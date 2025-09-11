حوادث مأساوية حول العالم.. وفيات في المكسيك وتايلاند ونيبال

شهدت الساحة العالمية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والتطورات الأمنية والاقتصادية، بدأت بحوادث وفقدان الأرواح، إذ قتلت ثلاث أشخاص وأصيب 67 آخرون جراء انفجار شاحنة صهريج غاز شرق مكسيكو، فيما لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند مصرعه بعد هجوم من أسود، كما أسفرت الاحتجاجات العنيفة في نيبال عن وفاة زوجة وزير وإصابة آخرين، وفي لبنان، تصاعد التوتر الأمني في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا بعد محاولة إحراق منزل الفنان فضل شاكر على خلفية خلافات دينية ومالية، فيما تدخلت قيادات محلية لاحتواء الموقف، وتحطمت مروحية في ولاية غور الأفغانية دون إصابات لمسؤولين بارزين، وأصيب طالبان على الأقل في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية، بينما تمكنت السلطات المصرية من حل لغز جريمة قديمة بعد العثور على هيكل عظمي وكشف تورط شقيقين، كما شهدت كازاخستان اعتقالات تشمل أجانب بسبب التنقيب غير القانوني عن الذهب، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن انتهاء إضراب عمال شركة “بوينغ” بعد أكثر من شهر، ما يضمن استقرار الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية.

توتر أمني في مخيم عين الحلوة بعد محاولة استهداف منزل فضل شاكر

شهد حي المنشية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا اللبنانية توتراً أمنياً بعد محاولة مجموعة من الشبان التوجه إلى منزل الفنان فضل شاكر لإحراقه احتجاجاً على ممارسته الغناء.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد الشبان، محمد جمال حمد، خرج حديثاً من السجن ويعرف بسلوكه غير المنضبط، بينما الآخر، محمود منصور، يعد من أبرز وجوه تنظيم “الشباب المسلم” ويقود مجموعة من الشبان المتشددين في المنطقة. ويعترض الطرفان على غناء شاكر في حي يعتبرونه خاضعاً لسيطرة جماعات متشددة.

المصادر أكدت أن الخلاف لا يقتصر على دوافع دينية، بل يتضمن أبعاداً مالية وتنظيمية، حيث كانت مجموعات المخيم تتقاضى مبالغ شهرية من شاكر مقابل تأمين إقامته، ومع عودته إلى الساحة الفنية ونجاحه المتجدد، ارتفعت مطالب هذه الجهات المالية، ما دفعهم لمحاولة الضغط عليه عبر افتعال الإشكال.

في محاولة لاحتواء التوتر، تدخل المطلوب البارز هيثم الشعبي لعقد اجتماع داخل المخيم شارك فيه عدد من المعنيين، وتم التوصل إلى مقترح غير نهائي يقضي بالسماح لفضل شاكر بإنهاء التزامه الفني الحالي المتعلق بإصدار ألبوم جديد، على أن يتوقف لاحقاً عن الغناء داخل المخيم.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شاكر لمحاولات تهديد أو اعتداء منذ عودته إلى الوسط الفني، وسط تداول اتهامات إعلامية بأن ما جرى قد يكون جزءاً من حملة ممنهجة ضده بعد النجاح اللافت لأغانيه الأخيرة.

مقتل ثلاثة وإصابة العشرات في انفجار صهريج غاز شرق مكسيكو

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 67 آخرين بجروح، جراء انفجار شاحنة صهريج غاز في منطقة إيستابالابا شرق مكسيكو، الأربعاء.

وأوضحت رئيسة بلدية العاصمة، كلارا بروغادا، أن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة مكتظة بالسكان، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتضرر 18 سيارة.

من جانبها، أكدت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية، أن معظم المصابين تعرضوا لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، ونُقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الذي أحدث كرة لهب هائلة شوهدت من مسافات بعيدة. وأفاد وزير أمن العاصمة بابلو فاسكيز بأن صور المراقبة أظهرت أشخاصاً تشتعل فيهم النيران أثناء محاولتهم الخروج من سياراتهم.

وأشارت السلطات إلى أن الشاحنة كانت محمّلة بحوالي 50 ألف لتر من الغاز، ويُرجّح أنها انقلبت قبل الانفجار. فيما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ويعيد الانفجار إلى الأذهان سلسلة حوادث مشابهة مرتبطة بمركبات نقل الوقود، أبرزها انفجار خط أنابيب نفطي في ولاية هيدالغو عام 2019 والذي أسفر حينها عن مقتل 137 شخصاً.

مقتل حارس حديقة حيوانات في تايلاند إثر هجوم من أسود

لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند مصرعه بعد تعرضه لهجوم من أسود في حديقة “سفاري وورلد بانكوك”، الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون محليون، ما أثار تساؤلات حول معايير السلامة وقانونية استغلال الحيوانات البرية في المنشأة.

وأوضح مدير حماية الحياة البرية في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النبات، سادودي بونبوغدي، أن الضحية كان أحد موظفي الحديقة المعتاد على إطعام الأسود، وأن الهجوم وقع على ما يبدو من قبل سبعة أسود كبيرة عندما ترجل من سيارته.

وأكدت إدارة الحديقة وفاة الموظف في بيان رسمي، مشيرة إلى أنها ستراجع إجراءات السلامة بشكل عاجل وتعززها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال تافاتشاي كانشانارين، طبيب شهد الهجوم، إن الرجل ترجل من سيارة مكشوفة ووقف وحيداً وظهره للحيوانات، قبل أن يهاجمه أحد الأسود من الخلف. وأضاف أن الحادث وقع خلال حوالي ثلاث دقائق دون صراخ من الضحية.

وأشار مسؤول كبير في الحديقة إلى أن جميع الأسود مرخصة، وأن القواعد المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة يتم تكرارها باستمرار للموظفين.

ويتيح موقع الحديقة الإلكتروني للزوار الاقتراب شخصياً من الحيوانات البرية مثل النمور والأسود والدببة، التي تتجول بحرية في مواطنها الطبيعية. وتعتبر تربية الأسود قانونية في تايلاند، حيث سجلت زيادة كبيرة في أعدادها في الأسر وحدائق الحيوان خلال السنوات الأخيرة.

بدورها، طالبت منظمة “بيتا” المعنية بحقوق الحيوان بنقل الأسود التي لم ترتكب أي خطأ سوى إظهار سلوكها الطبيعي إلى محمية مناسبة، حفاظاً على سلامتها وسلامة البشر.

تحطم مروحية في ولاية غور الأفغانية دون إصابات لوزير وحاكم الولاية

تحطمت مروحية تقل وزير المعادن والبترول الأفغاني هداية الله بدري وحاكم ولاية غور حياة الله مبارك، الأربعاء، في منطقة نالبندان بمقاطعة تولاك بالولاية، دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت وكالة أنباء “باجهوك”.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غور، راساس بدري، إن الحادث وقع بسبب عطل فني أثناء الإقلاع، وأضاف أن الوزير وحاكم الولاية كانا يعتزمان زيارة منجم الرصاص في المقاطعة.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن الطاقم والركاب نجو سالمين، مشيرة إلى أن المروحية اصطدمت بجبل أثناء الإقلاع نتيجة مشاكل فنية، دون وقوع أي إصابات بين المسؤولين.

كولورادو.. إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية

أصيب طالبان على الأقل في حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس بمدرسة إيفرغرين الثانوية في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق بيانات الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم على طريق بافلو بارك بمدينة إيفرغرين، على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب دنفر، مشيراً إلى وجود تقارير عن “مهاجم مسلح” في محيط المدرسة.

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات البحث والتأمين في المدرسة والمناطق المجاورة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين ومنع أي تهديدات إضافية.

الأجهزة الأمنية المصرية تحل لغز جريمة قديمة بعد العثور على هيكل عظمي وتكشف تورط شقيقين

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من حل لغز جريمة وقعت قبل خمس سنوات، بعد العثور على هيكل عظمي خلال أعمال توسعة للطريق الدائري عام 2023، مما أدى إلى كشف تفاصيل صادمة تورط فيها أبناء أسرة واحدة.

وبحسب مصدر أمني في وزارة الداخلية، فإن الأجهزة في محافظة الجيزة عادت للتحقيق في القضية بعد عامين من قيدها ضد مجهول، إذ أسفرت التحريات عن العثور على بلاغ تغيب لشاب منذ عام 2021، ما أعاد ربط الواقعة بالهيكل العظمي المكتشف سابقاً.

وأدى التحقيق إلى ضبط شقيقين اعترفا بقتل شقيقهما الأكبر مطلع عام 2021، مبررين فعلتهما بأنه كان يعتدي على والدتهما تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت المصادر أن الشقيقين قتلاه، وضعاه داخل بطانية، ودفناه في منطقة نائية بمدينة كرداسة، قبل أن يبلغا عن تغيبه لإبعاد الشبهات عنهما.

وأكدت النيابة العامة على التزام الشقيقين بالإرشاد عن مكان دفن الجثة، الذي تبين أنه نفسه الموقع الذي عُثر فيه على الهيكل العظمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلهما للمحاكمة بتهمة القتل العمد.

من جانبه، أوضح المحامي سيد علي المحمدي أن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد ثابتة في هذه الواقعة، وأن حجة “الاعتداء على الأم” لا تشكل مبرراً قانونياً للقتل.

وأكد أن القانون المصري يفرض عقوبة الإعدام على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة 230 من قانون العقوبات، وأن القضاء من المرجح أن يطبق أقصى العقوبات في هذه القضية.

وأشار المحامي إلى أهمية التوعية بوجود دولة القانون، مؤكداً أن الشقيقين تصورا لنفسهما الحق في تطبيق العقوبات بأنفسهم، رغم وجود عقوبات رادعة في القانون للمتجاوزين على الأبناء، مشدداً على أن القضاء سيطبق العقوبة القصوى بحقهما.

نيبال تهتز: احتجاجات عنيفة تؤدي إلى وفاة زوجة وزير وإنقاذ زوجة وزير آخر بأعجوبة

شهدت نيبال حادثتين مأساويتين خلال موجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة بسبب السياسات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة بين الشباب.

في حادث مأساوي، أدى إحراق منزل رئيس الوزراء السابق جلالناث خانال إلى وفاة زوجته راجيالاكشمي تشيتراكار، بعد أن علقت داخل المنزل ولم يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها رغم تدخلهم السريع.

وقد أثار الحادث موجة من الحزن والغضب في البلاد، واعتبره خانال “هجومًا على كل الشعب النيبالي”، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.

في تطور آخر، تمكن متظاهرون من إنقاذ زوجة الوزير ساراد سينغ المعاقة من منزلها المشتعل بعد أن فر زوجها تاركًا إياها أمام خطر الحريق، في مشهد أثار إعجاب المواطنين ووسائل الإعلام المحلية، وأبرز التضامن الشعبي في مواجهة العنف.

ودفعت الحوادث السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابساتها وملاحقة المتورطين، بينما يظل التركيز منصبًا على كيفية تعامل الحكومة مع الاحتقان الشعبي المتفاقم وإيجاد حلول سلمية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها نيبال.

اعتقالات تشمل أجانب في شرق كازاخستان بتهمة التنقيب غير القانوني عن الذهب

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية اعتقال 19 شخصاً، بينهم أجانب، أثناء استخراجهم الذهب والمعادن الثمينة بشكل غير قانوني في شرق البلاد.

ووفق بيان رسمي للوزارة، تم العثور في موقع المنجم غير القانوني على حفارات وجرافة وآلات تكسير، وتمت مصادرتها ضمن التحقيق الجنائي الذي فُتح على الفور، وأكدت الوزارة أن مراقبة الموقع تمت باستخدام طائرة مسيرة لتعقب الأنشطة غير القانونية وضبط المسؤولين عنها.

ويأتي هذا الحادث في إطار جهود السلطات الكازاخستانية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الموارد الطبيعية وحماية الأمن الاقتصادي للبلاد.

وكانت الشرطة قد بدأت تحقيقاً رسمياً بعد ورود تقارير في منتصف أغسطس عن قيام بعض المنقبين بتحويل مجرى نهر أثناء استخراج الذهب بشكل غير قانوني، وقدّر الأثر المادي لهذه الأعمال غير القانونية بحوالي 300 مليون تنغي، ما يعادل 556,633 دولاراً أمريكياً.

بوينغ تتوصل لاتفاق مع نقابة العمال لإنهاء الإضراب بعد أكثر من شهر

أعلنت نقابة الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية، الممثلة لعمال شركة “بوينغ”، عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة ينهي الإضراب الذي استمر أكثر من شهر، ويشمل نحو 3200 عامل في قطاع الصناعات العسكرية.

وقالت النقابة في بيان، إن الاتفاق الذي يمتد لمدة خمس سنوات يتضمن تحسينات في الأجور العامة واستعادة مكافآت التوقيع، وسيتم عرضه على أعضاء النقابة للتصويت يوم الجمعة المقبل.

ويُنتج قطاع الصناعات العسكرية في “بوينغ” الطائرات المقاتلة مثل “إف-15” والأنظمة الصاروخية في مصانع بولايتي ميسوري وإلينوي، وخلال الإضراب، لجأت الشركة إلى توظيف عمال جدد لضمان استمرار عمليات الإنتاج، بعد أن تسببت إضرابات سابقة في أواخر العام الماضي بتوقف إنتاج الطائرة المدنية “بوينغ 737” والطائرة الكبيرة “777” لنحو شهرين.

وتواجه “بوينغ” تحديات متصاعدة في السنوات الأخيرة تشمل تأخر تسليم الطائرات والمنتجات المتعاقد عليها، وارتفاع التكاليف في بعض المشروعات الجديدة، بما في ذلك تحويل طائرتين “بوينغ 747” إلى طائرات رئاسية جديدة.

الاتفاق الجديد يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار قطاع الصناعات العسكرية وضمان استمرار إنتاج الطائرات الحرجة للمشروعات الدفاعية الأمريكية.