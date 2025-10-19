حوادث مأساوية.. وفيات بحوادث وزلازل حول العالم

شهد العالم سلسلة من الحوادث المأساوية، البداية كانت من البرازيل، حيث لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم في حادث انقلاب حافلة شمال شرق البلاد، وفي نفس السياق، شهدت فرنسا مأساة أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث تم إنقاذ أكثر من 180 مهاجراً قبالة سواحلها وهم في محاولة يائسة للعبور إلى بريطانيا، وفي مصر، أثار سحب أكثر من 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية قلقاً صحياً كبيراً، أما في الجزائر، فكانت حوادث العنف في الأحياء السكنية والطرق، المدفوعة بعصابات المخدرات، محور التركيز بعد اتخاذ الحكومة إجراءات مشددة للحد من هذه الظاهرة، وفي السعودية، شهدت المنطقة زلزالاً متوسط القوة في مياه الخليج دون أن يتسبب في أضرار تذكر، بينما كانت جمهورية شمال قبرص التركية على موعد مع انتخابات رئاسية مصيرية قد تحدد مستقبلها السياسي.

البرازيل: مصرع 17 شخصاً في حادث انقلاب حافلة شمال شرق البلاد

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، في حادث انقلاب حافلة ركاب كانت تقل حوالي 30 راكباً، في ولاية بيرنامبوكو الواقعة شمال شرق البرازيل.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في مدينة سالوا، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، فانحرفت عن مسارها لتجتاز الاتجاه المعاكس وتصطدم بصخور على جانب الطريق، ثم عادت إلى مسارها قبل أن تصطدم بجرف رملي أدى إلى انقلابها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، في حين لم يُعلن حتى الآن العدد الدقيق للإصابات. وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق نجا بإصابات طفيفة، وثبت أنه لم يكن تحت تأثير الكحول. ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة.

من جانبه، عبّر حاكم ولاية باهيا المجاورة، جيرونيمو تيكسيرا، عن حزنه للحادث، مؤكداً عبر منشور على منصة “إكس” أن حكومته تقدم الدعم الكامل لفرق الإنقاذ ولجهود تحديد هويات الضحايا.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من حوادث الطرق المميتة التي تشهدها البرازيل، حيث سُجل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة على الطرق في عام 2024 فقط، وفقاً لبيانات وزارة النقل.

وسبق أن شهدت البلاد حوادث مماثلة خلال العام الجاري، من بينها انقلاب حافلة جنوب شرق البلاد في أبريل أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وتصادم حافلة طلاب جامعيين مع شاحنة في ساو باولو أودى بحياة 12 شخصاً في فبراير، بالإضافة إلى حادث انقلاب حافلة فريق كرة القدم “تماسيح كوريتيبا” في سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

فرنسا تنقذ أكثر من 180 مهاجراً قبالة سواحلها أثناء محاولتهم التسلل إلى بريطانيا

أعلنت وكالة فرانس برس، نقلاً عن السلطات المحلية الفرنسية، عن إنقاذ أكثر من 180 مهاجراً حاولوا الوصول إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عبر القوارب قبالة السواحل الفرنسية يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوكالة أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ 185 مهاجراً على متن قوارب صغيرة خلال محاولتهم عبور القناة الإنجليزية، دون تمكن أي منهم من الوصول إلى الأراضي البريطانية يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في ظل زيادة مستمرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود البحرية بين فرنسا وبريطانيا، حيث لقي 27 مهاجراً على الأقل حتفهم خلال محاولات العبور منذ بداية عام 2025.

وفي عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى بريطانيا عبر القوارب، بزيادة قدرها 25% عن عام 2023، بعد أن سجل عام 2022 رقمًا قياسيًا بوصول أكثر من 45,700 مهاجر.

وغالباً ما يسعى هؤلاء المهاجرون للاستفادة من برامج الدعم والمزايا الاجتماعية المقدمة للاجئين في المملكة المتحدة، ما يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم لعبور القناة الإنجليزية بوسائل غير قانونية.

كارثة صحية.. مصر تسحب أكثر من 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن نجاح المرحلة الثانية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، حيث تم سحب أكثر من 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية، بنسبة سحب بلغت 94.2% من إجمالي الوحدات المستهدفة.

وأوضحت أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء، أن المبادرة التي انطلقت في أغسطس وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2025، شملت أكثر من 15 ألف صيدلية، حيث قدمت العديد منها إقرارات بعدم وجود أصناف منتهية الصلاحية، فيما قامت شركات الإنتاج باستلام العبوات لسحبها من السوق تمهيداً لإعدامها.

وأكدت الهيئة استمرار مراقبة وتنفيذ المبادرة التي تُعد خطوة هامة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء المصري، الذي يضم أكثر من 80 ألف صيدلية وينتج محلياً حوالي 90% من احتياجاته الدوائية، بقيمة سوقية سنوية تتجاوز 150 مليار جنيه (حوالي 3 مليارات دولار).

وكانت مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية قد انطلقت في 2023 بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع، وحققت في مرحلتها الأولى سحب نحو 10 ملايين وحدة دوائية، قبل أن تتوسع في المرحلة الثانية لتعزيز التنسيق والرقابة.

يأتي ذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصحي بمصر وفق رؤية مصر 2030، حيث تشارك في المبادرة أكثر من 150 شركة تصنيع وتوزيع دواء، وتعمل لجان في 27 محافظة على متابعة تنفيذها.

الداخلية الجزائرية تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة عصابات الأحياء والمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة عصابات الأحياء والعنف في الأماكن العامة، بهدف تعزيز أمن المواطنين.

وأكد وزير الداخلية السعيد سعيود، خلال اجتماع مع إطارات القطاع، أن “السكينة العمومية وأمن المواطن يحتلان أولوية قصوى”، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التواجد الأمني خاصة حول المؤسسات التعليمية، والتعامل بحزم مع أي تهديد للأمن مع تطبيق صارم لقوانين الجمهورية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد حوادث العنف في الأحياء السكنية والطرق، حيث ألقى ناشطون باللوم على عصابات الأحياء وتجار المخدرات، مطالبين بإنفاذ القانون وفرض عقوبات مشددة.

المساحة الجيولوجية السعودية ترصد زلزالاً متوسط القوة بقوة 4.34 ريختر في مياه الخليج

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح الأحد زلزالاً في مياه الخليج بلغت قوته 4.34 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد مركزه على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال شرق محافظة الخفجي.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 00:27:09 فجراً، وتم رصده بدقة عبر محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

ورغم تصنيفه ضمن الزلازل متوسطة القوة، لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو شعور السكان بهزات في المدن والمحافظات الساحلية المجاورة. وتتابع الجهات المختصة الوضع وتواصل مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة كجزء من جهودها المستمرة لضمان السلامة العامة.

عنوان الخبر:جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها تجري الجولة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة

تشهد جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا دولياً، اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس على رئاسة الجمهورية 8 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي إرسين تاتار، الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل ويحظى بدعم حزب الوحدة الوطنية، وزعيم الحزب الجمهوري المعارض توفان إرهيرمان، ومرشح الحزب الاشتراكي القبرصي عثمان زوربا، بالإضافة إلى خمسة مرشحين مستقلين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة الرئيسية ستكون بين تاتار وإرهيرمان، حيث يحظى كل منهما بتأييد يزيد عن 40% من الناخبين.

وللفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50% من الأصوات. وإن لم يتحقق ذلك، ستجرى جولة ثانية في 26 أكتوبر الجاري، يتم فيها اعتماد الفائز بالأغلبية البسيطة.

ويُنتخب رئيس جمهورية شمال قبرص لمدة خمس سنوات، وتحظى هذه الانتخابات بأهمية خاصة، إذ يمثل فوز تاتار المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييداً لحل الدولتين في الجزيرة، في حين يدعو إرهيرمان إلى إقامة دولة اتحادية تضم الكيانين التركي واليوناني في قبرص.

يُذكر أن جمهورية شمال قبرص التركية أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1983، عقب التدخل العسكري التركي في 1974، الذي جاء رداً على الانقلاب العسكري في اليونان وخطط ضم قبرص.