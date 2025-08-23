حوادث مأساوية وأمنية تهزّ العالم.. وفيات وكوارث أمنية تضرب عدّة دول

شهد العالم خلال الأيام الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية، ففي مصر، لقي 6 طلاب حتفهم وأصيب 24 آخرون في حادث غرق مأساوي بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية أثناء رحلة ترفيهية، وفي أوكرانيا، تحطمت طائرة مقاتلة خلال مهمة قتالية، مما أسفر عن وفاة طيارها، كما فقد 5 أشخاص حياتهم في حادث حافلة سياحية في نيويورك بالولايات المتحدة، على الصعيد السياسي، طالب المدعي العام في الكونغو الديمقراطية بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهم خيانة وجرائم حرب، بينما تواصل السلطات اللبنانية ومصر حملاتها الأمنية ضد عصابات المخدرات، بضبط وحرق كميات ضخمة من المخدرات، وفي اليابان، أصيب 18 شخصاً إثر رش مادة حارقة في مجمع تجاري بطوكيو، فيما أعلنت شركة “تيك توك” عن تقليص مئات الوظائف في بريطانيا ضمن خطة إعادة هيكلة عالمية، وفي الولايات المتحدة، وقع انفجار ضخم في مصنع للزيوت بولاية لويزيانا، تلاه حملة إقالات واسعة في صفوف كبار قادة الجيش الأمريكي، أما في أرمينيا، وقع خطأ تاريخي في خطاب رسمي خلال ذكرى استقلال البلاد، في حين تستعرض الصين شبكة سكك حديد فائقة السرعة الأطول عالمياً، بطول 45,000 كيلومتر.

مصر: وفاة 6 طلاب وإصابة 24 في حادث غرق مأساوي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، وفاة 6 طلاب وإصابة 24 آخرين في حادث غرق مأساوي وقع بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية، أثناء رحلة نظمتها إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، يتابع عن كثب إجراءات الرعاية الطبية والإسعافية المقدمة للمصابين.

وأعربت الوزارة عن بالغ حزنها لفقدان الأرواح، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أن هيئة الإسعاف المصرية استجابت فوراً للبلاغ، حيث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسعفت 3 مصابين في الموقع، بينما نُقل 13 إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وشدد وزير الصحة على التزام الوزارة بتوفير جميع الإمكانيات الطبية واللوجستية لدعم المصابين وأسرهم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة أثناء الرحلات الجماعية إلى الشواطئ، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

تحطم طائرة حربية أوكرانية ومصرع طيارها أثناء مهمة قتالية

أفادت القوات الجوية الأوكرانية بمصرع طيار مقاتلة من طراز “ميغ-29” أثناء هبوط الطائرة بعد إتمام مهمة قتالية في ليلة 23 أغسطس.

وأوضحت القوات في بيان أن الطيار الرائد سيرغي بوندار، من مواليد عام 1979، لقي حتفه في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب وملابسات تحطم الطائرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

مصرع 5 أشخاص على الأقل في حادث حافلة سياحية بنيويورك

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم إثر فقدان سائق حافلة سياحية السيطرة عليها وانحرافها إلى خندق جانب الطريق في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” عن الشرطة.

وكانت الحافلة عائدة من شلالات نياغرا إلى نيويورك، وعلى متنها 52 شخصاً بما فيهم السائق. وأوضح المتحدث باسم شرطة نيويورك جيمس أوكالاغان أن معظم الضحايا كانوا من السياح الهنود والصينيين والفلبينيين.

وتم نقل 30 شخصاً على الأقل إلى المستشفى بإصابات متفاوتة، فيما اعتبرت السلطات أن معظم الركاب لم يكونوا مربوطي أحزمة الأمان، ما أدى إلى قذف عدة أشخاص خارج الحافلة أثناء الحادث.

الكونغو الديمقراطية: المدعي العام يطالب بعقوبة الإعدام للرئيس السابق كابيلا

طالب المدعي العام في الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، في قضية خيانة تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقتل واغتصاب خلال فترة حكمه التي استمرت قرابة 20 عاماً.

ويمثل كابيلا للمحاكمة غيابياً منذ يوليو الماضي، وسط تصريحات أنصاره بأن المحاكمة تحمل دوافع سياسية. كما تتهمه الحكومة الكونغولية بدعم متمردي حركة “أم 23” المدعومين من رواندا، والذين سيطروا على مدن وبلدات رئيسية في شرق البلاد خلال الأشهر الماضية.

وكانت الحصانة الرئاسية لكابيلا قد أُلغيت في مايو 2025، ما مهّد الطريق لمحاكمته، في حين أن مكانه الحالي غير معروف.

وتجدر الإشارة إلى أن كابيلا تولى الرئاسة في سن 29 عاماً بعد اغتيال والده الرئيس السابق لوران كابيلا، وتم تمديد ولايته بتأجيل الانتخابات لعامين بعد انتهائها في 2017.

انفجار ضخم وحريق في مصنع زيوت ومواد تشحيم بولاية لويزيانا الأمريكية

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية انفجاراً ضخماً أعقبته نشوب حريق في مصنع لإنتاج الزيوت ومواد التشحيم تابع لشركة “سميتي سابلاي”.

وأفادت القناة التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة “إن بي سي” بأن موظفي مكتب العمدة يتواجدون حالياً في الموقع، وتم طلب إخلاء سكان المناطق المجاورة تحسباً لامتداد الحريق إلى الخزانات المجاورة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من المصنع بعد الانفجار. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

هيغسيث يطيح بكبار قادة القوات البحرية الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث أقال عدداً من كبار قادة القوات البحرية، بينهم الأدميرال ليزا فرانتشتي، أول امرأة تتولى منصب رئيس العمليات البحرية، ضمن حملة تطهير قيادية واسعة شملت أيضاً كبار ضباط القوات الجوية والاستخبارات والمسؤولين القانونيين العسكريين.

وأوضحت التقارير أن أسماء البدلاء لا تزال قيد الترشيح، وأن الإقالات تأتي في إطار توجه الإدارة الأمريكية لإعادة تركيز الجيش على مهامه القتالية الأساسية، والتخلص من ضباط مرتبطين بسياسات التنوع والشمول التي انتقدتها إدارة ترامب.

وشملت التحركات أيضاً إقالات في حلف شمال الأطلسي، مثل نائب الأدميرال شوشانا تشاتفيلد، أول امرأة تدير كلية الحرب البحرية الأمريكية، والتي شغلت منصباً رفيعاً في الناتو منذ 2023.

كما أقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيت، رئيس استخبارات البنتاغون، الفريق أول جيفري كروز، بسبب “فقدان الثقة”، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة “واشنطن بوست”.

وتأتي هذه الإقالة ضمن سلسلة تغييرات واسعة في القيادة العسكرية والاستخباراتية، في إطار ما وصفته المصادر بـ”عملية تطهير واسعة” داخل أجهزة الأمن القومي.

ويرى مراقبون أن هذه الإقالات تستهدف بشكل خاص النساء الداعمات لمبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI) داخل الجيش، في حين كان مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية جيفري كروس آخر مسؤول استخباراتي رفيع خسر منصبه ضمن هذه الحملة.

مداهمة منزل بولتون: فانس ينفي أي دوافع سياسية

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمنزل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لا تشكل “انتقاما سياسيا”، مشيراً إلى أن التحقيق يتركز على الوثائق المصنفة سرية لكنه يتناول مخاوف أوسع تتعلق بالقانون.

وجاء هذا التصريح بعد اقتحام عملاء الـFBI لمنزل بولتون في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند صباح الجمعة، بأمر من مدير المكتب كاش باتيل، ضمن تحقيق رفيع المستوى بشأن احتفاظ بولتون المحتمل بوثائق سرية بطريقة غير قانونية.

ورغم أن الرئيس دونالد ترامب نفى علمه بالمداهمة مسبقاً، ووصف بولتون بأنه “شخص منحط” وربما “غير وطني”، إلا أن التحقيق مستمر ويعتبر جزءاً من ملف وثائق سرية بدأ منذ سنوات وأوقف في عهد إدارة بايدن لأسباب وصفت بأنها “سياسية”.

بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لمدة 17 شهراً في إدارة ترامب، شهد خلافات حادة مع الرئيس، وتعرض لهجمات مستمرة شملت إزالة الحراسة عنه وتهديده بالسجن بسبب كتاب نشره اتهم فيه ترامب بعدم الاطلاع الكافي على السياسة الخارجية والتركيز على إرثه الإعلامي.

تيك توك تقلّص مئات الوظائف في بريطانيا ضمن خطة لإعادة الهيكلة

أعلنت شركة “تيك توك” عن تقليص مئات الوظائف في المملكة المتحدة، ضمن خطة عالمية لإعادة هيكلة عمليات الثقة والسلامة، وذلك بالتزامن مع توسع استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى على منصتها.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا)، أوضحت الشركة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى “تركيز العمليات في عدد أقل من المواقع حول العالم”، وتشمل هذه الخطط وظائف في المملكة المتحدة، إلى جانب جنوب وجنوب شرق آسيا.

وأكدت “تيك توك” أن أعمال الموظفين المتأثرين سيتم إعادة توزيعها على مكاتب أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض مقدمي الخدمات الخارجيين، فيما ستبقى بعض الأدوار والمهام المتعلقة بالثقة والسلامة في بريطانيا.

بكين تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة الأطول في العالم بطول 45,000 كيلومتر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شبكة ضخمة من السكك الحديدية فائقة السرعة في بكين، بطول يزيد عن 45,000 كيلومتر، متفوقة بذلك على إجمالي طول شبكات القطارات في بقية دول العالم مجتمعة.

وتظهر اللقطات المتداولة سككا متعددة ومسارات متوازية، تسير عليها قطارات فائقة السرعة تصل سرعتها إلى 350 كيلومتراً في الساعة.

ووفق وسائل الإعلام، توفر هذه القطارات للمسافرين مقاعد مريحة، إمكانية تناول الوجبات، واتصالاً بالإنترنت عبر الجيل الخامس طوال الرحلة، رغم السرعات العالية التي تتحرك بها.

ضبط 20 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون بحوزة 4 أتراك في مطار بيروت

تمكنت قوى الأمن اللبنانية في مطار بيروت من ضبط نحو 20 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون كانت بحوزة 4 مواطنين أتراك متجهين إلى الكويت، حيث تم العثور على المخدرات مخبأة وملفوفة على أجسادهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية التزامها الكامل بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان، مشددة على أن هذا الملف من أولوياتها ويُتابع باستمرار حماية للمجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة.

يذكر أن السلطات اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة تصنيع المخدرات وتهريبها، وكشف وضبط عمليات التهريب إلى الخارج.

الأمن المصري يحرق 13 طن مخدرات بعد ضبط عصابة خطيرة في الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية في ضربة وصفت بالحاسمة، حيث بلغت القيمة المالية للمخدرات نحو 795 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات والتحريات أكدت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بزراعة قطعة أرض في الظهير الصحراوي بمنطقة القنطرة شرق بالمحافظة بنبات الهيدرو المخدر، وحيازة كميات كبيرة من المخدرات تمهيداً للاتجار بها.

وأشار البيان إلى أن التشكيل العصابي استغل تضاريس المنطقة للتخفي عن الأجهزة الأمنية، ما استدعى إعداد أكمنة وضبط المزرعة والقائم عليها، وهو عنصر جنائي شديد الخطورة.

وجرى ضبط 13 طن من مخدر الهيدرو، منها 8 أطنان نبات كامل النمو و5 أطنان مخزنة في مخابئ سرية، إضافة إلى 145 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، ليتم حرقها بعد ذلك ضمن الإجراءات الأمنية.

رئيس وزراء أرمينيا يخطئ في تحديد تاريخ اعتماد إعلان الاستقلال

ارتكب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خطأ في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاعتماد إعلان استقلال الجمهورية، حيث أشار إلى أن الإعلان تم اعتماده في 23 أغسطس 1991، في حين أن التاريخ الصحيح هو 23 أغسطس 1990.

وقام المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا بتوزيع نص الخطاب بنفس الخطأ، قبل أن يتم تصحيحه لاحقاً على صفحة باشينيان الرسمية على فيسبوك وعلى موقع الحكومة على الإنترنت.

ويشير إعلان الاستقلال إلى أنه يشكل أساس دستور أرمينيا، ويتضمن دعوة إلى الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية الأرمنية التي وقعت عام 1915 في تركيا العثمانية وأرمينيا الغربية، بالإضافة إلى الإشارة إلى القرار المشترك للمجلس الأعلى لأرمينيا السوفيتية والمجلس الوطني لإقليم قره باغ الصادر في 1 ديسمبر 1989 بشأن إعادة توحيد جمهورية أرمينيا وإقليم قره باغ.

اليابان: 18 مصاباً في حادثة رش غاز داخل مجمع تجاري شهير في طوكيو

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، اليوم السبت، بإصابة 18 شخصاً جراء حادثة رش غاز داخل مجمع تجاري مكتبي كبير في حي شيبويا بالعاصمة طوكيو، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً في المنطقة.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المادة التي تم استخدامها هي رذاذ الفلفل، وليس غازاً مسيلاً للدموع كما أُشيع في التقارير الأولية.

وقع الحادث حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، داخل مجمع Shibuya Hikarie الشهير، والذي يضم عدداً من المتاجر والمطاعم، إلى جانب مسرح وقاعات مناسبات ومكاتب، ويُعد وجهة بارزة للشباب والسياح.

وأعلنت الشرطة أنها احتجزت رجلاً على خلفية الحادث، للاشتباه بقيامه باعتداء متعمد بهدف إلحاق الأذى. وكشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به كان جالساً بجانب أحد الضحايا في منطقة الطعام، حيث نشب بينهما شجار، تطور إلى قيامه برش الغاز نتيجة “غضب شديد”.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث وأسباب استخدام المادة الحارقة في مكان عام مزدحم.