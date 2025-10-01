حوادث مأساوية حول العالم.. انهيارات وعمليات أمنية بارزة

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المأساوية وأعمال العنف، كان على رأسها حوادث وفاة متعددة. في دمشق، أسفر انهيار سقف مبنى السرايا عن وفاة عاملين أثناء الترميم، فيما قتلت الفيضانات 9 أشخاص في أوديسا جنوب أوكرانيا، وسقط 25 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب في إثيوبيا جراء انهيار كنيسة قيد الإنشاء. وفي ميونيخ بألمانيا، توفي رجل بعد تفجير منزل والديه، بينما فارقت موظفة أمريكية الحياة بعد حريق متعمد في منزلها بيوفالدي، وانهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك دون إصابات مؤكدة، وعلى صعيد الجرائم والأمن، تصدرت مصر والمغرب الأخبار بعمليات أمنية نوعية، تضمنت تصفية بؤرة إجرامية في البحيرة وضبط بارون مخدرات في الرباط، بينما أثار اعتداء على معلم في مصر غضبًا واسعًا، وفي الكونغو، أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، فيما أعادت إسرائيل سجينًا من الأردن. دوليًا، فرنسا رفعت عدد تأشيرات الدراسة للجزائريين، والكويت ألزمت المسحوبة جنسيتهم بتسليم جوازاتهم فورًا.

انهيار سقف مبنى السرايا بدمشق يسفر عن وفاة عاملين والتحقيق جارٍ في ملابسات الحادث

شهدت العاصمة السورية دمشق مأساة إثر انهيار سقف مبنى السرايا، المعروف بالمبنى القديم لوزارة الداخلية، في ساحة المرجة وسط المدينة، ما أسفر عن وفاة عاملين كانا يعملان على ترميم المبنى.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني العاملين من تحت الأنقاض، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا بأن فرق الطوارئ، بالتعاون مع محافظة دمشق ومديرية الأمن الداخلي، استجابت فورًا للحادث، وتم قطع الطرقات المحيطة لتسهيل حركة سيارات الإسعاف وإخلاء المدنيين، إلى جانب توفير دعائم لتثبيت المبنى ومنع تفاقم الأضرار.

وأعرب المتحدث عن أسفه للحادث، مؤكداً أن “مأساة العاملين هي مأساة لنا جميعًا”، وأشار إلى أن الدولة ستتكفل بتعويض العاملين وعائلاتهم عن الأضرار الناتجة عن هذا الحادث الأليم.

يأتي هذا الحادث بعد عدة أحداث أمنية في دمشق، كان أبرزها انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة المزة 86، حيث أعلنت الجهات الأمنية أن الانفجار استهدف أحد عناصر الأمن الداخلي، دون تسجيل خسائر بشرية، مع استمرار التحقيق لتحديد المسؤول عن الحادث الإرهابي.

إثيوبيا.. مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100 إثر انهيار كنيسة قيد الإنشاء

أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين جراء انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي البلاد.

ووقع الحادث صباح اليوم داخل كنيسة “منجار شنكورا أريرتي مريم”، أثناء تجمع المصلين للمشاركة في احتفال سنوي.

وقال الطبيب سيوم ألتاي من أحد المستشفيات المحلية إن الضحايا شملوا أطفالاً وكبار سن، مؤكداً: “تأكدنا حتى الآن من مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين”، مشيراً إلى أن المستشفى يسعى للحصول على دعم من الصليب الأحمر لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

من جانبه، قال المسؤول المحلي في ولاية أمهرة، أتنافو أباتي، لهيئة الإذاعة الإثيوبية “EBC” إن بعض الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، وأضاف أن بعض المصابين بجروح خطيرة نُقلوا إلى مستشفيات العاصمة، محذراً من احتمال ارتفاع عدد القتلى، ووصف الحادث بأنه “خسارة فادحة للمجتمع”.

وأظهرت الصور المنشورة على الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة الإثيوبية على منصة “فيسبوك” كومة من الأعمدة الخشبية المنهارة، وحشوداً من الناس تتجمع وسط الأنقاض الكثيفة.

بدورها، أصدرت الحكومة الإثيوبية بياناً أعربت فيه عن بالغ أسفها لسقوط ضحايا وفقدان أرواح، متقدمة بالتعازي إلى أسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الحكومة في بيانها على ضرورة جعل السلامة أولوية قصوى في جميع مشاريع البناء، مشيرة إلى أن القوانين المنظمة لقطاع التشييد تضع السلامة في مقدمة الاعتبارات.

واختتمت الحكومة بيانها بالدعوة لإيلاء اهتمام خاص لسلامة العاملين والزوار في مواقع البناء، وإجراء زيارات تفقدية لضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

انفجار وانتحار في ميونيخ: الشرطة تحقق في سبب الحادث

شهد شارع ليرشيناور الرئيسي في مدينة ميونيخ الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، انفجاراً متبوعاً بإطلاق نار، أدى إلى انتشار مكثف لعناصر الشرطة والإطفاء.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية أن الحادث ناجم عن رجل أقدم على تفجير منزل والديه ثم الانتحار داخل المنزل، حيث عثر على جثته في مكان الحادث. وأفادت الصحف بوجود شخص آخر على الأقل مصاب بجروح نتيجة طلق ناري.

وقالت الشرطة الألمانية عبر منصة “إكس” إن المنزل المحترق احتوى على فخاخ قابلة للانفجار، وتم الاستعانة بقوات خاصة لنزع فتيل المتفجرات، مؤكدة أنه لا يوجد حالياً أي خطر على الجمهور.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في احتمال وجود صلات الحادث بأماكن أخرى في ميونيخ، بما في ذلك موقع مهرجان “أكتوبرفست”، ما أدى إلى تأجيل افتتاح المهرجان في الوقت الحالي.

مصر تصفي بؤرة إجرامية في البحيرة وتضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 7 عناصر في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأوضح البيان الرسمي أن البؤرة كانت متورطة في جرائم قتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، واستغلت إحدى جزر نهر النيل كمقر لأنشطتها الإجرامية مستخدمة المراكب للتنقل والهروب من الملاحقات الأمنية.

وخلال استهداف البؤرة، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع زعيمها و6 من أعضائها، بينما تم ضبط باقي العناصر. وعُثر بحوزتهم على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى كميات متنوعة من الذخائر، بقيمة مالية تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية، مشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وحذرت المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر التي تروج لأرباح وهمية، بعد تفكيك عصابات إلكترونية متخصصة في الاحتيال على المواطنين خلال الأشهر الماضية.

الأمن المغربي يوقف بارون المخدرات “موسى فلكون” بعد مطاردة دقيقة

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالعاصمة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بارون المخدرات المعروف باسم “موسى فلكون”.

وأوضحت صحيفة “هسبريس” المغربية أن المشتبه به كان موضوع العشرات من مذكرات البحث الوطنية في قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتصفية الحسابات باستخدام السلاح الناري، والاتجار بالبشر.

وأشار مصدر أمني إلى أن العملية الأمنية النوعية جرى تنفيذها بمدينة سلا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بعد استغلال معطيات دقيقة مكنت من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.

ويرتبط اسم “موسى فلكون” بحفل زفاف أقيم بمدينة أزغنغان في أغسطس الماضي، شهد أحداثًا إجرامية وخاضعة للقانون الجنائي، قبل أن يلوذ بالفرار عقب فتح تحقيق قضائي في تلك الحادثة.

وبحسب المعلومات، المشتبه به مطلوب للعدالة في 51 قضية لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تشمل الاتجار بالمخدرات الصلبة، والاتجار بالبشر، والتهديد بالسلاح الناري، والانتماء لشبكات إجرامية.

وأودع “موسى فلكون” تحت الحراسة النظرية لتوسيع البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، وتحديد علاقاته بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفاة بريطانية إثر عضة كلب أثناء شجار بين حيواناتها الأليفة

توفيت البريطانية ميشيل هامبستيد بعد إصابتها بجروح قاتلة نتيجة عضة من كلبها أدت إلى تمزق شريان في ذراعها، أثناء شجار بين كلبها الكبير “تريغ” والصغير “بوم” على قطع دجاج من ماكدونالدز.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحادث وقع في 29 يوليو من العام الماضي في شقة هامبستيد بمقاطعة إسكس، عندما كانت تلقي قطع الدجاج لكلبها الصغير، أثناء ذلك، التقط الكلب الكبير ذراعها اليسرى العليا، مما أدى إلى إصابتها بشريان رئيسي وحدوث فقدان دم هائل.

ونُقلت هامبستيد إلى مستشفى “رويال لندن”، لكنها توفيت في اليوم التالي نتيجة فشل متعدد في الأعضاء.

وأوضح كبير محققي الوفيات، لينكولن بروكس، أن العضة وقعت في سياق شجار قصير بين الكلبين على الطعام، مؤكداً أن الوفاة تم تصنيفها كـ”حادث عرضي” وأن العضة لم تكن عدوانية.

شريكها السابق صموئيل ويست أشار إلى أن هامبستيد كانت تحمل علبة دجاج تحتوي على نحو 20 قطعة، وأنها تعرضت للعضة أثناء رمي قطعة في الهواء، في لحظة دخولها وسط العراك بين كلبَيها.

فرنسا ترفع عدد تأشيرات الدراسة للجزائريين إلى أكثر من 8 آلاف في 2026

أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن توفير ألف تأشيرة إضافية للطلاب الجزائريين للعام الجامعي المقبل 2026، ليصل إجمالي عدد تأشيرات الدراسة إلى 8 آلاف و351 تأشيرة مقارنة بـ7 آلاف و351 تأشيرة في العام الماضي.

ويأتي هذا القرار في وقت سبقته إجراءات تقليص التأشيرات الفرنسية للجزائريين بنسبة 30%، مما يثير تساؤلات حول سياسة باريس في منح التأشيرات، وسط اتهامات بمحاولة استقطاب النخب الجزائرية مع فرض قيود على العامة.

يُذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت توترات متزايدة مؤخراً، خاصة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على “الصحراء الغربية”، وهو الأمر الذي اعتبرته الجزائر مساساً بمصالحها الاستراتيجية.

الكويت.. الداخلية تُصدر قرارًا بتنفيذ فوري لتسليم جوازات المسحوبة جنسيتهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية انتهاء المهلة المقررة لاستخدام جواز السفر الكويتي من الأشخاص المسحوبة جنسيتهم بموجب “المادة الثامنة”، وأخطرت المعنيين بضرورة تسليم الجوازات فورًا.

وبدأت الوزارة إرسال إشعارات عبر تطبيق “سهل” للمسحوبة جنسياتهم، جاء فيها أن «اعتبارًا من الأربعاء 1 أكتوبر، يجب تسليم الجواز لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر».

وأكدت المصادر الأمنية أنه بعد انتهاء المهلة لن يُسمح باستخدام الجواز للسفر من الكويت، بينما يُسمح فقط بدخول حامليه المتواجدين في الخارج إلى البلاد.

وشددت الداخلية على ضرورة تسليم الجواز في المطار أو المنافذ البرية أو البحرية فور انتهاء المهلة الممنوحة.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ في حالات سحب الجنسية بسبب التزوير خلال عام 2025، حيث أنجزت الجهات المختصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ملفات تزوير تعادل ثلاثة أضعاف ما تم معالجته طوال عام 2024.

الولايات المتحدة.. وفاة موظفة نائبة أمريكي بعد حريق مميت في منزلها

أفادت فرق الإطفاء الأمريكية بوفاة ريجينا سانتوس-أفيليس، الموظفة لدى النائب عن ولاية تكساس توني غونزاليس، بعد أن أضرمت النار في جسدها باستخدام البنزين في فناء منزلها الخلفي بمدينة يوفالدي.

وأشار تقرير رجال الإطفاء إلى أن سانتوس-أفيليس (35 عامًا) سكبت البنزين على نفسها واشتعلت فيها النيران، وتم العثور عليها حية على يد والدتها في حوالي الساعة 9:30 مساءً ونُقلت بطائرة مروحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة لاحقًا. وأكدت العائلة أن كلماتها الأخيرة كانت: “لا أريد أن أموت”.

ولم تُشر السلطات إلى وجود أي عمل إجرامي، وذكرت أن التحقيقات لا تشتبه في تورط أي شخص آخر. وصرح النائب غونزاليس بأنها كانت محبة للحياة وعائلتها وعملت بجد لمساعدة المجتمعات وتأمين التمويل للمشاريع المحلية.

بدأت سانتوس-أفيليس العمل في مكتب غونزاليس كمديرة إقليمية للمنطقة منذ عام 2021، ويستمر التحقيق في وفاتها، والذي قد يستغرق عدة أسابيع قبل إصدار التقرير النهائي.

المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية تصدر حكم الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا

قضت المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا غيابياً، بعد اتهامه بالخيانة العظمى وارتكاب جرائم حرب، ضمن محاكمة بدأت في يوليو الماضي ولم يُعرف مكانه الحالي.

ووجهت المحكمة إلى كابيلا تهم التعاون مع رواندا ودعم حركة “إم 23” المتمردة التي استولت على مدن رئيسية في شرق الكونغو خلال هجوم خاطف في يناير الماضي، إضافة إلى التآمر ودعم الإرهاب. وطلب المدعي العام توقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق.

وكان كابيلا قد نفى جميع التهم الموجهة إليه، فيما أُلغيت الحصانة الرئاسية عنه في مايو 2025، ما مهد الطريق لمحاكمته.

ويذكر أن كابيلا تولى الرئاسة في سن 29 بعد اغتيال والده، الرئيس السابق لوران كابيلا، وقام بتمديد ولايته بتأجيل الانتخابات لمدة عامين بعد انتهائها عام 2017. وكان يعيش في منفى اختياري منذ 2023 حتى وصوله في أبريل الماضي إلى مدينة غوما التي يسيطر عليها المتمردون.

المغرب: وزارة الداخلية تعلن إصابة مئات من قوات الأمن ومواطنين خلال احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، الأربعاء، أن قوات الأمن نفذت سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية، في عدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين، وذلك على خلفية احتجاجات اندلعت استجابة لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الخلفي أن التدخلات الأمنية حرصت على حماية سلامة المواطنين وضمان الحقوق والحريات، غير أن بعض الاحتجاجات شهدت تصعيدًا خطيرًا بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استخدم فيها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشقوا الحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن و23 شخصًا آخرين، بينهم حالة حرجة في مدينة وجدة. كما تم إضرام النار وإلحاق أضرار بـ142 عربة أمنية و20 سيارة خاصة.

وأضاف أن بعض المحتجين اقتحموا إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، ووجدة، مشيرًا إلى أن متظاهرين في وجدة وصلوا حد اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.

وبحسب المتحدث، سُجلت إصابات وأعمال عنف في مناطق متعددة بينها إنزكان آيت ملول، وجدة أنجاد، الصخيرات تمارة، بني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أوضح الخلفي أنه جرى إخضاع بعض المشاركين في هذه الأحداث لإجراءات التحقق من الهوية وإطلاق سراحهم لاحقًا، بينما وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بصون الأمن والنظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطار القانون، مؤكدة في المقابل أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداءات تقع تحت طائلة القانون.

الولايات المتحدة.. انهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك

أفادت إدارة مكافحة الحرائق الأمريكية، اليوم الأربعاء، بانهيار جزء من مبنى سكني شاهق في مدينة نيويورك.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنها تتعامل مع بلاغ عن انفجار غاز أدى إلى انهيار ممر حرق النفايات في مبنى مكون من 20 طابقاً في حي برونكس.

وأظهرت لقطات من الموقع انهيار أحد أركان المبنى الشاهق من الطابق الأرضي حتى السطح، كما أظهرت مقاطع فيديو التقطها سكان قريبون تصاعد سحابة من الغبار فوق المبنى بعد لحظات من الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 8:10 صباحاً بالتوقيت المحلي.

إسرائيل تعلن إعادة سجين من الأردن

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء إعادة المواطن محمود سلامة، الذي كان محتجزاً في الأردن لمدة حوالي ثلاثة أشهر، إلى إسرائيل، وتسليمه إلى منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش.

وحسب صحيفة “معاريف”، أفادت التقارير بأن إعادة سلامة تمت بعد اتصالات خلال الأشهر الماضية بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة الخارجية، والشرطة الإسرائيلية، حيث نُقل المواطن من الأردن إلى إسرائيل عبر معبر نهر الأردن.

وسيخضع سلامة لفحوصات طبية، وسيتم استجوابه، كما سيلتقي بعائلته، فيما ما زالت ظروف الحادث قيد التحقيق من قبل قوات الأمن.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه الشكر لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش ولكافة الجهات التي ساهمت في إعادة السجين، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات المتعلقة بزيارة الدول التي توصي هيئة الأمن القومي بعدم دخولها.

“ضربوه بالأحذية”.. اعتداء على معلم يشعل غضباً في مصر

أثار مقطع فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر اعتداء عدد من أولياء الأمور على أحد المعلمين داخل مدرسة بمحافظة الجيزة، موجة غضب واسعة في البلاد.

ويُظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 19 ثانية، الزحام الكثيف داخل فناء مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة المنيب، مع أصوات أولياء الأمور وهم يرددون “ضربوه بالشبشب” أثناء الاعتداء على المعلم.

وتدخلت الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث، وأعلنت عن فحص المقطع والتحقق من ملابسات الواقعة لتحديد حقيقة الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الزحام نتج عن محاولة أولياء الأمور دخول أحد الفصول لمساعدة أبنائهم في المقاعد الأمامية، ما أدى إلى مشادة تحولت إلى اعتداء جسدي على المعلم.

وقال أحد شهود العيان إن المعلم حاول تهدئة أولياء الأمور ومنعهم من دخول الفصول وفق الإرشادات الرسمية من وزارة التربية والتعليم لتجنب التكدس، لكن التجمع سرعان ما تحول إلى فوضى واعتداء عليه.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متكرر من التوترات داخل المدارس الحكومية المصرية، خاصة في أول أيام العام الدراسي، حيث يعاني النظام التعليمي من نقص الإمكانيات وارتفاع عدد الطلاب، الذي يصل أحياناً إلى 50-60 طالباً في الفصل.

ووفقاً لتقارير وزارة التربية والتعليم، سجلت مصر أكثر من 200 حادث اعتداء على معلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، أغلبها مرتبط بخلافات حول الغش في الامتحانات أو الضغط على الأولياء للحصول على مقاعد أفضل.

مصرع 9 أشخاص جراء الفيضانات في أوديسا جنوب أوكرانيا

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا على البحر الأسود اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الأوكرانية أن الضحايا شملوا طفلة صغيرة، فيما قامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 360 شخصاً ونقل أكثر من 200 سيارة من المناطق المتأثرة.

وقال عمدة أوديسا، غينادي تروخانوف، عبر منصة “تلغرام”، إن كمية الأمطار التي هطلت خلال 7 ساعات يوم الثلاثاء تعادل معدل هطول الأمطار الطبيعي لمدة شهرين كاملين.

وأوضح تروخانوف أن الوضع لا يزال صعباً لكنه تحت السيطرة، مع استمرار عمليات الإنقاذ على مدار الساعة، محذراً من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال اليوم.