حوادث مأساوية حول العالم.. وفيات وانفجارات وغرائب «غير متوقعة»!

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية، تسببت بوفاة عدة أشخاص حول العالم، ففي ميشيغان الأمريكية، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة صغيرة في بلدة باث تاونشيب، فيما توفي اللاعب الكازاخي دياس توليو عن 19 عامًا خلال مباراة بالدوري، وأُغتيل رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي ستافروس ديموستينوس في وضح النهار، بينما رحل رئيس الوزراء الياباني الأسبق تومييتشي موراياما عن 101 عامًا، وأعلن رئيس الوزراء المنغولي غومبوجافين زاندانشاتار استقالته رسميًا، وفي رومانيا، أسفر انفجار في مبنى سكني بالعاصمة بوخارست عن قتيلين و12 مصابًا، فيما نجت طائرة أردنية في سوريا من حادث محتمل بهبوط اضطراري دون إصابات، الجزائر شهدت تفكيك خلية إرهابية جنوب البلاد، وحادث اعتداء جسدي في بوسماعيل، بينما كادت محطة وقود في الكرك اللبنانية تتحول إلى كارثة بعد إشعال عامل مصري النار انتقامًا من حبيبته، وحتى في إسرائيل، اقتحمت خنازير برية مدرسة قرب حيفا، ما أدى لإصابة طالبان بجروح طفيفة.

ميشيغان.. مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة

أعلنت السلطات المحلية في ولاية ميشيغان الأمريكية، مساء الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في بلدة باث تاونشيب.

وأوضح بيان صادر عن بلدية باث تاونشيب أن الحادث وقع قرابة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن جميع الركاب الثلاثة على متن الطائرة لقوا حتفهم في موقع الحادث، ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوياتهم.

نشرت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وألسنة لهب تخرج من موقع التحطم، الذي يقع في منطقة محاطة بأشجار كثيفة، ما يزيد من تعقيد جهود فرق الإنقاذ.

وصل طاقم من هيئة الطيران الفيدرالية إلى موقع الحادث للمشاركة في التحقيقات وتحديد الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الهيئة بخصوص ملابسات الحادث.

وأوصت إدارة الطوارئ المحلية السكان بعدم الاقتراب من منطقة تقاطع Peacock Road وClark Road، التي تم إغلاقها بالكامل لإفساح المجال لفرق الإنقاذ والاستجابة الطارئة للعمل بفعالية.

فيديو لاعتداء جسدي في بوسماعيل يشعل مواقع التواصل والسلطات الجزائرية تتحرك

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا في الجزائر، يظهر تعرض شخص لاعتداء جسدي ومحاولة اعتداء في منطقة بوسماعيل بولاية تيبازة.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يتعرض للضرب المبرح على وجهه، فيما سمع صراخه، ويعتقد أن الحادث جاء بدافع تصفية حسابات شخصية، وقد تم تصويره بشكل متعمد وعلني.

وبحسب مصادر محلية، باشرت السلطات الأمنية في ولاية تيبازة ومناطق مجاورة عمليات بحث واسعة للقبض على الجناة، مستخدمة عناصر استخباراتية لتحديد هوياتهم، فيما دعا ناشطون ومستخدمو الإنترنت إلى التحقيق والكشف عن مصير الضحية الذي لا يزال مجهولًا.

كما تم تداول أسماء وصور مشتبه بهم عبر صفحات متخصصة بالرصد، إلى جانب شكوى موجهة للنائب العام لمجلس قضاء تيبازة تضمنت التهم المحتملة مثل الاختطاف والاحتجاز والاعتداء الجسدي، وبث محتوى غير أخلاقي في الفضاء العام.

ويتوقع أن تؤدي جهود السلطات إلى توقيف المعتدين وتقديمهم للعدالة، وتنفيذ مداهمات لأماكن تجمعهم في المنطقة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام ووسائل الإعلام.

الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفارز الجيش التابعة للقطاع العسكري بولاية تامنغست نجحت في تفكيك خلية إرهابية تضم سبعة أفراد، كانت تخطط لتنفيذ نشاطات إجرامية في جنوب البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن العملية أسفرت عن استعادة مسدسين، ورشاشين من نوع كلاشينكوف، وستة مخازن ذخيرة، وكمية كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع “ثريا”.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في كامل التراب الوطني.

يأتي هذا الإعلان في ظل جهود متواصلة للجيش الجزائري لتصفية العناصر الإرهابية، حيث أُعلن مؤخرًا عن تصفية إرهابي خطير في منطقة الجبل الأبيض بقطاع تبسة قرب الحدود مع تونس، إضافة إلى مداهمات أسفرت عن تصفية أربعة إرهابيين آخرين في الجنوب الشرقي.

مصري في لبنان يشعل النار في محطة وقود انتقامًا من حبيبته.. وكادت كارثة كبيرة أن تقع (فيديو)

كادت منطقة الكرك شرقي لبنان أن تشهد كارثة كبيرة، بعدما أشعل عامل مصري النار في محطة وقود انتقامًا من حبيبته التي رفضت الارتباط به، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثّق مقطع فيديو لحظة الحادث، حيث ظهر العامل وهو يسكب البنزين على النار، في محاولة لإثارة الذعر وتهديد سلامة المحطة والمحيطين بها.

وتدخلت فرق الإطفاء والأمن اللبناني بسرعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى خزانات الوقود التي كانت ستؤدي إلى كارثة كبيرة، كما تم توقيف العامل على الفور.

وأوضحت شركة “ميدكو”، المالكة للمحطة، أن الحادث نجم عن خلاف شخصي بين العامل وحبيبته، مشيرة إلى نيتها تقديم شكوى قضائية ضده.

طائرة أردنية تهبط اضطرارياً في حلب دون خسائر إثر خلل فني

تعرضت طائرة مدنية أردنية لخلل فني أثناء هبوطها في مطار حلب الدولي بسوريا، اليوم الجمعة، لكنها تمكنت من إخلاء الركاب بأمان دون أي إصابات.

وأوضحت قناة “المملكة” الأردنية أن الطائرة كانت متجهة من عمان إلى حلب وعلى متنها 77 مسافراً، ووقع الخلل الفني في أحد المحركات قبيل الهبوط مباشرة.

وقالت شركة الخطوط الملكية الأردنية إنها أرسلت فريقاً هندسياً متخصصاً إلى مطار حلب لمعاينة الطائرة وإجراء الصيانة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً لإعادتها للعمل بأمان.

وتستأنف الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها بين عمان وحلب منذ مايو الماضي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، بعد توقف دام 14 عاماً عن مطار حلب الدولي.

خنازير برية تقتحم مدرسة قرب حيفا وإصابة طالبان بجروح طفيفة

شهدت مدرسة ثانوية في منطقة مسغاف قرب مدينة حيفا، الأربعاء الماضي، حادثة نادرة بعدما اقتحم زوج من الخنازير البرية حرم المدرسة، ما أسفر عن إصابة طالبين بجروح طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اندفاع أحد الخنازير عبر ساحة المدرسة واصطدامه بتلميذة، ما أدى إلى سقوطها وخدوش بسيطة، فيما أصيب تلميذ آخر خلال الحادث.

وأوضح مسؤولون في مجلس منطقة مسغاف أن الحادثة “غير اعتيادية وغير متوقعة”، مرجحين أن تكون الخنازير دخلت المدرسة الواقعة في منطقة غابية خلال عطلة الأعياد بحثاً عن الطعام، مستغلة خلو المكان من الطلاب.

وفاة لاعب كازاخي شاب أثناء مباراة بالدوري عن 19 عاماً

توفي اللاعب دياس توليو، مهاجم نادي خان تنغري، عن عمر 19 عاماً، خلال مباراة في المرحلة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الكازاخي أمام فريق إكيباستوز في مدينة ألماتي.

وأصيب توليو بتوعك مفاجئ في الدقيقة 62، قبل أن تسوء حالته ويتم حمله خارج الملعب، حيث أعلنت وفاته لاحقاً رغم محاولات إنعاشه.

ويعد توليو خريج أكاديمية نادي كايرات، وانتقل إلى خان تنغري بداية موسم 2024-2025، وشارك هذا الموسم في 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

الاتحاد الكازاخي لكرة القدم أعرب عن تعازيه وفتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الوفاة، وسط دعوات لتعزيز الفحوص الطبية الدورية للاعبين الشباب.

اغتيال رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي في وضح النهار

قُتل ستافروس ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي لكرة القدم، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول صباح الجمعة.

ووفق مصادر صحفية، أطلق مجهول يستقل دراجة نارية عدة رصاصات على ديموستينوس بالقرب من منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وحاول ابنه نقله إلى المستشفى، إلا أن السيارة تعرضت لحادث مروري أثناء الطريق، وتوفي ديموستينوس متأثرا بجراحه داخل المركبة.

وتباشر السلطات القبرصية تحقيقاتها، مع الاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود لتحديد ملابسات الجريمة وتسلسل الأحداث.

ويُعد ديموستينوس (49 عامًا) شخصية بارزة في الأوساط الرياضية القبرصية، إذ شغل سابقًا رئاسة نادي آريس ليماسول، وكان مرشحًا محتملاً لرئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم. إلى جانب نشاطه الرياضي، كان يمتلك شركة “ديموكارز” المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة.

وأُجلت مباراة نادي كارميوتيسا أمام أسيل ليسي مساء الجمعة عقب الحادث المأساوي، ويُذكر أن الفريق دربه اللاعب الروسي السابق ألكسندر كيرجاكوف عام 2023.

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق تومييتشي موراياما عن 101 عام

توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق تومييتشي موراياما، عن عمر يناهز 101 عام، في مستشفى مسقط رأسه بمدينة أويتا بجنوب غرب اليابان، وفق بيان صادر عن رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني، ميزوهو فوكوشيما.

قاد موراياما حكومة ائتلافية من يونيو 1994 حتى يناير 1996، وكان معروفًا باعتذاره الصادق لضحايا العدوان الياباني في آسيا خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيما في الذكرى الخمسين لنهاية الحرب عام 1995، وخلال فترة حكمه، أقرت الحكومة تشريعات لتقديم تعويضات للضحايا الناجين من القصف الذري في هيروشيما وناغازاكي.

رئيس وزراء منغوليا غومبوجافين زاندانشاتار يستقيل

أعلن رئيس الوزراء المنغولي غومبوجافين زاندانشاتار استقالته من منصبه، بحسب بيان رسمي نقلته قناة تلفزيون الصين المركزي.

وتولى زاندانشاتار رئاسة الحكومة في يونيو الماضي بعد أن رشحه حزب الشعب المنغولي الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات 2024، ودرس المالية والاقتصاد في معهد إيركوتسك للاقتصاد الوطني بين 1987 و1992، وشغل عدة مناصب سياسية بارزة، منها رئيس البرلمان من 2019 حتى 2024، ورئيس ديوان رئيس منغوليا منذ عام 2024.

قتيلان و12 مصاباً بانفجار مبنى سكني في بوخارست

وقع انفجار قوي في مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق بالعاصمة الرومانية بوخارست، ما أدى إلى انهيار عدة طوابق ومقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وتسبب الانفجار في تحطيم نوافذ مدرسة ثانوية مجاورة، بينما انهار طابقان بالكامل وتضررت طوابق أخرى. فرق الطوارئ تبحث عن أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، في حين لم يتسبب الانفجار بحدوث حريق.

والمبنى يقع في القطاع الخامس من بوخارست، وحوادث الانفجار تثير قلق السلطات المحلية بشأن السلامة في المباني القديمة.