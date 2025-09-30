حوادث مأساوية حول العالم.. وفيات وانهيارات وزلازل من إندونيسيا إلى أفغانستان

شهد اليوم العديد من الحوادث المأساوية حول العالم، ففي إندونيسيا، لقي طالب حتفه وأصيب العشرات إثر انهيار مفاجئ لمدرسة إسلامية في مدينة سيدوارجو، بينما فقدت فرنسا سفيرها في باريس في حادث يُرجح أن يكون انتحارًا بعد سقوطه من الطابق 22 لأحد الفنادق، وفي إسبانيا، توفي حارس مرمى شاب بعد إصابته البالغة خلال مباراة رياضية، وعلى صعيد آخر، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات الفلبين، ولكن لحسن الحظ لم تُسجل تقارير عن ضحايا، رغم التحذيرات من الهزات الارتدادية، وفي تونس، شهدت محافظة قابس حادثة اختناق جماعية بسبب تسرب غازات سامة من المجمع الكيميائي التونسي، ما أسفر عن إصابة عشرات التلاميذ، بينما في أفغانستان، فرضت سلطات طالبان انقطاعًا شاملاً للإنترنت، مما أربك الحياة اليومية في البلاد.

قتيل وعشرات الإصابات وطلاب عالقون تحت أنقاض مدرسة إسلامية في إندونيسيا

قتل طالب وأصيب 98 آخرون، فيما لا يزال 7 أطفال عالقين تحت أنقاض مدرسة “الخوزيني” الداخلية الإسلامية بعد انهيارها في مدينة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية.

وأفادت خدمات البحث والإنقاذ في مدينة سورابايا بأن العدد الإجمالي للضحايا لم يُحدد بعد بدقة، مؤكدة أن عمليات البحث مستمرة لاستخراج الأطفال العالقين تحت أنقاض غرفة الصلاة في المدرسة.

وتجمع أهالي الطلاب في المستشفيات وعلى مقربة من المبنى المنهار بقلق بالغ، وسط صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل الطلاب المصابين والمغطين بالغبار من القاعة المنهارة.

وأفاد شاهد عيان أن أكثر من 100 طالب كانوا مجتمعين لأداء صلاة العصر عندما انهار المبنى المكون من عدة طوابق فجأة.

وأكد الناطق باسم شرطة شرق جاوة، جولز أبراهام أباست، أن فرق الإنقاذ أخلت 79 مصابًا على الأقل، مع استمرار البحث عن المزيد تحت الأنقاض، مع احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

من جانبه، ناشد مدير المدرسة، الحاج عبد السلام مجيب، الجميع التحلي بالصبر، مشيراً إلى أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن تعليق أنشطة المدرسة مؤقتًا نتيجة الحادثة المؤسفة.

العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتًا بعد سقوطه من الطابق 22 لفندق حياة

في حادث مأساوي، تم العثور اليوم الثلاثاء على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا، نكوسيناثي عمانوئيل مثثثوا، ميتًا في منطقة بالقرب من فندق “حياة” في باريس بعد سقوطه من الطابق 22، وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، كان السفير البالغ من العمر 58 عامًا مفقودًا منذ يوم الاثنين، ليتم اكتشاف وفاته في اليوم التالي.

وأكد مكتب النيابة العامة في باريس أن جثة السفير تم العثور عليها بالقرب من الفندق، وأنه من المحتمل أن يكون قد أقدم على الانتحار بعد القفز من الطابق العلوي للفندق ذو الأربع نجوم. زوجة السفير كانت قد أبلغت عن اختفائه بعد أن تلقت رسالة مقلقة منه مساء الاثنين.

وفقًا للمعلومات الأولية، كان آخر موقع لهاتف السفير قد تم تسجيله قرب غابة بولونيا في باريس (الحي السادس عشر) حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وفي إطار التحقيق، قامت الشرطة بتفتيش المنطقة بدعم من فرقة الكلاب البوليسية، خوفًا من احتمال انتحاره.

ونكوسيناثي عمانوئيل مثثثوا كان قد تم تعيينه سفيرًا لجنوب أفريقيا لدى فرنسا في فبراير 2024، كما شغل منصب المندوب الدائم لدى منظمة “اليونسكو”.

وقد بدأ حياته السياسية في النضال ضد نظام الفصل العنصري، ليشغل عدة مناصب بارزة في حكومة جنوب أفريقيا، بما في ذلك وزير الأمن والحماية ووزير للفنون والثقافة في حكومات سابقة.

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين دون خطر تسونامي



أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة فيساياس الشرقية في الفلبين يوم الثلاثاء.

ورغم قوة الزلزال، أكد مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي، ووقع الزلزال على عمق ضحل بلغ نحو 11 كيلومترًا.

والسلطات المحلية لم تتلقَ تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة، ولكن فرق الطوارئ بدأت في تفتيش المباني والبنى التحتية في مدينة سيبو والمناطق المجاورة، وظهرت لقطات مصوّرة لحظة توقف عرض لملكة جمال في سيبو نتيجة اهتزاز المبنى بسبب الزلزال.

من جانبها، حذرت هيئة الزلازل الفلبينية من احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الأيام القادمة، داعية السكان إلى البقاء في حالة يقظة.

يذكر أن الفلبين تقع ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو نطاق نشط من البراكين والصدوع التي تشهد هزات أرضية متكررة.

وفاة مأساوية لحارس شاب خلال مباراة رسمية في إسبانيا

توفي الحارس الإسباني الشاب راؤول راميريس، لاعب نادي كوليندرس، عن 19 عامًا، بعد إصابته الخطيرة خلال مباراة في دوري الدرجة الخامسة الإسباني.

وقع الحادث في الدقيقة الـ60 من اللقاء، حين حاول راميريس التصدي لكرة عرضية واصطدم بشكل عنيف مع أحد لاعبي الخصم، ما أدى إلى إصابة بالغة في الرأس تسببت بنزيف دماغي وفقدان وعيه، إضافة إلى توقف مفاجئ في القلب داخل أرض الملعب.

وحاول مدرب الفريق، رافا دي لا بينيا، إنقاذه عبر التنفس الاصطناعي، كما تدخلت مشجعة تدرس الطب من بين الحضور لتقديم الإسعافات الأولية.

وخلال نقله إلى المستشفى، تعرض راميريس لأزمة قلبية ثانية، وبرغم الجهود الطبية المكثفة، فارق الحياة صباح الأحد الماضي في قسم العناية المركزة بمدينة سانتاندير.

انقطاع كامل للإنترنت في أفغانستان

شهدت أفغانستان، انقطاعًا كاملاً للإنترنت، في خطوة تأتي ضمن تحرك سلطات طالبان لتطبيق إجراءات أخلاقية، حيث تم فصل شبكات متعددة على مراحل خلال الصباح.

وتتأثر خدمات الهاتف أيضًا، إذ لا يوجد اتصال في كابول أو هرات أو مزار الشريف، مع توقف جميع البوابات الإلكترونية العاملة في البلاد، بحسب تقارير إعلامية محلية ودولية.

وأفادت منظمة لرصد الإنترنت والأمن السيبراني بأن نسبة “الاتصال الوطني الإجمالي في أفغانستان باتت الآن أقل من 1% من المستويات الطبيعية”، ما يُعد انقطاعًا شاملاً.

وفي تصريح لمصدر حكومي أفغاني طلب عدم كشف هويته، أكّد أن طالبان قطعت اتصال الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر”، مشيرًا إلى أن القطع سيؤثر على القطاع المصرفي والجمارك وجميع الخدمات الحيوية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد سيطرة حركة طالبان على حكم أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، وسط استمرار القيود على النساء والأنشطة المدنية.

وكان المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أعلن في يوليو الماضي اعتراف روسيا رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية، وهو ما أكّدته لاحقًا وزارة الخارجية الأفغانية.

تسربات غازية في قابس: عشرات التلاميذ يتعرضون للاختناق والتحذيرات البيئية تتصاعد

شهدت محافظة قابس جنوب شرقي تونس، حادثة اختناق جماعية طالت أكثر من 50 تلميذًا في منطقة شط السلام نتيجة تسرب غازات من المجمع الكيميائي التونسي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات، في حادثة أعادت ملف التلوث الصناعي إلى الواجهة.

وحسب حملة “أوقفوا التلوث”، فإن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهد شهر سبتمبر الجاري ثلاث حالات اختناق سابقة في مدينة غنوش والمناطق المجاورة، وصل فيها عدد المصابين إلى أكثر من 100 حالة، فيما تستمر بعض الحالات في تلقي العلاج بمستشفى قابس، مع ظهور مضاعفات تشمل شلل الأطراف وضيق التنفس.

وأكد الأهالي والمجتمع المدني أن المنطقة الصناعية في قابس تعاني من غياب معايير السلامة البيئية والصحية، واهتراء الوحدات الصناعية التي يزيد عمرها عن نصف قرن، ما يجعل التسربات الغازية أكثر تكرارًا وحدة.

وشددوا على أن القرارات الحكومية السابقة، ومنها قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها بعيدًا عن الأحياء السكنية، لم تُنفذ بشكل كامل، فيما تستمر الحكومة في السماح بتوسيع الإنتاج الصناعي وزيادة إنتاج الفوسفاط ومشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والأمونياك.

من جهته، اعتبر المنسق الجهوي لقسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رابح بن عثمان، أن أزمة قابس تعكس “غياب رؤية واضحة للدولة تجاه الملف البيئي”، مشيرًا إلى أن المصانع الحكومية تعمل بأساليب إنتاج قديمة وملوثة دون الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، وأن الحل الأمثل يكمن في تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية كما جرى في صفاقس.

ودعت حملة “أوقفوا التلوث” السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية صحة المواطنين والبيئة، محذرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى تداعيات صحية وبيئية كارثية، بما في ذلك تفشي الأمراض التنفسية والجلدية والسرطانية.

الشرطة الصربية تعتقل 11 مشتبها بتدنيس مساجد وأعمال تخريب متطرفة في فرنسا وألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية الصربية عن توقيف 11 شخصا في مدينتي فيليكا بلانا وبلغراد للاشتباه بتورطهم في أعمال تخريبية ذات دوافع متطرفة ارتُكبت في فرنسا وألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين متهمون بارتكاب جرائم جنائية مرتبطة بالتمييز العرقي وأشكال أخرى من التمييز، إضافة إلى أعمال يُشتبه في صلتها بالتجسس.

كما كشفت التحقيقات أن أحد المواطنين الصرب قام بتشكيل مجموعة إجرامية متطرفة ضمّت عدداً من مواطني البلاد، وارتكبت خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025 سلسلة اعتداءات شملت: رشّ متحف الهولوكوست ومعابد يهودية ومطعماً يهودياً في فرنسا بالطلاء الأخضر، ووضع رؤوس خنازير قرب مساجد في باريس، وهياكل خرسانية تحمل رسائل متطرفة بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما ما يزال منظّم الشبكة الرئيس فارّا مطلوباً للعدالة.

يذكر أن حادثات مشابهة ظهرت في باريس في وقت سابق من سبتمبر، إذ وُجدت رؤوس خنازير تحمل اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرب مساجد، دون تأكيد ارتباطها بالقضية الحالية.

تركي آل الشيخ ينفي أي تعاون مع باسم يوسف عبر منصة “شاهد”

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الأخبار التي ترددت عن تعاون مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عبر منصة “شاهد”.

وقال آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “خبر غير صحيح وغير مستغرب هذا نوع من الأخبار من نفس الموقع”، في إشارة إلى مصدر الشائعة.

وكانت الشائعات قد انتشرت صباح اليوم على تويتر وتيك توك، مدعية أن منصة “شاهد” ستعرض برنامجًا مكونًا من 6 حلقات لباسم يوسف، المعروف بسخريته اللاذعة من القضايا السياسية والاجتماعية، مما أثار جدلاً واسعًا بين النشطاء.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” في مصر عن استضافة شبكة قنوات ON للإعلامي باسم يوسف ضمن سلسلة حلقات خاصة يقدّمها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه “كلمة أخيرة”، على أن تنطلق السلسلة ابتداء من 7 أكتوبر.

وأكد باسم يوسف عبر منشور على صفحته في فيسبوك أنه سيظهر مجددًا على الشاشة المصرية، موضحًا: “حنكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وحنقول شوية حكايات لطيفة عن ما وراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها”.

الكويت.. القبض على مصري خطط لتفجير دور العبادة

أعلنت السلطات الكويتية عن إلقاء القبض على مصري ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية تستهدف دور العبادة في البلاد.

ووفقًا لصحيفة “القبس”، فقد خضع المتهم لتحقيقات موسّعة بعد إحالته من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، واعترف بانتمائه للجماعة الإرهابية وتبنّيه لأفكارها المتطرفة، كما أكد أنه كان يسعى إلى تنفيذ عملية تهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف الاستقرار الوطني.

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من القبض على المتهم بعد متابعة استخباراتية دقيقة، وعُثر في مقر سكنه على مواد وأجهزة لصناعة المتفجرات، بالإضافة إلى وثائق تفصيلية عن طرق تحضيرها واستخدامها، ما يعكس خطورة المخطط الإرهابي.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى أن “أمن الكويت خط أحمر”، مؤكداً أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بجهد لحماية أمن البلاد ومنع أي محاولات تهدد سلامة المجتمع.

وأكدت الوزارة أن القبض على المتهم جاء ضمن جهودها الاستباقية للحفاظ على الأمن الوطني، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات لزعزعة استقرار الكويت.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسحب مسحوق قرفة ملوث بالرصاص من الأسواق

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب عاجل لمسحوق قرفة من علامة “وايز وايف” التجارية بعد ثبوت احتوائه على مستويات خطيرة من الرصاص، المعروف بمخاطره الصحية التي تشمل اضطرابات النمو وأمراض الجهاز العصبي وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى ارتباط محتمل باضطراب طيف التوحد.

وأوضحت شركة SLR Food Distribution، مقرها نيويورك، أن سحب المنتجات يتم فوراً بعد فحص إدارة الغذاء والدواء الذي أظهر تجاوز مستويات الرصاص الحدود المسموح بها.

وتم توزيع العبوات في عدة ولايات منها نيوجيرسي ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت وماريلاند ومينيسوتا وأوكلاهوما وأوهايو، خلال الفترة من 15 فبراير 2024 حتى 28 يونيو 2025. وتأتي العبوات المستدعاة بسعة 50 غراماً داخل عبوات بلاستيكية شفافة بأغطية سوداء وتحمل الرقم المرجعي 0 688474 302853.

وحذرت السلطات من أن التعرض حتى لكميات صغيرة من الرصاص قد يسبب أعراضاً مثل آلام البطن والغثيان والقيء والإرهاق، فيما يؤدي التعرض المزمن إلى أضرار خطيرة تشمل اضطرابات النمو عند الأطفال ومشكلات عصبية طويلة الأمد وتأثيرات على الكلى وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين.

وأشار الخبراء إلى أن الرصاص يتراكم في الدم والأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والرئتين، وقد يسبب أضراراً دائمة في الجهاز العصبي المركزي.

وبينت إدارة الغذاء والدواء أن أسباب تلوث القرفة بالرصاص غير واضحة بعد، لكنها أشارت إلى احتمالات تشمل وجود الرصاص في التربة، أو إضافته عمداً لأغراض تجارية، أو استخدامه كمادة تلوين.

ودعت المستهلكين الذين اشتروا هذه المنتجات إلى إعادة العبوات إلى مكان الشراء لاسترداد قيمتها كاملة.

توقيف حليمة بن علي ابنة الرئيس التونسي السابق في باريس بناءً على طلب من تونس

تم توقيف حليمة بن علي، إحدى بنات الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في باريس بناءً على طلب من السلطات التونسية، حسب ما أفاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة “لوفيغارو” أن حليمة بن علي ستعرض يوم الأربعاء أمام النيابة العامة للإبلاغ بطلب الاعتقال المؤقت، قبل أن تمثل لاحقًا أمام قاضٍ مختص لبت أمر وضعها تحت المراقبة القضائية أو تسليمها إلى السلطات التونسية.

ورغم عدم الإفصاح عن السبب المحدد وراء طلب تونس، أكدت المصادر القضائية أن الإجراءات تأتي في إطار مساعي تونس لمتابعة قضايا فساد وتهريب أموال مرتبطة بالأسرة الحاكمة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن حليمة بن علي هي الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي من زوجته ليلى الطرابلسي، وقد غادرت تونس مع والديها إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم بن علي في 14 يناير 2011، وكانت حينها في الثامنة عشر من عمرها.