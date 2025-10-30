حوادث مأساوية وجرائم حول العالم

شهد اليوم الخميس سلسلة أحداث بارزة على مستوى العالم، شملت توترات سياسية في الولايات المتحدة مع دعوة ترامب إلى سجن بايدن وسط جدل حول تحقيق “Arctic Frost”، وحوادث مأساوية في مصر بوفاة مصورين، بالإضافة إلى انفجار صهريج غاز في فيتنام، واحتجاجات واسعة في سلوفينيا بعد مقتل مواطن، وتفكيك شبكة مخدرات دولية في الجزائر.

ترامب يدعو إلى سجن بايدن وسط جدل حول تحقيق “Arctic Frost” واستهداف نواب جمهوريين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” اليوم الخميس، إلى سجن سلفه جو بايدن، واصفًا إياه بـ”المجرم والفاشل”، معبّرًا عن استمتاعه بمشاهدته يتلوى، وذلك في سياق انتقاده لتقرير يشير إلى أن التحقيق معه في قضية “Arctic Frost” بدأ على أسس ضعيفة.

وأشار ترامب إلى أن التحقيق، الذي بدأ في أبريل 2022 وأشرف عليه لاحقًا المستشار الخاص السابق جاك سميث، ركّز على محاولات الطعن في نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك تقديم قوائم بديلة من المندوبين الانتخابيين، بينما كشفت وثائق جديدة حصول مكتب التحقيقات الفيدرالي على سجلات هواتف تسعة نواب جمهوريين من بينهم ثمانية أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ، دون توضيح الأسباب الدقيقة لاستهدافهم.

وقال السيناتور تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن التحقيق وما صاحبه من “تسليح سياسي للأجهزة الفيدرالية في عهد بايدن ربما كان أسوأ من فضيحة ووترغيت”، داعيًا إلى مساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

وأكد مدير الـFBI كاش باتيل أن المكتب تحت قيادته سيلتزم بالشفافية والمساءلة ولن يستخدم مجددًا كسلاح ضد الشعب الأمريكي، فيما تعهد الكونغرس بمواصلة التحقيق واستدعاء شخصيات بارزة مثل جاك سميث والمدير السابق للـFBI كريستوفر راي للإدلاء بشهاداتهم.

وتأتي تصريحات ترامب وسط جدل واسع حول استهداف المسؤولين الجمهوريين في التحقيق، حيث أشار بعض النواب إلى أن سبب استهدافهم الوحيد كان انتماؤهم للحزب الجمهوري، مؤكدين عدم علمهم بمبررات جمع بيانات هواتفهم.

مصرع مصورين مصريين في حادث مأساوي ببورسعيد

لقي المصوران الصحفيان ماجد هلال وكيرلس صلاح مصرعهما اليوم في حادث مأساوي أثناء تأديتهما عملهما في مدينة بورسعيد.

وأوضح زميلهما كريم عبد العزيز أن الحادث وقع أثناء تصويرهما لمصنع تابع لشركة صن كريت، حيث طُلب منهما الصعود على الونش (رافعة) لالتقاط صور من الأعلى، دون توفير أي وسائل أمان، ما أدى إلى سقوطهما من ارتفاع كبير ووفاتهما على الفور.

ونعى عبد العزيز زميلَيه بتأثر شديد، مؤكداً أن الحادث المفجع أودى بحياة “أقرب الصحافيين إلى قلبه في غمضة عين”. كما عبّر أصدقاؤهما عن حزنهم العميق ودعواتهم بالرحمة لهما، مشيرين إلى تضحياتهما في أداء واجبهما المهني.

ويُعد ماجد هلال وكيرلس صلاح من الوجوه المعروفة في الوسط الإعلامي والفني، وفقد الوسط الصحفي اليوم اثنين من أبرز عناصره الشباب أثناء أداء واجبهم المهني.

انفجار صهريج غاز في شمال فيتنام يتسبب بحريق وإصابة سائقه

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انفجار صهريج غاز في مقاطعة هونغ ين شمال فيتنام، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع ألحق أضرارًا بعدة سيارات في محيط الحادث.

وأصيب سائق الصهريج بحروق خطيرة نتيجة الانفجار، فيما هرعت فرق الإطفاء والشرطة إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة.

سلوفينيا.. احتجاجات حاشدة بعد مقتل رجل على يد أحد أفراد مجتمع الغجر والحكومة تعد بإصلاحات أمنية واسعة

أشعل مقتل رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، يدعى أليس سوتار، على يد شاب من مجتمع الغجر في مدينة نوفو ميستو، موجة احتجاجات واسعة في سلوفينيا، إذ خرج الآلاف إلى الشوارع متهمين الحكومة بالتقاعس عن حماية المواطنين تجاه تصاعد أعمال العنف في جنوب شرق البلاد.

وأصيب سوتار بصدمة شديدة في الرأس بعد تعرضه للضرب أثناء مرافقة ابنه الذي قال إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة من الغجر، وتوفي لاحقاً في المستشفى. وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً على خلفية الاعتداء.

وطالب المتظاهرون بتشديد الإجراءات الأمنية واستقالة رئيس الوزراء روبرت غولوب، فيما قدم وزيرا الداخلية والعدل استقالتهما، معربين عن “مسؤوليتهما الموضوعية” عن تدهور الوضع الأمني.

وردت الحكومة بالإعلان عن حزمة إصلاحات أمنية واجتماعية واسعة، شملت مشروع قانون طوارئ منح الشرطة صلاحيات موسعة، بما في ذلك القدرة على تنفيذ مداهمات وإخراج الأفراد من الأماكن العامة دون أمر قضائي إذا شكلوا تهديداً مباشراً، وإغلاق الحانات أو التجمعات العامة مؤقتاً في حال وقوع جرائم أو تحريض على العنف، والدخول إلى الممتلكات الخاصة في حالات تهديد خطير للنظام العام.

ومن المتوقع أن يصل مشروع القانون، الذي سُمي على اسم الضحية “أليس سوتار”، إلى البرلمان الشهر المقبل، وقد يُقر بحلول أواخر نوفمبر، في محاولة لاحتواء الأزمة وتحسين الأمن في المناطق المتضررة.

الجزائر.. الدرك يفكك شبكة إجرامية دولية خطيرة ويضبط كميات كبيرة من المخدرات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري في سريانة بولاية باتنة من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة متخصصة في تهريب وبيع وتخزين المخدرات الصلبة والمصنعة.

وأوضحت مصالح الدرك في بيان أن العملية جاءت بعد نصب كمين على الطريق الوطني رقم 75، حيث تم توقيف مركبة سياحية مشبوهة. وبعد تفتيشها دقيقًا، عُثر داخلها على 810 غرامات من الكوكايين، وأكثر من 21 كيلوجرامًا من الكيف المعالج، إضافة إلى 5652 قرصًا مهلوسًا من نوع “إكستازي” مخبأة بإحكام.

وأدت العملية إلى توقيف شخصين ومصادرة المركبة والمخدرات، فيما تم تحديد وتوقيف المشتبه فيه الثالث عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة.

وأكدت مصالح الدرك أن التحقيقات مستمرة لكشف باقي فروع الشبكة داخل وخارج البلاد، على أن يُقدّم الموقوفون للجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.