حوادث مأساوية وزلازل حول العالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام حانة للمثليين بسيارة بفلوريدا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين يوم الجمعة في حادث مأساوي بولاية فلوريدا، عندما اصطدمت سيارة بحانة للمثليين أثناء سباق شوارع.

وقالت شرطة مدينة تامبا إن سائق السباق، سيلاس سامبسون (22 عامًا)، فقد السيطرة على مركبته واصطدم بنادي “برادليز” (Bradley’s)، ودهس حوالي 12 شخصًا كانوا في الفناء الخارجي للحانة.

وأُعلن وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي الرابع لاحقًا في المستشفى، بينما أصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة حرجة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بعد ملاحظة الشرطة لسيارتين تتسابقان في شارع هيلزبورو أفينيو، وحاولت الشرطة تنفيذ مناورة “PIT” لإيقاف سامبسون، إلا أنه استمر في القيادة بسرعة عالية حتى فقد السيطرة واصطدم بالحانة.

وقال قائد شرطة تامبا، لي بيركاو: “ما حدث كان مأساة لا معنى لها. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. القيادة المتهورة عرضت حياة الأبرياء للخطر، ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة”.

ويواجه سامبسون تهم القتل غير العمد بالمركبة، ومن المتوقع توجيه تهم إضافية بحقه، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

أعلنت السلطات اليابانية عن ضرب موجات تسونامي صغيرة للسواحل الشمالية المطلة على المحيط الهادئ، إثر زلزال بلغت قوته 6.9 درجات قبالة محافظة إيواته شمال شرقي البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن أولى الموجات وصلت إلى ميناء ميكايو عند الساعة 17:37 بالتوقيت المحلي (08:37 ت غ)، وكانت ضعيفة للغاية ولم يمكن قياس ارتفاعها بدقة، فيما سجلت موجات أخرى بلغ ارتفاع بعضها 20 سنتيمتراً في موانئ كوجي وأوفوناتو بالمنطقة نفسها.

وتم إصدار تحذير من تسونامي عقب الزلزال، قبل أن يُرفع بعد ساعات دون تسجيل أضرار كبيرة أو إصابات. كما شهدت المنطقة عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 5.3 و6.3 درجات، بالإضافة إلى سلسلة زلازل بحرية أقل شدة صباح اليوم.

وحذر الخبير الزلزالي في هيئة الأرصاد ماساشي كيوموتو من احتمال وقوع هزات وموجات أقوى خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المنطقة تعد من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في اليابان.

وتعيد هذه الهزات إلى الأذهان كارثة عام 2011، حين تسبب زلزال بلغت قوته 9 درجات بتسونامي مدمر أودى بحياة نحو 18,500 شخص وألحق أضراراً جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية، في أسوأ كارثة نووية منذ حادثة تشيرنوبيل.

وتقع اليابان على حافة “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ما يجعلها من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، إذ تسجل سنوياً نحو 1500 هزة أرضية تتفاوت شدتها وتأثيرها بحسب موقعها وعمقها.

فرنسا تحقق مع ثلاث نساء للاشتباه بتخطيطهن هجمات إرهابية في باريس

فتح المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، السبت، تحقيقًا مع ثلاث نساء تم اعتقالهن للاشتباه في تخطيطهن لشن هجمات إرهابية في قاعات حفلات أو حانات بالعاصمة باريس.

وأوضحت مصادر إعلامية أن النساء تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عامًا، إحداهن تعاني صعوبات عائلية ودراسية وعزلة واكتئابًا، والأخرى تعاني من إعاقة حركية وتستخدم كرسيًا متحركًا.

وكشفت عمليات التنصت عن محادثات حول شراء بندقية كلاشينكوف وصنع أحزمة ناسفة، كما عُثر خلال التفتيش على مذكرة تتضمن التخطيط لهجوم جهادي.

وأشارت تقارير الأمن الداخلي إلى أن المشتبه بهن كن يقضين معظم وقتهن في منازلهن بمشاهدة مقاطع فيديو دعائية جهادية على منصات “سناب شات” و”تيك توك” و”تيليغرام”، ولا يغادرن المنازل إلا وهن مرتديات النقاب بالكامل.

وتم اعتقال النساء في أكتوبر الماضي في مدن ليون وفيلوربان وفيرزون، وبدأت التحقيقات القضائية منذ العاشر من الشهر نفسه.

“الخطوط الجوية اليمنية” تصدر تعميماً جديداً للمسافرين إلى السعودية

أصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميماً يوضح شروط السفر للمواطنين اليمنيين إلى السعودية.

شروط التعميم: المسافر بتأشيرة عمل لأول مرة يجب أن تكون تذكرته ذهاباً وإياباً. أصحاب تأشيرات العمرة يمكن إصدار تذاكر ذهاب فقط. التعميم وُزع على جميع مكاتب السفر والسياحة المعتمدة لضمان الالتزام الفوري بالتعليمات.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه الخطوط اليمنية تحديات تشغيلية كبيرة، منها: اختطاف أربع طائرات إلى مطار صنعاء الدولي. تعرض إحدى الطائرات للقصف الإسرائيلي رداً على الهجمات الحوثية.

رئيس الوزراء السنغالي يطالب المواطنين بتقديم تضحيات في ظل أزمة اقتصادية

دعا رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، المواطنين إلى تحمل تضحيات لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وخلال تجمع شعبي في داكار، أشار سونكو إلى أن الضرائب الجديدة مبررة بالحالة الاقتصادية، متوقعًا قبول المواطنين لهذه الإجراءات.

وتشمل الإجراءات خفض النفقات الحكومية، مثل إيقاف بعض الندوات وورش العمل والرحلات وشراء السيارات، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة على التبغ والكحول وألعاب الحظ والتحويلات المالية الرقمية.

ويواجه الاقتصاد السنغالي عجزًا في الموازنة يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يصل الدين العام وشبه العام إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024. وتتهم الحكومة الجديدة النظام السابق بتضليل البيانات الاقتصادية الحقيقية.

الولايات المتحدة تعيد سفيرها إلى بوليفيا لأول مرة منذ 2008

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إعادة سفير إلى بوليفيا لأول مرة منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2008.

وجاء الإعلان على لسان نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، حيث قال: “سنعيد العلاقات إلى مستوى السفيرين، الذي كان يجب أن تكون فيه دائماً”، معرباً عن أمله في تعيين السفيرين قريباً.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين توترت عام 2008 بعد طرد الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس للسفير الأمريكي، وردت واشنطن بطرد السفير البوليفي وتصنيف بوليفيا ضمن الدول غير الملتزمة بمحاربة المخدرات.

وفاز رودريغو باز بانتخابات أكتوبر الماضي، وقام بزيارة إلى واشنطن لمناقشة استعادة العلاقات الثنائية والمساعدة الأمريكية.

الكويت.. سحب الجنسية من 7 مواطنين وفقدانها من امرأة ثامنة

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من سبعة مواطنين بقرار من مجلس الوزراء، استناداً إلى المادة (21 مكرراً أ) من قانون الجوازات والجنسية.

وجاء في القرار أن سحب الجنسية يشمل أيضاً من اكتسبوها بالتبعية لهؤلاء الأفراد، تطبيقاً للنص القانوني الذي ينص على سحب الجنسية إذا تبين أنها منحت بغير حق بناءً على غش أو مستندات غير صحيحة أو أقوال كاذبة.

كما قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فقدان الجنسية من امرأة ثامنة، استناداً إلى المادة (11) من القانون، التي تنص على فقدان الكويتي لجنسيته إذا حصل طواعية على جنسية أجنبية أخرى.

وبذلك، يكون إجمالي من شملتهم قرارات سحب وفقدان الجنسية ثمانية أشخاص، في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية الكويتي.

وفاة الداعية المصري زغلول النجار في الأردن عن عمر 92 عاماً

توفي اليوم الأحد في الأردن الداعية المصري زغلول النجار، المعروف بأحاديثه عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وربط الحقائق العلمية بالنصوص القرآنية والنبوية.

ولد النجار عام 1933 في قرية مشال بمركز بسيون في محافظة الغربية بمصر، ودرس في كلية العلوم بجامعة القاهرة وتخرج عام 1955، ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز ببريطانيا عام 1963.

عمل النجار باحثاً في المركز القومي للبحوث بالقاهرة، كما شغل مناصب أستاذية في جامعات مصرية وعربية مرموقة، واستقر في السنوات الأخيرة في الأردن حيث عمل أستاذاً في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان.