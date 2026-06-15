حوادث «مأساوية وصادمة» في عدة دول.. ما أبرزها؟

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة حوادث مأساوية متزامنة، ففي الولايات المتحدة والبرازيل وباكستان، سقطت طائرات ومروحيات أسفرت عن عشرات القتلى، بينما تحقق اليونان في وفاة غامضة لثمانية سجناء داخل أحد سجونها خلال أسابيع قليلة، وفي مصر، هزّت البلاد حوادث إنسانية مؤلمة شملت سقوط أسرة كاملة في ترعة المريوطية، إضافة إلى جريمة صادمة لإخفاء جثمان أم داخل منزل لعدة أشهر بهدف الاستفادة من المعاش، وعلى الجانب الأوروبي، تواجه إسبانيا حرائق غابات ضخمة أتت على مئات الهكتارات وأجبرت السكان على الإجلاء.

مقتل 12 شخصاً في تحطم طائرة تقل مظليين بولاية ميزوري الأميركية

أفادت دورية الطرق السريعة في ولاية ميزوري الأميركية بوقوع حادث تحطم طائرة قرب مدينة بتلر، أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 12 شخصاً، بحسب تقارير أولية.

وذكرت السلطات أن الطائرة كانت تقل مجموعة من المظليين، وأنها أقلعت صباح الأحد قرابة الساعة 11:30 قبل أن تعود أدراجها لأسباب غير معروفة، ثم تحطمت بالقرب من طريق سريع مجاور لمطار بتلر التذكاري، ما أدى إلى إغلاق الطريق وانتشار فرق الطوارئ في الموقع.

وتشارك في التحقيقات كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، بينما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول سبب الحادث.

مقتل 6 أشخاص في اصطدام مروحيتين بريو دي جانيرو ووجود المغني أوليفر تري ضمن الركاب

أفاد مصدر في الشرطة البرازيلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المغني الأميركي أوليفر تري كان على متن إحدى المروحيتين اللتين اصطدمتا وتحطمتا يوم الأحد في مدينة ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنهما.

وذكر جهاز الإطفاء في البرازيل أن الحادث أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، مع الإشارة إلى أن الحصيلة قد تكون مرشحة للارتفاع، بينما لم يتم التعرف رسمياً على هويات الضحايا بسبب تعرضهم لحروق شديدة.

وبحسب السلطات، فإن المروحيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة ريكريو دوس بانديرانتس غرب المدينة، قبل أن تسقطا داخل موقف تابع لمعرض سيارات كهربائية، ما تسبب في اندلاع حريق كبير التهم ما لا يقل عن 20 مركبة.

وأظهرت صور من موقع الحادث تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، في وقت باشرت فيه فرق الطوارئ والإطفاء عمليات الإخماد والإنقاذ وفتح تحقيق في أسباب الاصطدام.

مقتل طياريْن إثر تحطم طائرة عسكرية باكستانية خلال مهمة تدريبية شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني مقتل طياريْن اثنين إثر تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو، خلال مهمة تدريب روتينية في منطقة مفتوحة قرب مدينة مردان شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان رسمي أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب اعتيادية عندما سقطت في المنطقة المحددة، ما أدى إلى وفاة طاقمها بالكامل، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وفي ردود فعل رسمية، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير عن “عميق حزنهم” على الحادث، مقدمين التعازي إلى أسرتي الطيارين، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود التحقيق.

السلطات اليونانية تحقق في وفاة 8 سجناء خلال 65 يوماً داخل سجن باترا وسط تساؤلات حول الظروف

تجري السلطات اليونانية تحقيقاً موسعاً بعد تسجيل وفاة ثمانية سجناء خلال فترة 65 يوماً داخل سجن أغيوس ستيفانوس في مدينة باترا، في حادثة أثارت تساؤلات حول الأوضاع داخل المؤسسة العقابية وظروف الاحتجاز.

وبحسب صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، بدأت سلسلة الوفيات في 2 أبريل الماضي، عندما عُثر على سجين يبلغ من العمر 31 عاماً متوفياً داخل زنزانته، قبل أن تتوالى حالات وفاة أخرى خلال الأسابيع التالية.

وذكرت المصادر أن ثلاثة سجناء آخرين توفوا بحلول نهاية الشهر ذاته، فيما سُجلت حالات وفاة إضافية خلال شهري مايو ويونيو الجاري، ما رفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات خلال فترة قصيرة نسبياً.

وأوضحت السلطات اليونانية أنها لا ترجح وجود نشاط إجرامي وراء هذه الوفيات حتى الآن، في حين أمر الادعاء العام بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالات المتكررة.

مصر.. ترعة الموت تبتلع أسرة كاملة من 7 أفراد في الجيزة

في حادثة مأساوية جديدة شهدتها محافظة الجيزة في مصر، لقيت أسرة كاملة مكوّنة من أب وأم و5 أطفال مصرعها بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية جنوب المحافظة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على تكرار الحوادث في هذا الطريق المعروف إعلاميًا بـ”ترعة الموت”.

ووفق مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، فإن الحادث وقع عندما كانت السيارة تقل الأسرة قادمة من مركز الصف باتجاه منطقة الهرم، قبل أن تنحرف عن مسارها نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى سقوطها داخل الترعة بالقرب من كوبري أبو صير.

وأشار المصدر إلى أنه جرى انتشال مصاب واحد فقط من داخل السيارة، مصابًا بجرح قطعي في فروة الرأس، حيث تلقى الإسعافات اللازمة، بينما تم استخراج 6 جثامين بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

وتشهد ترعة المريوطية حوادث متكررة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مطلع يونيو الجاري، حين لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، في حادث مماثل وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأثارت حالة تعاطف كبيرة.

وتشير المعطيات إلى أن ضيق الطريق وارتفاع السرعات في بعض المناطق المحاذية للترعة يسهمان في تكرار هذه الحوادث، ما دفع السلطات المحلية في محافظة الجيزة إلى بدء تنفيذ مشروع إنشاء سور خرساني على امتداد الترعة.

ويستهدف المشروع تغطية مسافة 2 كيلومتر بارتفاع يصل إلى متر ونصف، بدءًا من كوبري أبو صير حتى منطقة سقارة، في محاولة للحد من الحوادث المرورية المتكررة في المنطقة.

مصر.. شاب يخفي جثمان والدته داخل شقته لأشهر بهدف الاستفادة من المعاش

في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والاستياء في محافظة الإسكندرية شمال مصر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات جريمة أسرية غير مسبوقة، بعدما أقدم شاب على إخفاء جثمان والدته داخل شقته السكنية لعدة أشهر، بهدف الاستفادة من المعاشات الشهرية الخاصة بها وبوالده المتوفى.

وبحسب مصادر أمنية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقّت الجهات المختصة بلاغًا من شقيق المتهم وشقيقته، أبديا فيه شكوكًا حول اختفاء والدتهما البالغة من العمر 76 عامًا، مؤكدين أن شقيقهما البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائق “توك توك” يمنعهما من التواصل معها ويرفض الإفصاح عن مكانها.

وعند استدعاء المتهم، قدّم رواية أولية قال فيها إن والدته تزوجت من رجل آخر وغادرت معه إلى جهة غير معلومة، غير أن تناقض أقواله دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات.

وبتفتيش الشقة التي يقيم فيها، عثرت قوات المباحث على صندوق خشبي كبير داخل غرفة المعيشة، مغطى بطبقات من الرمال والأسمنت والخرسانة، حيث تبين بعد فتحه احتواؤه على جثمان والدته.

وأمام الأدلة، انهار المتهم واعترف بإخفاء الجثمان داخل الصندوق منذ وفاة والدته قبل نحو أربعة أشهر، أي قبل أسبوع من شهر رمضان الماضي.

وأوضحت التحريات أن السيدة توفيت وفاة طبيعية، إلا أن ابنها قرر عدم الإبلاغ عن الوفاة، واحتفظ بالجثمان داخل منزله بطريقة معقدة، قبل تغطيته بالأسمنت لإخفائه عن الأنظار.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استمر في صرف معاش والدته ومعاش والده المتوفى، بإجمالي يقارب 22 ألف جنيه شهريًا، بينما كان يوهم أفراد أسرته والجيران بأن والدته غادرت المنزل وتزوجت من شخص آخر، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

حريق ضخم يجتاح غابات غاليسيا الإسبانية ويلتهم أكثر من 330 هكتارًا

تواصل فرق الإطفاء الإسبانية جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع في منطقة هيربون بإقليم غاليسيا شمال غرب إسبانيا، بعدما التهمت النيران أكثر من 330 هكتارًا من الغابات الكثيفة منذ اندلاعها يوم الجمعة.

ودفعت سرعة انتشار الحريق السلطات المحلية إلى إجلاء مئات السكان من القرى والمناطق القريبة من بؤر النيران، ونقلهم إلى مراكز إيواء آمنة، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى حماية السكان ومنع وقوع خسائر بشرية.

كما أغلقت قوات الشرطة عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بموقع الحريق، لتسهيل حركة فرق الطوارئ والإطفاء ومنع وصول المدنيين إلى المناطق المهددة.

وتشارك في عمليات المكافحة أعداد كبيرة من عناصر الإطفاء مدعومين بعشرات الآليات والمعدات البرية، إلى جانب طائرات ومروحيات متخصصة تنفذ طلعات متواصلة لإسقاط كميات كبيرة من المياه على مواقع النيران في محاولة للحد من انتشارها ومنع وصولها إلى مناطق سكنية إضافية.

وتواجه فرق الإطفاء تحديات كبيرة بسبب الرياح القوية والظروف المناخية الصعبة التي ساهمت في تسريع انتشار ألسنة اللهب عبر الغابات والأراضي الزراعية في مقاطعة لا كورونيا.

ورغم حجم الأضرار البيئية والمادية التي خلفها الحريق، أكدت السلطات الصحية الإسبانية عدم تسجيل أي إصابات بين السكان أو أفراد فرق الإطفاء حتى الآن.

وتواصل السلطات دعواتها للسكان بضرورة الالتزام بتعليمات الإخلاء والابتعاد عن المناطق المتضررة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، بالتزامن مع استمرار عمليات الإطفاء على مدار الساعة حتى السيطرة الكاملة على النيران.