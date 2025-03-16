 حوادث مأساوية في مصر.. أم تقتل أطفالها الثلاثة «خنقاً» بعد السحور

في واقعة مأساوية، شهدتها محافظة القليوبية شمال القاهرة، أنهت أم حياة أبنائها الثلاثة “خنقا” داخل منزلها أثناء نومهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “شهدت منطقة عزبة منطاوي، التابعة لـ”أبو زعبل” في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية كارثة إنسانية، أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر حوالي 35 عاما، على إنهاء حياة أبنائها الثلاثة خنقا داخل منزلها المتواضع، والذين كانوا يعيشون مع والدتهم في ظروف معيشية صعبة”.

ووفق المعلومات، “كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام ربة المنزل بالتخلص من حياة ابنائها الثلاثة وهم شهد صالح محمود 12 عاما، ومحمود صالح محمود 6 سنوات، وآية صالح محمود 4 سنوات، خنقا لمرورها بحالة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتدعى “سوزان ح ع” 35 عاما، وصرحت بدفن الجثث الثلاث عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما تحفظت أجهزة الأمن على زوج المتهمة وتبين انه هو من بلغ الأجهزة الأمنية بالحادث”.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، “أن المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة تخلصت منهم عقب تناول طعام السحور أمس قبل فجر اليوم حيث قامت بخنقهم واحدا تلو الآخر عقب نومهم بمنزلهم بعزبة المنطاوي بمنطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية”.

انفجار محول كهربائي يغرق “بنما” في ظلام دامس

وقع انفجار في محول كهربائي بمحطة كهرحرارية في بنما، “تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد”.

وقال مدير هيئة الخدمات العامة(ASEP) زيلمار كريسبو: “إن انفجارا في محول بمحطة الطاقة الحرارية مما تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد”.

من جهته، أكد رئيس بنما، خوسيه مولينو، “حدوث الانقطاع الشامل للكهرباء في البلاد، حيث كتب عبر منصة “إكس”: “أبلغتني هيئة ASEP بانقطاع الكهرباء على المستوى الوطني”.

🇵🇦 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗼𝘂𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮



Panama experienced a countrywide blackout due to an explosion and fire in a generator at the La Chorrera Thermoelectric Power Plant.



Firefighters are working to put out the blaze, and officials expect to partially… pic.twitter.com/waJzZVwRXi — The Global Beacon (@globalbeaconn) March 16, 2025

🚨Udate: Panama hit with nationwide blackout, confirmed by President Molino! Cuba was also hit with a nationwide blackout!! pic.twitter.com/a3rsZjWC0r — US Homeland Security News (@defense_civil25) March 16, 2025

#PANAMÁ | Apagón general. El presidente, @JoseRaulMulino, informó que el daño fue provocado por "una generadora eléctrica privada que causó que el sistema accionara su protección". Agregó que el sistema se está reactivando y "poco a poco se irá normalizando esta falla que no… pic.twitter.com/9WUCREKsiI — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 16, 2025

مصر.. مصرع وإصابة 29 شخصا بحادث مرور مروع

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون “بحادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في محافظة المنوفية شمالي مصر اليوم الأحد”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وقع الحادث المروع اليوم الأحد بين سيارة نقل ثقيل وحافلة “ميني باص” كانت تقل عددا من الركاب، أمام المنطقة الصناعية بمدينة السادات على طريق شبين الكوم- السادات بمحافظة المنوفية، وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت 4 حالات وفاة و25 مصابا إلى المستشفيات، وتسبب الحادث في انقلاب حافلة الركاب وتحطم أجزاء كبيرة منه”.

للمرة الثانية خلال أيام.. رصد هزة أرضية قرب شرم الشيخ في مصر

سجلت محطات شبكة العجلة الزلزالية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية على بعد 113 كم شمال شرم الشيخ اليوم الأحد.

وأوضح المعهد في بيان، أن “قوة الهزة الأرضية 3:96 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 16.07 كيلومتر”، وذكر أن “أعلى قيم العجلة الزلزالية سجلت في محطة نويبع وبلغت قيمتها 3.23 جال”.

وأشار إلى أن “هذه القيم لا تمثل خطورة من الناحية العلمية والقياسية على الأفراد والمنشآت، منوها بأنه لم يرد للمعهد ما يفيد بتأثر أي مناطق بمدينة نويبع وشرم الشيخ من الزلزال”.

وفي 6 مارس الجاري، “سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، هزة أرضية بقوة 4.19 درجة على مقياس ريختر، على بعد 131 كيلومترا شمال شرم الشيخ، وعلى عمق 19:23 كيلومترا”.

العراق يضبط 7 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

أعلن العراق، “ضبط أكثر من 7 ملايين حبة كبتاغون قبل دخولها للبلاد قادمة من سوريا، عبر تركيا”.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، بـ”ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من إدارة المخدرات السعودية”.

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية، إن “عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية” في إقليم كردستان شمال البلاد أسفرت عن “ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا، وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة”.

وأوضح مسؤول أمني، لوكالة فرانس برس، أن “الشاحنة كانت محملة بسبعة ملايين حبة كبتاغون”.