة، قبل تنسيق الجهود مع السلطات السعودية.

وأضاف أن “السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض على المتهمَين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغم من مادة الكريستال المخدرة السائلة، كانت مخبأة داخل مركبتهما”.

وأكد البهادلي أن العملية تمثل “نموذجًا ناجحًا للتعاون الأمني العربي، وتجسيدًا حقيقيًا للشراكة الفاعلة في مكافحة آفة المخدرات التي تهدد المجتمعات”.

نيبال تختار أول رئيسة وزراء مؤقتة عبر تصويت شبابي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة، اختار جيل الشباب في نيبال عبر منصة الدردشة “ديسكورد” وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، سوشيلا كركي، رئيسة المحكمة العليا، لتتولى منصب أول رئيسة وزراء مؤقتة في تاريخ البلاد.

وجاء هذا القرار بعد احتجاجات شعبية عارمة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق وحكومته، وسط غضب واسع من فساد النخبة السياسية وحظر الحكومة لـ 26 منصة رقمية، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وبعد فراغ السلطة، تكفّل الجيش بالتواصل مع مجموعة شبابية على “ديسكورد” لتقديم اقتراحات لشخصية محايدة وذات كفاءة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في مارس 2026.

استخدم الشباب أدوات مثل ChatGPT لتحليل ومقارنة المرشحين، ليتم الاتفاق على اختيار كركي نظرًا لنزاهتها وخبرتها القضائية وقدرتها على كسب ثقة مختلف الأطياف.

حظي الاختيار بموافقة رسمية من رئيس الجمهورية وقائد الجيش، معتبراً إياه علامة فارقة في دمج التكنولوجيا الحديثة والجيل الرقمي في صنع القرار السياسي.

بريطانيا تمنع طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين من التسجيل في كلية دفاع مرموقة اعتبارًا من 2026

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أنها ستمنع طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين من التسجيل في “الكلية الملكية للدراسات الدفاعية” اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك في خطوة جديدة تعكس توتر العلاقات الدفاعية بين لندن وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، إن القرار لا يشمل الطلبة الإسرائيليين الحاليين الذين سيُسمح لهم بإكمال دراستهم، لكنه سيمنع أي تسجيل جديد اعتبارًا من العام المقبل.

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع أن “الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع التأكيد على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة كان خطأ”، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية قد أفاد في يونيو الماضي أن أقل من 5 عناصر من الجيش الإسرائيلي يشاركون حاليًا في دورات أكاديمية غير قتالية في الكلية، وهي مؤسسة حكومية مرموقة تُعنى بإعداد القادة الاستراتيجيين من الداخل والخارج.

من جهته، ندد المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، بالقرار واعتبره “تمييزًا وخيانة لحليف في حالة حرب”، مضيفًا في رسالة إلى نظيرته البريطانية أن “استبعاد إسرائيل ليس أقل من عمل تخريبي للأمن البريطاني نفسه”، حسب ما نقلت صحيفة “تلغراف”.

وكانت بريطانيا قد علقت بالفعل بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية استخدام بعضها في قطاع غزة، إلا أنها استثنت معدات وقطعًا تدخل في تصنيع طائرات “إف-35” الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من منع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض للأسلحة في لندن، بالرغم من مشاركة 51 شركة دفاع إسرائيلية، من بينها “إلبيت سيستيمز”، ما أدى إلى مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أمام مقر المعرض.