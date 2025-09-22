حوادث مأساوية حول العالم تسفر عن سقوط عشرات الضحايا

شهد العالم خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الحوادث المأساوية والأحداث البارزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وتطورات سياسية وأمنية مهمة، ففي باكستان، أدى انفجار بمجمع تابع لمقاتلي “طالبان” في وادي تيراه شمال غرب البلاد إلى مقتل 24 شخصاً بينهم مدنيون ومسلحون، فيما قتل حارس ومروض حيوانات أمريكي في محمية للنمور بأوكلاهوما بعد تعرضه لهجوم مفاجئ من نمر، على الصعيد السياسي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح ضمن قائمة تضم ستة محكومين آخرين، في حين أحبط الجيش الأردني أربع محاولات لتهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية.

مقتل 24 شخصاً على الأقل بانفجار في مجمع عسكري شمال غرب باكستان

أسفر انفجار وقع في مجمع تابع لمقاتلي “طالبان” باكستان في وادي تيراه بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، عن مقتل 24 شخصاً على الأقل من بينهم مسلحون ومدنيون، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية.

وأوضح ضابط الشرطة ظافر خان أن من بين الضحايا 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب 14 مسلحاً. وأضاف أن الانفجار تسبب في تدمير عدة منازل قريبة.

وأشار خان إلى أن قائدين محليين من حركة طالبان باكستان، أمان جول ومسعود خان، قاما بإنشاء مخابئ بالمجمع لاستخدامها كمصنع لإنتاج القنابل المزروعة على جوانب الطرق، متهمين المقاتلين باستخدام المدنيين كدروع بشرية وتخزين أسلحة في مساجد بمناطق أخرى.

نمر يفتك بحارس ومروّض حيوانات في محمية بأوكلاهوما

لقي حارس ومروّض الحيوانات ريان إيزلي مصرعه يوم السبت 20 سبتمبر، بعد تعرضه لهجوم قاتل من نمر أثناء أدائه لعمله داخل محمية “غراولر باينز” للنمور، الواقعة في جنوب شرق أوكلاهوما بولاية تكساس الأمريكية.

وأكدت إدارة المحمية في بيان رسمي، نقلاً عن وكالة “أسوشيتد برس”، أن الحادث وقع بشكل مفاجئ خلال قيام إيزلي بمهامه المعتادة في رعاية وتدريب الحيوانات.

وأضاف البيان: “إنه حادث مأساوي يذكّر بأن الحيوانات البرية، رغم تدريبها ورعايتها، تبقى كائنات لا يمكن التنبؤ بردود أفعالها بالكامل.”

الرئيس المصري يصدر قراراً بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، قراراً بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي قضى الجزء الأكبر من العقد الماضي في السجن، ضمن قائمة تضم 6 محكومين آخرين.

وجاء القرار، وفق وسائل الإعلام الرسمية، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واستجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي طلب استخدام “حق العفو الرئاسي” استناداً إلى الظروف الإنسانية والصحية التي تستدعي تواجد ذويهم مع أسرهم.

ويُذكر أن عبد الفتاح (43 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، أوقف في 2019 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على خلفية منشوراته حول عنف الشرطة، وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية بعد ثبوت عدم استمراره بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

الأردن.. إحباط 4 محاولات لتهريب المخدرات بالمنطقة العسكرية الشرقية

أحبط الجيش الأردني، اليوم الاثنين، أربع محاولات لتهريب المخدرات عبر الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في بيان رسمي، أن المهام الأمنية أسفرت عن اعتراض كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت محمولة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، وتم رصد هذه المحاولات في مواقع متعددة والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتشهد الأردن خلال 2025 جهوداً مكثفة لمكافحة تهريب المخدرات، تشمل استخدام أساليب رصد ومراقبة متقدمة مثل الطائرات المسيرة والمناطيد، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المحلي عبر حملات توعية ودعوات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتمكن الأردن خلال العام الجاري من تفكيك خلايا إجرامية مرتبطة بعصابات إقليمية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية، والقبض على المتورطين.