حوادث مأساوية وكوارث طبيعية وأمنية تضرب دولاً متعددة حول العالم

شهدت عدة دول حول العالم في الأيام الأخيرة سلسلة حوادث مأساوية متنوعة بين حوادث طرق مروعة في مصر وألمانيا، ووفاة غامضة لأطفال في المنيا، إضافة إلى وفاة مفاجئة لشابة بريطانية وسط تحقيقات، وهجوم دبابير قاتل في تايلاند، كما ضربت فيضانات قوية مناطق سياحية في باكستان، فيما شهدت الكويت أحكامًا صارمة في قضايا فساد مالي، بينما فقد المجتمع الأميركي ممثلًا مشهورًا في حادث غرق. على صعيد آخر، أثارت قرود البابون فوضى في شوارع الرياض، وسط موجة حر شديدة تضرب اليونان وتركيا، بينما نفذت السعودية حكم الإعدام في قضايا تهريب مخدرات، في مشاهد عالمية تعكس تنوع التحديات والمآسي.

مصر.. حادث مروع على الطريق السريع

شهد طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، أمام مستشفى “الطبي العالمي” باتجاه القاهرة، صباح اليوم حادث انقلاب ميكروباصين أدى إلى وقوع إصابات ووفيات.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى الموقع، حيث تم العثور على مركبتين منقلبتين، تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف من محافظة الشرقية، إلى جانب سيارتي دعم طبي من القاهرة، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر أمنية بنقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب وظروف الحادث. كما تعمل الجهات المعنية على إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

المراهنات الإلكترونية تدفع طالباً مصرياً لقتل سيدة وإحراق شقتها لإخفاء الجريمة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها شاب يبلغ من العمر 17 عاماً في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، حيث أقدم على قتل سيدة طعناً داخل شقتها ثم أضرم النيران فيها لإخفاء معالم جريمته، في محاولة للتغطية على دوافعه المرتبطة بخسائره المالية في تطبيقات المراهنات.

وذكرت الداخلية أن الشاب اعترف بجريمته كاملة، موضحاً أنه لجأ إلى السرقة بعد تكبده خسائر فادحة جراء المراهنات الإلكترونية، واستمراره في استخدام أحد التطبيقات رغم تحذيرات أسرته، وأشار إلى أنه اختار ضحيته بعناية لعلمه بأنها تعيش بمفردها.

واعترف الجاني بدخوله الشقة وقتل السيدة بسلاح أبيض، ثم سرق مبلغاً مالياً وأتلف وحدة تخزين كاميرات المراقبة قبل أن يشعل النيران في المكان. وقد أرشد الشرطة إلى مكان السلاح المستخدم والمبلغ المسروق.

مصر.. وفاة الطفلة السادسة في ديرمواس تنهي مأساة عائلة

فارقت الطفلة السادسة الحياة بعد أيام من تدهور حالتها الصحية، لتُكتب نهاية مأساوية لأبشع واقعة شهدتها محافظة المنيا مؤخرًا. وكانت الطفلة الناجية الوحيدة من حادث غامض أودى بحياة أشقائها الخمسة، وسط حزن شديد في القرية التي ودعت الأطفال الستة في مشهد مؤلم.

نُقلت الطفلة في حالة حرجة من مستشفى صدر المنيا إلى مستشفى الإيمان بأسيوط للعناية المركزة، لكنها لم تستجب لمحاولات إنقاذها، في الوقت ذاته، لا تزال التحقيقات جارية لفك لغز الحادث، مع استمرار متابعة الجهات الأمنية والطبية، وسط مطالبات شعبية بالكشف العاجل عن أسباب الوفاة، خاصة بعد تداول أنباء عن تسمم محتمل تعرضت له الأسرة داخل منزل الجد.

كما تتابع وزارة الصحة حالة والد الطفلة الذي لا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور وضعه الصحي عقب الحادثة.

النيابة المصرية تأمر باستخراج جثتي طفلتين بعد وفاة شقيقتهما السادسة بظروف غامضة في دلجا

أصدرت نيابة مركز ديرمواس بمحافظة المنيا في مصر، الثلاثاء 22 يوليو 2025، أمرًا باستخراج جثتي طفلتين من بين ضحايا حادث وفاة ستة أطفال بقرية دلجا، وذلك لعرضهما على الطب الشرعي بهدف تحديد أسباب الوفاة بدقة.

وكانت الطفلة رحمة، آخر الضحايا، قد فارقت الحياة في مستشفى أسيوط الجامعي بعد أيام من نقلها للعلاج، لتلحق بإخوتها الخمسة الذين توفوا في ظروف غامضة مشابهة أثارت الذعر في القرية.

وتواصل النيابة تحقيقاتها المكثفة في الواقعة، حيث استمعت لأقوال جد الأطفال ووالدهم وزوجة الأب، بينما أخذت فرق من مديرية الصحة عينات من الطيور المنزلية والخبز المعروف محليًا بـ”الشمسي” الذي تناوله الأطفال، لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة في المعامل المركزية.

ويُذكر أن الأب ما زال يعاني من أعراض مشابهة وهو داخل المستشفى، في حين نفت مصادر طبية وجود أي وباء أو مرض معدٍ بين الأسرة، مؤكدة إجراء كافة الفحوصات اللازمة والانتظار لصدور تقرير رسمي يوضح سبب الوفاة.

فيما يعلق الأهالي آمالهم على سرعة كشف الملابسات، وسط مخاوف من احتمال وجود أسباب جنائية، لكن الجهات المختصة أكدت أن تحديد المسؤولية يتطلب نتائج التقارير الطبية.

من المتوقع صدور بيان تفصيلي خلال الساعات المقبلة من وزارة الصحة يتضمن تفاصيل أسباب الوفاة والتطورات المرتبطة بالحادثة التي هزت المجتمع المحلي في دلجا.

وفاة مفاجئة لقريبة الأميرين ويليام وهاري تُحدث صدمة في بريطانيا.. العثور على سلاح ناري بجوار جثتها

في حادثة صادمة أثارت الحزن في الأوساط البريطانية، عُثر على روزي روش، قريبة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري، ميتة في منزل عائلتها ببلدة نورتون في مقاطعة ويلتشير، عن عمر ناهز 20 عامًا، وبجانب جثتها سلاح ناري، وفق ما كشفته جلسة تحقيق عُقدت يوم الأحد.

روشي، وهي حفيدة عم الأميرة ديانا، كانت قد أنهت لتوّها تجهيز حقائبها استعدادًا لرحلة كانت تعتزم القيام بها مع أصدقائها، قبل أن تعثر عليها والدتها وشقيقتها جثة هامدة يوم 14 يوليو.

وأفاد غرانت ديفيز، المحقق المحلي، أن الشرطة لا تشتبه في وجود طرف ثالث أو أي شبهة جنائية، مؤكدًا أن الوفاة اعتُبرت “غير مشبوهة”.

روزي، الطالبة في جامعة دورهام والمتخصصة في الأدب الإنجليزي، تنحدر من عائلة بارونات فيرموى، وهي الابنة الكبرى لإدموند هيو بورك روش وزوجته السابقة فيليبا لونغ. يُذكر أن جدها، البارون الخامس فيرموى، وهو عم الأميرة ديانا، كان قد أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه عام 1984، في واقعة مشابهة تزيد من مأساوية الحادث.

وقد نُشر نعي رسمي في صحيفة يوركشاير بوست وصف روزي بأنها “الابنة العزيزة، والأخت الرائعة، والحفيدة المحبوبة”، مع الإعلان عن جنازة عائلية خاصة، فيما ستُقام مراسم تأبينية لاحقًا.

ومن المقرر استكمال التحقيق في القضية بجلسة جديدة تعقدها محكمة كورونر ويلتشير وسويندون في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

الوفاة المفاجئة لروزي روش تسلّط الضوء مجددًا على قضايا الصحة النفسية في أوساط الشباب والنبلاء، وسط دعوات للحد من الوصمة المحيطة بها وتوفير دعم أكبر لمن يعانون في صمت.

سرب من الدبابير يهاجم طفلاً في تايلاند ويودي بحياته

شهدت تايلاند حادثاً مأساوياً أودى بحياة طفل يبلغ من العمر عامين، يُدعى “أكين”، بعد تعرضه لهجوم عنيف من سرب دبابير أثناء لهوه على دراجته الهوائية بالقرب من مدرسته، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقع الحادث حينما كان أكين يلعب مع أصدقائه، قبل أن يفاجأ الأطفال بهجوم مفاجئ من الدبابير. وتعرض الطفل لأكثر من 60 لسعة، ما تسبب في فقدانه الوعي فوراً.

وهرع والد الطفل إلى مكان الحادث وحاول حمايته بجسده، متعرضاً هو الآخر لعدة لسعات، لكنه تمكن من نقله إلى المستشفى. ورغم محاولات الفريق الطبي إنقاذ حياته، توفي الطفل بعد ساعات نتيجة فشل كلوي وقلبي حاد، ناجمين عن التسمم بسبب السم القوي الذي تحمله لسعات الدبابير.

وأكدت التقارير الطبية أن ما حدث هو أحد أشد أشكال التسمم الناتج عن لسعات الحشرات، مشيرة إلى خطورة هذه الهجمات على الأطفال، خاصة إذا لم يُتلقَّ العلاج الفوري.

في المقابل، نجا بقية الأطفال من الحادث بإصابات طفيفة، بينما بدأت السلطات المحلية تحقيقاً لمعرفة سبب السلوك العدواني المفاجئ للسرب.

ويُحذر خبراء الصحة من خطورة لسعات الدبابير، خاصة لدى الفئات الحساسة مثل الأطفال وكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل صدمة الحساسية وتلف الأعضاء الحيوية.

فيضانات مفاجئة تجرف السيارات في قرية سياحية قرب إسلام آباد

تسببت أمطار موسمية غزيرة، اليوم الثلاثاء، في حدوث فيضانات مفاجئة اجتاحت قرية سيدبور الواقعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهي منطقة سياحية معروفة تقع في تلال مارغالا.

ووفق ما أوردته صحيفة “باكستان اليوم”، اجتاحت السيول الطرقات القريبة من مطعم “ديس بارديس” الشهير، ما أجبر السكان والزوار على الهروب إلى مناطق أكثر أماناً، بينما جرفت المياه العنيفة السيارات والدراجات النارية وحتى الشاحنات.

وتُظهر مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدفق المياه بسرعة عبر الشوارع الضيقة للقرية، مما أدى إلى غمر المنازل والمحلات التجارية، واحتجاز عدد من المركبات.

وقالت السلطات المحلية إن عمليات تصريف المياه بدأت فور انحسار الأمطار، مع وعود بهدم المباني غير القانونية التي تعيق جريان السيول. كما دعت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية (PDMA) في البنجاب السكان إلى توخي الحذر، مشيرة إلى استمرار حالة التأهب القصوى في ظل التوقعات باستمرار الفيضانات حتى 25 يوليو.

وأهابت الهيئة بالمواطنين في المناطق المنخفضة والجبلية الابتعاد عن مجاري السيول وتجنب التنقل غير الضروري في ظل الظروف الجوية الخطرة.

الكويت: السجن 10 سنوات لمصري بتهمة اختلاس وغسل أموال بعد تلاعبه برواتبه في جمعية المعلمين

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً بحبس وافد مصري لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار كويتي، بعد إدانته في قضية اختلاس وغسل أموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المرتبطة بالقطاع التعاوني في البلاد.

المدان كان يشغل منصب المدير المالي السابق في جمعية المعلمين، واستغل صلاحياته الوظيفية لزيادة راتبه عدة مرات بشكل غير مشروع، وإدراج رواتب وهمية لأشخاص غير موجودين على كشوف الجمعية، إضافة إلى إصدار شيكات مالية لصالح أطراف أخرى، في إطار سلسلة من التلاعبات المالية التي استمرت لعدة سنوات.

وبحسب ما كشفته التحريات، بدأ المتهم بزيادة راتبه تدريجياً منذ عام 2018، مستفيداً من دوره في إعداد كشوف الرواتب، قبل أن تتضح ملامح المخالفات في أكتوبر 2021، ما قاد إلى فتح تحقيق موسع أسفر عن توجيه اتهامات مباشرة له بالاختلاس وغسل الأموال.

الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز يُعد تتويجاً لإجراءات قضائية مطولة، ويأتي في سياق تعزيز السلطات الكويتية لجهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التعاونية والجمعيات.

وفاة الممثل الأميركي مالكوم-جمال وارنر غرقاً في كوستاريكا عن 54 عاماً

أكدت سلطات إنفاذ القانون الأميركية وفاة الممثل الأميركي مالكوم-جمال وارنر، الشهير بدور “ثيو” في المسلسل الكوميدي الشهير ذا كوسبي شو، عن عمر ناهز 54 عامًا، إثر غرقه خلال عطلة عائلية في كوستاريكا يوم الإثنين.

وأفادت إدارة التحقيقات القضائية في كوستاريكا أن وارنر توفي بعد أن سحبه تيار مائي قوي في البحر، حيث تم الإعلان عن وفاته في موقع الحادث من قبل فرق إنقاذ الصليب الأحمر.

كان وارنر أحد أبرز الوجوه الشابة في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بدوره في المسلسل الذي عرض بين عامي 1984 و1992، وجسّد فيه شخصية الابن الوحيد لبيل كوسبي، في عائلة من الطبقة الوسطى الأميركية من أصول أفريقية، وهو دور شكّل نقلة نوعية في تصوير الأسر السوداء على الشاشة الأميركية.

وُلد وارنر في 18 أغسطس 1970، ونشأ في جيرزي سيتي بولاية نيوجيرسي، وسُمي تيمناً بالناشط مالكوم إكس وعازف الجاز أحمد جمال، وتولت والدته، باميلا، إدارة أعماله في بداياته.

وفاة وارنر تمثل خسارة جديدة لعالم التلفزيون الأميركي، وتُعيد إلى الأذهان الإرث الفني لمسلسل ذا كوسبي شو، وأثره العميق في تغيير النظرة النمطية إلى العائلات الأميركية السوداء في الإعلام.

حادث مروع في ألمانيا.. سيارة تنحرف عن مسارها وتصدم طفلاً وتستقر على سقف حظيرة



شهدت بلدة بومته، جنوب غربي ألمانيا، مساء السبت، حادثاً مروّعاً بعدما انحرفت سيارة عن الطريق واخترقت حديقة منزلية، لتصدم طفلاً كان يلعب على ترامبولين، قبل أن “تقفز” في الهواء وتستقر فوق سقف حظيرة.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان رسمي أن السيارة اصطدمت بدايةً بمركبة كانت متوقفة، ثم اخترقت حاجزاً من الأشجار واندفعت إلى حديقة منزلية مجاورة، حيث صدمت طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، كان يلعب في المكان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأضاف البيان أن السيارة ارتفعت في الهواء نتيجة التضاريس غير المستوية، لتصطدم بسقف حظيرة على ارتفاع نحو 3 أمتار عن سطح الأرض، حيث استقرت هناك في مشهد غير معتاد.

وكان يقود السيارة رجل يبلغ من العمر 42 عاماً، برفقة زوجته التي أُصيبت بجروح خطيرة، إلى جانب ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً، وقد أُصيبوا بجروح طفيفة.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث، بينما نُقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

السعودية: انتشار قرود البابون في شوارع الرياض يثير تفاعلاً واسعاً والجهات المختصة تتحرك (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من قرود البابون في مواقع متعددة من منطقة الرياض تفاعلاً واسعاً، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة لتقييم الوضع واحتوائه.

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان توضيحي، أنه باشر المواقع التي ظهرت في الفيديو فور رصد المشكلة، موضحاً أنه تمّت معالجة الجزء الأكبر منها، ويجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما تبقى.

وأشار المركز إلى أن الأعداد التي ظهرت في الفيديو لا تقع ضمن نطاق الانتشار الطبيعي لقرود البابون، مرجعاً السبب إلى قيام بعض الأفراد بتربيتها منزلياً ثم إطلاقها في البيئة، وهو ما يُعد مخالفة تهدد التوازن البيئي وتشكل خطراً محتملاً على السكان والمزارع.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى عدم اقتناء الكائنات الفطرية أو التعامل معها خارج الأطر النظامية، مطالباً بالإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الرقم الموحد 19914.

وقد أثار المقطع المتداول تفاعلاً ملحوظاً على منصة “إكس”، حيث عبّر كثير من المستخدمين عن دهشتهم من وصول هذه الحيوانات إلى مناطق مأهولة، محذرين من انعكاسات ذلك على السلامة العامة والقطاع الزراعي.

موجة حرّ قاسية تضرب اليونان وتركيا وتحذيرات من تفاقمها نهاية الأسبوع

تجتاح اليونان وتركيا موجة حرّ شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في ساعات النهار، مع بقائها مرتفعة خلال الليل، ما يزيد من الضغط الصحي والاقتصادي في البلدين. وأطلقت سلطات البلدين تحذيرات من أن درجات الحرارة قد تزداد حدة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

في اليونان، فرضت السلطات حظراً على العمل في الأماكن المكشوفة خلال النهار، في خطوة تهدف لحماية العمال، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة وخدمات التوصيل. ويُسمح فقط للعاملين في التوصيل باستخدام مركبات مكيّفة بالعمل خلال ساعات النهار، فيما يُمنع سائقو الدراجات النارية والعادية من العمل حتى انحسار موجة الحر.

كما طالت الإجراءات القطاع السياحي، حيث أُغلق موقع الأكروبوليس الشهير في أثينا بشكل مفاجئ خلال ساعات الذروة لحماية الزوار والعاملين من خطر ضربة الشمس والمضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة.

وفي تركيا، أصدرت هيئة الأرصاد تحذيراً من موجة حر شديدة ستستمر حتى يوم الجمعة. وتوقعت وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، ونحو 40 درجة في أنطاليا وعلى امتداد ساحل بحر إيجة.

السلطات التركية واليونانية دعت المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن، إلى البقاء في الأماكن المغلقة خلال ساعات النهار، لتجنّب الأضرار الصحية الناجمة عن الحرارة المرتفعة، في وقت تسجّل فيه عدة مناطق حرائق غابات وسط تزايد الضغط على البنية التحتية.

وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام باكستاني وأفغاني في مكة بعد إدانتهما بتهريب المخدرات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء 22 يوليو 2025، بياناً أكدت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق شخصين من جنسيتي أفغانستان وباكستان في منطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان أن محمد نبي خان بابكر خيل (أفغاني الجنسية) قام بتهريب مادة الميثامفيتامين المخدرة إلى المملكة، فيما تلقى محمد حسن غول جي خان (باكستاني الجنسية) ذات الكمية المهربة. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما بعد تحقيقات دقيقة.

وأضافت الداخلية أن التحقيقات وجهت لهما الاتهام، وأحالتهما إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بثبوت التهمة وقضت بإعدامهما تعزيراً. وأصبح الحكم نهائياً بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، وتم إصدار أمر ملكي بإنفاذ الحكم الشرعي.

وتم تنفيذ الإعدام اليوم في منطقة مكة المكرمة، مؤكدة الوزارة حرص حكومة السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وتطبيق أشد العقوبات النظامية بحق المهربين والمروجين، لما تسببه المخدرات من فساد وأضرار اجتماعية خطيرة.

واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صارم لكل من يحاول تهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.